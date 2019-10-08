 "МОЗ досяг ДНА!": завтра под стенами Кабмина состоится акция с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в анонсе мероприятия, опубликованном сообществом "100% життя" - Мережа ЛЖВ" в Facebook.

"Пациенты требуют разблокировать закупку лекарств в Минздраве! Ситуация становится критической - в некоторых лекарствах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить, потому что Министерство здравоохранения блокирует закупки. Пациенты обращаются к Кабмину с просьбой помочь им выжить!" - говорится в анонсе.

Организаторы акции "100% життя" - Мережа ЛЖВ" и "Пацієнти України".

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Напомним, ранее, в благотворительном фонде "Пациенты Украины" заявили о блокировании поставок лекарств и медизделий в Украину на сумму 1,6 млрд грн.

"Пациенты Украины" встревожены срывом закупочного процесса, который фактически происходит в стенах Министерства здравоохранения Украины с момента назначения нового руководства. Прерывание доступа пациентов к лекарствам угрожает их жизни и здоровью... В целом в рамках сотрудничества с международными специализированными организациями заблокированы поставки лекарств и медицинских изделий на общую сумму 1,6 миллиарда грн", – говорилось в обращении.

Кроме того сообщалось, что сейчас в Минздраве заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

"В Минздраве не согласованы сметы международных организаций для осуществления закупок за средства бюджета 2019 года, что делает невозможным перечисление средств поставщикам. Сметы не подписаны по таким направлениям закупок, как сердечно-сосудистые заболевания, взрослая и детская онкология, сахарный диабет, орфанные метаболические заболевания, нанизм, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, рассеянный склероз, перитонеальный диализ, летальность, донорство крови, антиретровирусная терапия, трансплантация, иммунопрофилактика", - говорится на сайте организации.



