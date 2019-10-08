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Все про:акция (1956) Кабмин (11250) лекарства (827) Минздрав (2033)

 "МОЗ досяг ДНА!": завтра под стенами Кабмина состоится акция с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных

Завтра под стенами Кабмина на улице Михаила Грушевского в Киеве с 10:00 до 11:30 состоится акция "МОЗ досяг ДНА!".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в анонсе мероприятия, опубликованном сообществом "100% життя" - Мережа ЛЖВ" в Facebook.

"Пациенты требуют разблокировать закупку лекарств в Минздраве! Ситуация становится критической - в некоторых лекарствах пациенты нуждаются немедленно, однако уже месяц не могут их получить, потому что Министерство здравоохранения блокирует закупки. Пациенты обращаются к Кабмину с просьбой помочь им выжить!" - говорится в анонсе.

Организаторы акции "100% життя" - Мережа ЛЖВ" и "Пацієнти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Доступные лекарства": Кабмин планирует до 2024 г. увеличить количество препаратов почти в два раза

Напомним, ранее, в благотворительном фонде "Пациенты Украины" заявили о блокировании поставок лекарств и медизделий в Украину на сумму 1,6 млрд грн. 

"Пациенты Украины" встревожены срывом закупочного процесса, который фактически происходит в стенах Министерства здравоохранения Украины с момента назначения нового руководства. Прерывание доступа пациентов к лекарствам угрожает их жизни и здоровью... В целом в рамках сотрудничества с международными специализированными организациями заблокированы поставки лекарств и медицинских изделий на общую сумму 1,6 миллиарда грн", – говорилось в обращении.

Кроме того сообщалось, что сейчас в Минздраве заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий.

"В Минздраве не согласованы сметы международных организаций для осуществления закупок за средства бюджета 2019 года, что делает невозможным перечисление средств поставщикам. Сметы не подписаны по таким направлениям закупок, как сердечно-сосудистые заболевания, взрослая и детская онкология, сахарный диабет, орфанные метаболические заболевания, нанизм, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, рассеянный склероз, перитонеальный диализ, летальность, донорство крови, антиретровирусная терапия, трансплантация, иммунопрофилактика", - говорится на сайте организации.

МОЗ досяг ДНА!: завтра под стенами Кабмина состоится акция с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 01
МОЗ досяг ДНА!: завтра под стенами Кабмина состоится акция с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152736
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, как неожиданно! Вместо американской тети с рюкзачком назад к методам Раисы Богатываревой! Спасибо зебилы, счастья вам!
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Порошенко в тяжелейших условиях смог сохранить управляемость страной и взаимодействие всех органов власти потому, что он брал в первую очередь специалистов, а не хороших мальчиков и девочек.
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Ой, как неожиданно! Вместо американской тети с рюкзачком назад к методам Раисы Богатываревой! Спасибо зебилы, счастья вам!
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Мы старый мир разрушим до основанья, а затем,
мы наш, мы новый мир построим,
кто был ничем тот станет никем (потому, что рано или поздно выгонят).
Шайка идиотов, проходимцев и воров. Проходимцы и воры у них то же идиоты.
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зелибоба берегите здоровье смолоду
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Узбагойтесь. Игорь Валерьич за всем не успевають.
Скоро посадят на потоки нужных ребят и все наладится
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В общем это опять будет дно... сын богатыревой со своими аптеками опять в фаворе, а вы, зебильо, после того Чернобыля, не думайте что или вас, или ваших родственников, или друзей сия чаша минет -химия теперь по 15тыщ, не считая реабилитацию после нее-бешенные деньги, плюс и обезболивющие... Слава Богу, что мой самый главный человек в жизни до этого не дожил и умер во сне без боли... Мы бы уже не смогли найти такие деньги
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Порошенко в тяжелейших условиях смог сохранить управляемость страной и взаимодействие всех органов власти потому, что он брал в первую очередь специалистов, а не хороших мальчиков и девочек.
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"брал в первую очередь специалистов"________________да ты порохнявый, таблеток об'елся? тебе припомнить "специалиста" вовка, "специалистку" гонтареву, "военспеца" гелетея, "специалиста" луценку???
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А зачем ЗЕбилам лекарства? Они сватов посмотрят и все болячки как рукой снимет
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не мешайте людям восстанавливать разрушенное злой и мстительной Супрун, она замахнулась на святое - оттянула серьезных пацанов от корыта, нах тем пацанам какие-то пациенты, потерпят, не впервой, тут серьезные бабки надо делить, а у них, видите-ли дно...
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Що не день, то якась херня. Зебіли, ви то зробили, разом!
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и кто будет поставлять в украину те лекарства? те с кем ульяна боролась? а ведь она делала хорошее дело, но все орали зрада.!
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Почём сходить на собрание и где будут раздавать денги??
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Шо так ? Дебилы и быдло доктор смерть ушла , и вы твари получили шо просили .
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Зебильчики ошиблись. Дайте им еще 100 дней...
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Министерша подошла Зеле по национальному признаку; а это, похоже, в его кадровой политике сейчас главное.
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