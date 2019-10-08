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 Общество
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Все про:теракт (2019) закон Савченко (33)

 Предатель-полицейский, собиравшийся взорвать магазин, будет освобожден после 4 лет СИЗО

Бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Днепрорудненского городского отделения полиции в Запорожской области приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Однако благодаря "закону Савченко" отбывать срок ему осталось чуть больше двух месяцев

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину признали виновным в содействии террористической организации, подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов.

Он находится под стражей с 4 сентября 2015 и этот срок ему посчитают по "закону Савченко" как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Таким образом, осужденному осталось отбыть чуть больше двух месяцев тюремного заключения.

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По материалам дела, в конце ноября 2014 сотрудник полиции вступил во внеслужебные отношения с местным жителем села Приморское, который является военнослужащим ВСУ и местным жителем, и расспрашивал их о местонахождении военной части, живой силы, а также наличии тяжелого вооружения.

Кроме того, обвиняемый якобы вступил в преступный сговор с представителями "ДНР" и должен был устроить террористический акт - взорвать магазин, принадлежащий депутату Днепрорудненского городского совета, который известен активной гражданской позицией в поддержку законной власти и Вооруженных сил Украины и занимается волонтерской деятельностью.

Работник полиции получил от неустановленных лиц две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты Ф-1. Одну гранату он спрятал на чердаке летней кухни, а вторую положил в автомобиль, которым пользовался. Однако план реализовать не удалось, поскольку злоумышленника задержала СБУ.

Дома у полицейского нашли листовки "Говорит Запорожская республика - "Запорожская Русь", изображения спутниковых снимков Запорожской АЭС, кассовый чек на покупку права проезда в рейсовом автобусе Донецк - Запорожье.

Источник: https://censor.net.ua/n3152733
 
 
 Топ комментарии
 
Не Савченки це закон, вона за нього не голосувала.
Голосувала каоліція бпп-нф-бют.
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А почему виноват закон савченко а не следственные органы которые затягивают следствие и держать людей в сизо без обвинения?!! Хотите наказывать преступников выдвигайте обвинения а не держите по 3-5 лет в сизо с непонятным статусом! ТУТ НЕ ЗАКОН ВИНОВАТ А РУКОЖОПЫ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ!!
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теперь он сможет взорвать магазин
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Не Савченки це закон, вона за нього не голосувала.
Голосувала каоліція бпп-нф-бют.
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Разговоры об этом законе который год и все без толку. Не могут депутаты его изменить или отменить. Силушки и ума не хватает!
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Скасований давно.
Просто діє щодо тих, хто вчинив злочини в період його дії.
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Закон как закон. а вот следствия по 5 лет вести не надо .
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Нахрена ДНР взрывать какой-то магазин в Одесской области. Дело явное шитое ради отчетности СБУ. Помните время когда каждый день ловили "сепаратистов" с 20 кг взрывчатки в кармане?
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А почему виноват закон савченко а не следственные органы которые затягивают следствие и держать людей в сизо без обвинения?!! Хотите наказывать преступников выдвигайте обвинения а не держите по 3-5 лет в сизо с непонятным статусом! ТУТ НЕ ЗАКОН ВИНОВАТ А РУКОЖОПЫ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ!!
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т.е. все 4 (!) года просидел в СИЗО дожидаясь окончания следствия и решения суда?
... то к кому предъява, к Савченок или к следакам, что не могли во время закончить следствие и передать в суд?
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ну он еще взорвет свой магазин - это сила демократии в государстве, которое не желает реформировать суды, прокуратуру, сбу и ужесточать УПК по отношению к террористам, коррупционерам (которые тоже враги) и педофилам...
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що ви домахались до цього закону, основне питання якого хера людина 4 роки сиділа в СІЗО ????
тобто вони не мали доказів а тримали людину ?
от ви критикуєте закон, а проблема не в законі, а в роботі наших правоохоронців і судів, не повинна людина бути в СІЗО такий довгий період і основна ідея закону була не звільняти злочинців а копати в дупу прокурорів і слідчих. є докази в колонію, не має випускайте.
скільки людей відсиділи в СІЗО роки а потім їх відпускали бо не виннна ... хто відасть ваші роки і зіпсуте здоровя ?
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