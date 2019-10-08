 Предатель-полицейский, собиравшийся взорвать магазин, будет освобожден после 4 лет СИЗО

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину признали виновным в содействии террористической организации, подготовке теракта и незаконном хранении боеприпасов.

Он находится под стражей с 4 сентября 2015 и этот срок ему посчитают по "закону Савченко" как один день предварительного заключения за два дня лишения свободы. Таким образом, осужденному осталось отбыть чуть больше двух месяцев тюремного заключения.

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По материалам дела, в конце ноября 2014 сотрудник полиции вступил во внеслужебные отношения с местным жителем села Приморское, который является военнослужащим ВСУ и местным жителем, и расспрашивал их о местонахождении военной части, живой силы, а также наличии тяжелого вооружения.

Кроме того, обвиняемый якобы вступил в преступный сговор с представителями "ДНР" и должен был устроить террористический акт - взорвать магазин, принадлежащий депутату Днепрорудненского городского совета, который известен активной гражданской позицией в поддержку законной власти и Вооруженных сил Украины и занимается волонтерской деятельностью.

Работник полиции получил от неустановленных лиц две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты Ф-1. Одну гранату он спрятал на чердаке летней кухни, а вторую положил в автомобиль, которым пользовался. Однако план реализовать не удалось, поскольку злоумышленника задержала СБУ.

Дома у полицейского нашли листовки "Говорит Запорожская республика - "Запорожская Русь", изображения спутниковых снимков Запорожской АЭС, кассовый чек на покупку права проезда в рейсовом автобусе Донецк - Запорожье.