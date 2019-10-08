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Все про:депутат (2748) контрабанда (1831) Дубинский (12)

 26 депутатов "Слуги народа" встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский

26 депутатов от партии "Слуга Народа" провели встречу с Сергеем Трегубенко и Ильей Павлюком, которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"3 октября 2019 года в гостинице Украина состоялась встреча 26 депутатов партии Слуга Народа с двумя очень интересными господами.

- Трегубенко Сергей,
- Павлюк Илья.

Которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды", - рассказал нардеп.

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"У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали? Чтобы было ясно о ком идёт речь, и почему этот вопрос крайне важен для общества и национальной безопасности, — в ближайшее время опубликую данные о многочисленных уголовных разбирательствах по г-ну Трегубенко", - добавил Дубинский.

26 депутатов Слуги народа встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152732
 
   
 Топ комментарии
 
Так ти ж, гнида, зробила це разом? Че возмущаешся?
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Так ти ж, гнида, зробила це разом? Че возмущаешся?
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Всех к ответу, если в чём-то замешаны. Продолжаем следить за новой властью, чтобы потом не было мучительно больно...
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валянок,я не в тебе питав
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Хе-хе. А Дубинскому чего, не обломилось?
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однокурсник торгує побутовою технікою.
Казав за останні місяці пропозиції по "доставці" сірої техніки почали надходить навіть від тих хто при овочу зав`язав...
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В советское время 1-ые секретари обкомов КПСС ходили на дни рождения и похороны к преступным авторитетам. Вот и сейчас наступают такие времена.
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Ушли депутаты со встречи с гречкой и колбасой. Хлебосольными оказались Трегубенко Сергей и Павлюк Илья.
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Зебилы, как вам поворот? Чего заткнулись? 26 депутатов "Слуги народа" встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский - Цензор.НЕТ 5696
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никаких договорняков! зебики уже не зеленые, а желтые от мочи...
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жду окуительных историй от зебиков почему это перемога
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я так понимаю, его на встречу не позвали почему-то. обидно стало?
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И ни одного высера ЗЕблевотных троллей. Эти опущенные сидят и выжидают какую бы ни будь новость о прошлой власти, что бы наложить кучи, своего вонючего дерьма
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Дубинский - шлюха портнова и коломойского. По мировоззрению он быдловатный сепар. Родители - ярые сепары из Донецка, украинофобы
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ОК. Виходить, що зустріч 26-ти "ЗЄ" з бандитами (разбойнІкамІ !!!) -- це просто випадковість?
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Крысы в бочке. И те и другие Зедепутаты пришли в Раду наживаться. Просто Дубинский строит ватный русский мир, где будут грабить такие вот богданы, портновы и клюевы под присмотром и крышей кремля, а те другие 26 просто решили подзаработать без политической подоплёки 26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський - Цензор.НЕТ 1421
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Огласите пожайлуста весь список этих бакинских комисаров родина должна знать своих героев в лицо, чтоб плюнуть.
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и только - а к стенке почему нет - в качестве революционной меры наказания - почему бы и нет))))
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Громады представляют,громадды отзывают и оплачивают.Республика Громад. Хватит слушать законы барыг корыта у которых хватает ума только на безмежну и вильну продаж но под их руководством всего и вся в том числе нашего будущего.
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и сколько стоил билет на консетр єтих конрабассистов ?
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Контрабас идет по плану,потоки взяток перенаправлены в зеленое болото !
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Каждый день зашквар дня от СН то врут то еще раз врут совравши однажды Вы потеряли веру и доверие к Вам
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Что что, как что? Зеля притащил в раду целую пачку коррупционеров и ворья новоиспеченного. А потом назвал их слугами народа, главное людишки поверили, а бы порох их ночью не обокрал не дай бог))
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