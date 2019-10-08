 26 депутатов "Слуги народа" встретились в гостинице с контрабандистами Трегубенко и Павлюком, - депутат СН Дубинский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"3 октября 2019 года в гостинице Украина состоялась встреча 26 депутатов партии Слуга Народа с двумя очень интересными господами.
- Трегубенко Сергей,
- Павлюк Илья.
Которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды", - рассказал нардеп.
"У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали? Чтобы было ясно о ком идёт речь, и почему этот вопрос крайне важен для общества и национальной безопасности, — в ближайшее время опубликую данные о многочисленных уголовных разбирательствах по г-ну Трегубенко", - добавил Дубинский.
Дмитрий ДубинскийПавлик Морозов
Казав за останні місяці пропозиції по "доставці" сірої техніки почали надходить навіть від тих хто при овочу зав`язав...
Да 73% дурников....)))))