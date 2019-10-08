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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4370) Минфин (1287) перепись населения (59)

 Правительство потратит 3,4 млрд грн на перепись населения в 2020 году, - Минфин

В проекте бюджета на 2020 год заложено 3,4 млрд грн. на проведение общенациональной переписи населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"В то же время, кроме переписи Украина продолжит осуществлять другие не менее важные наблюдения - на них правительство планирует потратить в 2020 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

Для того, чтобы мотивировать домохозяйства участвовать в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 дополнительно стоить бюджета 7,3 млн грн ( для сравнения, в 2019 году. эта сумма составляла 5,5 млн грн).

За всю историю Украины перепись населения проводилась лишь один раз - в 2001 году.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На перепись населения необходимо 5 миллиардов, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3152730
 
 
 Топ комментарии
 
"Правительство потратит 3,4 млрд грн" - це основне
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А бараны любят когда их считают всего то за 3 ярда.😁 Диджитализация
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мда, сумма такая интересная и, главное, явно "лишняя" в бюджете с огромной дырой и нехваткой средств на соц.обязательства.
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Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей!
ГДЕ САНКЦИИ! ЗЕРКАЛЬ ОРАЛА ЧТО БУДЕТ АРМАГЕДОН В СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛНЕНИЯ!
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Так моряков по обмену вернули а не по решению трибунала, новости что ли не читаешь? На трибунал этот просто поплевали
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Цензор, где статья про Укрбуд? 404 высвечивает) Нельзя ж так палиться.
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Тут нічого не поробиш - Євросовок поставив задачу зеленим.
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"Правительство потратит 3,4 млрд грн" - це основне
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Всех порохоботов считать отдельно с выдачей им паспортов цвета блдь радуги.
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А зебилам вроде тебя вьідавать справку об умственной неполноценности
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А бараны любят когда их считают всего то за 3 ярда.😁 Диджитализация
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Интересно сколько бы при пэтюне такой разводняк затянул бы?
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Обосраные штаны Зебилов и не более.
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а чего так много? можно посмотреть предварительный подсчет???
что-то кто-то губу раскатал...
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мда, сумма такая интересная и, главное, явно "лишняя" в бюджете с огромной дырой и нехваткой средств на соц.обязательства.
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Интересует вопрос методики -а как вы собрались провести перепись когда пол-Украины на заработках где-попало, одни в Европе, другие в России, третьи в Израиле, т.д? Перепись можно было в совке упешно и объективно более-менее провести. А сейчас вы только очередную очень дорогую пыль в глаза пустите народу. Что, некуда бабки государственные девать? Все время друзьям и вам, дуракам, говорю: у вас не мало доходов в бюджет, вы просто их просираете, извините за правду. Маленький пример: в школе Черниговского района поменяли счетчик на газораспределительном пункте за 200 000грн(!!!!!!?????)Да, он передает данные о потреблении газа чуть ли не в онлайн режиме. Но теперь школа если превысила дневной (!) лимит -платит за газ в два раза дороже! Кому был нужен такой счетчик?Черниговгазу? Так пусть он за свои бабки ставит его. А так ушли государственные. Вдумайтесь в цифру!!! И 3,4млрд уйдут в никуда! Ушлепки зеленые..
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Тут какой-то Василишин говорит, что Гончарук ******* и говорит, что его с детства интересовали мальчики, а не девочки.
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Тю, йолпт... Уряд витратить 3,4 млрд грн на перепис населення в 2020 році, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1735 Попередній же ЦВК оцінив вартість такої послуги у 5 мільярдів.
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в громадах сидит много никому не нужных /кадров/
все госслужащие за з/п которые платит народ
должны это сделать за счёт рабочего времени
за 70% этих денег построить штук пять шесть больниц
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