 Правительство потратит 3,4 млрд грн на перепись населения в 2020 году, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"В то же время, кроме переписи Украина продолжит осуществлять другие не менее важные наблюдения - на них правительство планирует потратить в 2020 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

Для того, чтобы мотивировать домохозяйства участвовать в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 дополнительно стоить бюджета 7,3 млн грн ( для сравнения, в 2019 году. эта сумма составляла 5,5 млн грн).

За всю историю Украины перепись населения проводилась лишь один раз - в 2001 году.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

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