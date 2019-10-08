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 Политика Украины
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 Законопроект 1210 несет потери местным бюджетам и может стать глобальным проигрышем Украины, - депутат от "Батькивщины" Николаенко

Госрегуляторная служба определила более 10 пунктов законопроекта как угрожающие малому и крупному бизнесу

Законопроект 1210 несет потери местным бюджетам и может стать глобальным проигрышем Украины. Такую оценку законопроекту 1210 в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко во время последнего пленарного заседания, сообщает 5 канал.

"Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и ​​других поступлениях в местные бюджеты", - отметил парламентарий.

Рассмотрение указанного законопроекта отложили. По мнению политиков, это может означать шанс отозвать проект закона, несмотря на его скандальность. О пробелах и недостатках в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.

Работа над законопроектом 1210 должна продолжиться в профильных комитетах и ​​рабочих группах, считают депутаты. На одном из таких председатель профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторна служба определила более десяти пунктов законопроекта угрожающими как для малого, так и для крупного бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3152729
 
 
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Все кто голосовал за еврея Коломойского и его прос Монику Зеленски должен платит налоги на благо пенсиям евреям в Израиле. Мои вам поздравления, лохи .
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антисиммтизмусом пахнет))) пусть заказывают у на мацу, в Украине много муки.
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Україна вже програла посадивши на табуретку блазня.
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зєля звісно крупний поц і ворог України. А чим Петро Олексійович кращі? А чим бабця Юля краща, що взяли у свої ряди екс-керівника Янучарської Кіровоградської ОДА початку 2014 року? А потім Ніколаєнко раптом стає заступником Донецької ОДА часів Пастора і Кроліка. Тепер він вже Юлін разом з неолігархом Татрутою.
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НЕТ НЕТ НЕТ!!! Супер чудовий проект! Зєбуіни повинні отримати те за що голосували по першому розряду! Бо інакше до них ніколи не дійде!
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"... депутат від "Батьківщини" ..."
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Як там Юля казала: ...він молодий і нужнА сплАтіцца вокруґ блаЗЄсково...
Дивно, що зменшення місцевих бюджетів для Юлі -- програш, а капітуляція -- просто невелика помилка мАлАдоВо прєЗЄдєнта.
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Це коли? Коли портнова провела до ВР? Чи оліника?
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5 канал- порошенко- ахметов уменьшение прибыли . ЮВТ вообще в этот созыв собрала всех понемногу от разных олигархов, чтобы в хоть напоследок попасть в нардепы. Следующая станция для нее - Вылезай.
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о скока челобитников у ахметки. та похеру скока он себе в кармн добудет основной нлогоплательщик не мет комбинаты, трудяга с его подоходным.
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Нельзя допустить реализацию этого проекта, так как потом фитиль поползет, не затопчешь!
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