 Законопроект 1210 несет потери местным бюджетам и может стать глобальным проигрышем Украины, - депутат от "Батькивщины" Николаенко

Законопроект 1210 несет потери местным бюджетам и может стать глобальным проигрышем Украины. Такую оценку законопроекту 1210 в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко во время последнего пленарного заседания, сообщает 5 канал.



"Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и ​​других поступлениях в местные бюджеты", - отметил парламентарий.



Рассмотрение указанного законопроекта отложили. По мнению политиков, это может означать шанс отозвать проект закона, несмотря на его скандальность. О пробелах и недостатках в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.



Работа над законопроектом 1210 должна продолжиться в профильных комитетах и ​​рабочих группах, считают депутаты. На одном из таких председатель профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторна служба определила более десяти пунктов законопроекта угрожающими как для малого, так и для крупного бизнеса.