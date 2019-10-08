 Там, где Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи человек, - замкомандира УДА Гергерт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он рассказал в эфире PRIME:Муждабаев на телеканале ATR.
"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.
По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".
Гергерт также заявил, что добровольцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом достигнута.
Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.
Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
"но вам сепаратюгам это никогда понятно не было"
Нам "сепаратюгам" отправить бы вас баранов к психиатру,но он же вас закроет,конечно же, исключительно по политическим мотивам.
Лично я обещаю тебе после этого фрукты в больницу приносить, не смотря на то, что ты мудило ватное.
Собсно, ты, *****, только и умеешь ржать и срать.
Ну извини, самка собаки.
тогда, может, поумнеют.
Россия никуда не отходит - почему мы должны отходить ?
лишить всех званий и довольствия!
ми захист свого народу !!!!