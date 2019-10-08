EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  17154  240
Все про:Донбасс (19578) добровольцы (630) Формула Штайнмайера (91)

 Там, где Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи человек, - замкомандира УДА Гергерт

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы не намерены покидать позиции, несмотря на анонсированное разведение войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он рассказал в эфире PRIME:Муждабаев на телеканале ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.

По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".

Гергерт также заявил, что добровольцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом достигнута.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152727
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Там, где Зеленский разведет войска, мы заведем тысячи человек, - замкомандира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 2443
 показать весь комментарий
 
Ой, а шо случилось? Ты ж зеленое было как жопа саранчи?))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
комментарий отмечен как спам  
 
На кремль УДА надо сбросить парашутами.Там они пользы больше принесут.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Просто кишенькові терористичні армії олігархів. Ще довго з ними доведеться бавитись. Різниці між ними і сєпарами не бачу. Така сама небезпечна, озброєна агресивна меншість з ПТСР, яка погрожує більшості українців. Схоже, що ці войнушки, не на один десяток років. Хоч би швидше саджали ватажків збройних угрупувань типу пороха, корчинського і т.п. інакше про повернення кваліфікованих працівників не буде точно. Виїде навіть більше. Залишаться тільки порошенківські кріпаки і люди з ПТСР. Україна потроху перетвориться на Зімбабве. Журба.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если он так крут, то пусть побеждает, кто ему не даёт?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну вот и правильно все на фронт и прихватите особо ярых дякул.
 показать весь комментарий
 
И чем же они собираются воевать и харчеваться?
 показать весь комментарий
 
 
Тем чем мы в тылу соберем -нам не привыкать поддерживать свою Армию, но вам сепаратюгам это никогда понятно не было
 показать весь комментарий
 
 
Блокпост - доходное место. Это и есть бизнес на крови.
 показать весь комментарий
 
Хорошо,допустим харчи,а пульки ты дура где возьмёшь.

"но вам сепаратюгам это никогда понятно не было"

Нам "сепаратюгам" отправить бы вас баранов к психиатру,но он же вас закроет,конечно же, исключительно по политическим мотивам.
 показать весь комментарий
 
Кацап, де ти був останні чотири роки? В Самарі?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А які позиції займають підрозділи цієї армії і де були під час піписання переможних Мінських угод. якими, власне, й визначенго "зону разгранічєнія" та умови запровадження на частині території України гібридного миру? Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 4502
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Гергерт Вы зачем пугаете херанта встречей он уже при упоминании о встрече сдал досрочно все анализы Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт - Цензор.НЕТ 8487
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ага, и потрошенко во главе перепоясаный тремя лентами патронов и с шаблей меж ног.
 показать весь комментарий
 
 
Мы поддержали в 2014-поддержим и сейчас, главное что вас, подкацапников, голоса на выборах теперь лишим
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты лично пписькой поддерживаешь? одни воеваатели диванные, иди воюй, а не звези от второго лица
 показать весь комментарий
 
А ты в следраз не сцы и прийди на Майдан сказать это нам в лицо.

Лично я обещаю тебе после этого фрукты в больницу приносить, не смотря на то, что ты мудило ватное.
 показать весь комментарий
 
 
о так ты гермафродит грозный? покажи--поржем
 показать весь комментарий
 
Ну насчет поржать, животное ватное, никто не сомневался.

Собсно, ты, *****, только и умеешь ржать и срать.
 показать весь комментарий
 
 
Или название "*****" тебя оскорбляет.

Ну извини, самка собаки.
 показать весь комментарий
 
 
тк гермаффродити мало кто в живую видел, бааранов шоколадодупіх--пол форума баба с бородой--тьі одна. народ интересуецца
 показать весь комментарий
 
о ще один вашої породи? тк вас тут багаато і вас не подолати
 показать весь комментарий
 
тк ти ще й заїка? мож к логопеду, я знаю хорошого, правда бувшого спікера він так і не вилікував
 показать весь комментарий
 
********************* --ги! слиной не вдавіться, придурки, які думають, що щось вирішують, смішні ніщеброди.
 показать весь комментарий
 
Ваша лахта дві цукрові фабрики на рахі запустила вчора,а ви воювати хочете.Пеця-обкакориться.
 показать весь комментарий
 
Пусть Зеленский с Пристайком выкопают новые блиндажи, укрепят их бетоном -
тогда, может, поумнеют.
Россия никуда не отходит - почему мы должны отходить ?
 показать весь комментарий
 
 
Цукрова вата воювати?Не смішіть!Хіба що пердаками!
 показать весь комментарий
 
Страшное горе,когда страной правит УШЛЕПОК
 показать весь комментарий
 
 
Это какими дегенератами нужно быть,чтобы выбрать в президенты данное недоразумение...
 показать весь комментарий
 
 
Все думали зе за страну топит, оказалось не за нашу, позже думали топит за народ, оказалось только за группу народу. Думали выбрали новое лицо, оказалось игря валерича в маске подсунули, что дальше?
 показать весь комментарий
 
 
Контра цукрової вати воювати?Не смішіть!
 показать весь комментарий
 
военный не подчиняется?
лишить всех званий и довольствия!
 показать весь комментарий
 
нехай розведе своїх холуїв)))) ми не лохи)))
ми захист свого народу !!!!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх