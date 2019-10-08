Партия "Европейская Солидарность" осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее. Об этом говорится в заявлении партии.
Партия "Европейская Солидарность" считает, что власть встала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича.
Содержание под стражей по бытовому делу бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, который не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия, является очевидно чрезмерным. Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Единственной мотивацией, власти, инспирировавшей арест Пашинского, является демонстрация сомнительных "успехов" по борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к вызывающему сегодня справедливое возмущение граждан Украины очевидному провалу во внешней политике государства, - говорится в заявлении.
То что Портнов анонсировал заключение Пашинского под стражу указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность"
"Анонсирование" решения Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывает на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а является попыткой внедрить "русский стиль" в украинской политике.
Партия "Европейская Солидарность" осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее. Об этом говорится в заявлении партии.
Атличную страну строит зебильня...
-Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи
-Экс-командир так называемой «черной роты» спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника, суд отпустил
и тд..
С каждым высером, все глубже уходит. По ходу дурка за пэтей уже плачит
ГДЕ САНКЦИИ? АЛО? ГДЕ?
ну пеця жжошь ккак всегда...
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В Украине убито 13 тысяч человек миллион беженцев и никто не виноват.
ЕСПЧ.
Смех да и только с вас?
Вдруг он цензор читает испугается и откажется от презтдентства?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dubno-perepohovannia-zhertvy/30205471.html?fbclid=IwAR270LCHeqqW7J-xmUxcJLKv0W1DMfIvKaslILQ644voV5wlmc5Q2-SyiXc
Во как.Пашинский пальнул из пистоля в незнакомого ему человека-это у них "бытовое дело",т.е. само собой разумеющееся.С кем не бывает?А если бы наоборот,Химикус пальнул в Пашинского?Представляю какая вонь бы поднялась,какие обвинения?Приписали бы Химикусу минимум терроризм и покушение на жизнь государевого деятеля Пашинского.****** конченные.
У Пашинского с петрушкой 5 лет было что бы развести по зонам всю эту бютовско-регианальную шоблу... хоть кого посадили?!