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 Политика Украины
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 То что Портнов анонсировал заключение Пашинского под стражу указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность"

"Анонсирование" решения Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывает на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а является попыткой внедрить "русский стиль" в украинской политике.

Партия "Европейская Солидарность" осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее. Об этом говорится в заявлении партии.

Партия "Европейская Солидарность" считает, что власть встала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича.

Содержание под стражей по бытовому делу бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, который не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия, является очевидно чрезмерным. Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Единственной мотивацией, власти, инспирировавшей арест Пашинского, является демонстрация сомнительных "успехов" по ​​борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к вызывающему сегодня справедливое возмущение граждан Украины очевидному провалу во внешней политике государства, - говорится в заявлении.

Также читайте: Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

Источник: https://censor.net.ua/n3152725
 
 
 Топ комментарии
 
всю европейскую солидарность, в переводе мародерскую свынячью шайку в камеру к пашинскому, грымчаку
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Ще б не підгорало - Портнов вчора заявив, що сивочолий гетьман наступний на посадку до СІЗО".
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Они прогрессируют, с Бирюковым были озвучены политическое преследование, с Пашинским месть Портнова, а тут политическая мотивированность. Выяснилось что песики способны к обучению.
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Доля в зебілів така - сидіти в спамі.
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Надо сделать анонс меню поминального обеда по Портнову пригодится..и никакой политики .....все мы смертные и все ТАМ будем....
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сначала сделайте поминки по пашинскому
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Мы зробили це разом.Скинули зрадника нах..
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Где скинули? К сожалению пока зрадника (ЗЕ) никто ещё не скинул
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всю европейскую солидарность, в переводе мародерскую свынячью шайку в камеру к пашинскому, грымчаку
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если посадить их вместе Петя удавит Пашинского за пайку макарон
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а грымчак петю
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Отпускать под "личные обязательства" терориста убившего 300 людей и сажать за драку четырехлетней давности чувака который никуда не бежал...
Атличную страну строит зебильня...
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Увы, так бывает - один упырь в сто раз опаснее для общества, чем прожжённый террорист
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так бывает только в козломордии и прочих авторитарных бантустанах
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это не чувак, это один из высокопоставленных мародеров, которого нужно начать раскручивать
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А ось і свиноферма проснулась
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О, и комменты все сплошь от петиков, и сплошь картинки. Прекрасно видно кто бот.
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а у зеленых всегда одно и тоже зеленый понос понос и понос.. вам самим не провонялось.. дебилье шавки хавальики закрыли и не выделывайтесь а то вас потом всех "амнистируют посмертно" ....
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вот и умоется пашинский и грымчак зеленым поносом, потом и свынюкина очередь придет
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Давай, капсуй))капсуй тебе говорю, ну как ты умеешь)))
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😎😍😘😄😅😆😁🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤬🤬🤬🤬🤬🤬☢☢☢☢☢☢🟠🟡🟢🟠🟡🟢🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻👎👎👎👎👎👎👎 тебе ответка.....
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афтар,выпей йаду
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так ничож не понятно,шо оно этим хотело сказать.уникум
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Если европейское будущее не предусматривает посадки упырей - я против
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Первый пошел! А когда сажали Савченко по хрен знает какому дебильному обвинению, то это политически мотивированным решением власти не считали, лицемеры сраные!
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так у мародера сепаров отпускали, а патриотов сажали. Чего только стоит
-Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи

-Экс-командир так называемой «черной роты» спецподразделения «Беркут» Дмитрия Садовника, суд отпустил
и тд..
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Когда же пэтюня уже достигнет дна?
С каждым высером, все глубже уходит. По ходу дурка за пэтей уже плачит
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Давай адрес, к тебе санитаров нужно отправить
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Я знаю, ты потенциальный пациент дурки
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он и так там санитаром на пол ставки,ночью горшки моет,днем пациент
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А я думал,что заключения под стражу Пашинского указывает на то,что он придурок и стрелял по безоружному ))
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Зебилы,ну хоть на новостях про пашинского немного оторветесь,а то гоняют нынче по цензору вас ссаными тряпками все кому не лень.
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Зеленый Дурак ускоряется к своему фиаско
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Россия обманула Международный трибунал по поводу возврата 3 захваченных украинских военных кораблей!
ГДЕ САНКЦИИ? АЛО? ГДЕ?
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Так Порошенко кричал, что суды НЕЗАВИСИМЫ. С них и спрашивайте, это ЕГО детище.
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При Порошенко суды не отпускали террористов, а при Щели - отпускают. И начали сажать невиновных.
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Так ты признаешь, что суды были подконтрольны ПЭТРУХЕ и теперь такими остались? Создал ПЭТРУХА продажные суды, скажите ему спасибо.
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Наступний парася)))) барига готуйся..
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Когда пересажают эту всю солидарную пошлятину, возьмутся за их детёй и померших родствеников, их адвокатов, и в конце до порохоботов...вы уже должны бояться, иголки под ногти это больно работайте усердно спите крепко!
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В спаме будешь кукарекать, чухонь маланская
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Та янукович тоже так думал! И оказался в ростове!
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Когда Юра Луценко анонсировал посадки, то это политической мотивированностью не было ни разу.
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а з портнова познімав всі обвинувачення . Луценку , читай - Рошенку ДЯКУЙТЕ !
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Свинарник насолоджується б лагами своєї судової реформи,реформи прокуратури і мусарні. Кожен одержить стільки на скільки на реформував. "Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 7680
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стрелять в людей - политическая мотивированность ?
ну пеця жжошь ккак всегда...
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Зачем там свидетели? Там прямым текстом из рта Пашинского прозвучал весь состав преступления.
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Да это свидетели от пашинского. Они видели как Химикус отобрал оружие у пашинского и прострелил себе ногу, мстя пете.
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Не знаю, что такое бытовое дело т.к. в свинчуковской терминологии не понима, но вчера все прослушал. Крыть нечем. Дело о нападении на безоружных лиц с хулиганских мотивов с использованием огнестрела. Ни один суд мира не отпустил бы. Прогноз лет 10, может 8 в старых бабанах попилит гранит.
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Адвокаты химикуса подали жалобу в ЕСПЧ, начато расследование, так что зрада-зрадная по политическим мотивам.
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О чем жалобу?
В Украине убито 13 тысяч человек миллион беженцев и никто не виноват.
ЕСПЧ.
Смех да и только с вас?
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Порохоидиотики проплаченные банят, НЕ ПОМОЖЕТ. Ну, хоть вам от Барыги кое какая помощь.
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порохоботы объясните, зачем? Зачем едучи на новом хорошем авто с хорошей оптикой останавливаться и указывать, что делать двум здоровым жлобам, како е б пдд те не рарушили? Потом еще стрелять. Послушайте ж нашего уголовника. Это он сам сказал.
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Зазелупці вас довбойобов почитай так Порох и альфа і омега усіх злодіянь в державі .
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є таке слово - " відповідальність " , в словнику значення дізнаєшся .
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А є ще таблиця ***** множення , і *** початок №1 ..тієї відповідальності не з Пороха починається ти чадо обєктивності а опускаючись до портнова і нижче ....Нова влада мете по старому через 5 років їх за яйця візьмуть а то й і раніше.
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Пашинский сам спровоцирова….а мог бы помочь, подвести, дать денег на эвакуатор, выставить знак....вариантов куча, но мы депутат....
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исходя из логики потрошенковой солидарности , если я пришёл в магазин купить конфет и прошёл мимо рошен , моё решение тоже политически мотивировано ...клоуны
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Вчера смотрел, охреневал. Пашинский лично признался в нападении с пистолетом на мужиков чинивших рухлядь. Шансов теперь от дела отмазатся мизер. Он точно сядет, как сел бы любой стране мира.
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был бы я адвокатом отмазал бы за две секунды не сел бы гад, но был нанят федур минимум за лям это существо с мозгами амебы......смотрите вчнрашний суд
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Чорт пашинський буде сидіти разом з Пітушенком за "молоти",за загинувших бійців при стрільбах і не тільки.
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Давай Зєля нарід вимагає голів на палях олігархів та їх холопів,а нарід підтримає.
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Зеля то хоть за погибших бойцов не будет сидеть?
Вдруг он цензор читает испугается и откажется от презтдентства?
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За кожну "трубу" пашинського заплочено 1 000 000 гривень з бюджету!Влітку 2016 року аналогічний "Молот" розірвався на полігоні Широкий лан. Один військовий загинув і ще 10 були поранені. У 2016 році щонайменше було два таких випадки, від розриву загнуло п'ятеро військових. Ще два випадки у 2017 - тоді загинули загалом шестеро людей, і ще троє вже цього року. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/zhurnalisti-narahuvali-schonaymenshe-5-vipadkiv-rozrivu-minometiv-na-peredoviy.html
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падельника закрыли, вот и вонь со всех сторон.
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Во как бе-пе-пе или как их щас ес вывернули наружу свою гнилую сущность.По их получается,что господа патриции могут безнаказанно с пистолей палить в своих плебеев,как само собой разумеющееся.И все это по их мнению называется "бытовухой"?Бытовуха это если бы Пашинский в семье своей кого нибудь подстрелил,или собутыльника по пьяни.А здесь незнакомый человек на улице,в родственных связях с Пашинским не замечен.Или Потрох Химикуса уже в родственники к Пашинскому определил?А может в собутыльники?Полный трешь от шоколадной мрази.По моему при крепостном праве хозяева дворяне не позволяли себе холопов из огнестрельного оружия отстреливать.Батогами пороли,а что бы палить из пистолетов,ружей не помню такого.
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Содержание под стражей по бытовому делу Источник: https://censor.net.ua/n3152725

Во как.Пашинский пальнул из пистоля в незнакомого ему человека-это у них "бытовое дело",т.е. само собой разумеющееся.С кем не бывает?А если бы наоборот,Химикус пальнул в Пашинского?Представляю какая вонь бы поднялась,какие обвинения?Приписали бы Химикусу минимум терроризм и покушение на жизнь государевого деятеля Пашинского.****** конченные.
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И правильно! Не садите вы - садят вас.
У Пашинского с петрушкой 5 лет было что бы развести по зонам всю эту бютовско-регианальную шоблу... хоть кого посадили?!
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Было бы смешно, если бы они приветствовали взятие под стражу своих членов.
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