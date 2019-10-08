 "Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность"

Партия "Европейская Солидарность" осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее. Об этом говорится в заявлении партии.



Партия "Европейская Солидарность" считает, что власть встала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича.



Содержание под стражей по бытовому делу бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского, который не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия, является очевидно чрезмерным. Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Единственной мотивацией, власти, инспирировавшей арест Пашинского, является демонстрация сомнительных "успехов" по ​​борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к вызывающему сегодня справедливое возмущение граждан Украины очевидному провалу во внешней политике государства, - говорится в заявлении.

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