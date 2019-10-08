EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  283  3
Материалы по теме:
Все про:ВР (23808) госзакупки (835) оборона (1108) Укроборонпром (791)

 Завтра в Киеве пройдет круглый стол по реформированию в сфере государственного оборонного заказа

9 октября в 14:00 в здание комитетов ВР (Киев, ул. Садовая, 3а, зал №416) состоится круглый стол по реформированию "Укроборонпрома" на тему "Реформирование системы планирования и формирования государственного оборонного заказа, осуществления процедур закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения".

Мероприятие организовано Украинским институтом будущего вместе с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны, говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

Во время круглого стола будут представлены рекомендации Украинского Института Будущего по реформированию системы государственного оборонного заказа и разработке новой редакции закона в этой сфере, а также ключевые выводы исследования "Реформа государственного оборонного заказа" Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абромавичюс назначил бывшего замглавы Нацполиции Бушуева заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

После доклада запланировано обсуждение затронутых вопросов. По результатам дискуссии будут сформированы рекомендации для формирования новой редакции Закона Украины "О государственном оборонном заказе (Об оборонных закупках)".

В круглом столе примут участие члены Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представители ГК "Укроборонпром", представители частных предприятий ОПК, представители Министерства экономического развития, торговли и с/х, Министерства обороны Украины, государственных заказчиков гособоронзаказа, Министерства финансов Украины, контролирующих органов (Госаудитслужба, Счетная палата Украины), профильные эксперты.

Модератор мероприятия: Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

Источник: https://censor.net.ua/n3152721
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


...будут представлены рекомендации Украинского Института Будущего Завтра в Киеве пройдет круглый стол по реформированию в сфере государственного оборонного заказа - Цензор.НЕТ 4724
Засновники інституту:

... Антон Геращенко, депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ
 показать весь комментарий
 
 
Там главными заводилами должны быть,,Схемы" .Чтобы у путлера - из первых рук.
 показать весь комментарий
 
 
то есть теперь без разрешения ***** никаких заказов не будет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх