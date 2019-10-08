 Завтра в Киеве пройдет круглый стол по реформированию в сфере государственного оборонного заказа

Мероприятие организовано Украинским институтом будущего вместе с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны, говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

Во время круглого стола будут представлены рекомендации Украинского Института Будущего по реформированию системы государственного оборонного заказа и разработке новой редакции закона в этой сфере, а также ключевые выводы исследования "Реформа государственного оборонного заказа" Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

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После доклада запланировано обсуждение затронутых вопросов. По результатам дискуссии будут сформированы рекомендации для формирования новой редакции Закона Украины "О государственном оборонном заказе (Об оборонных закупках)".

В круглом столе примут участие члены Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представители ГК "Укроборонпром", представители частных предприятий ОПК, представители Министерства экономического развития, торговли и с/х, Министерства обороны Украины, государственных заказчиков гособоронзаказа, Министерства финансов Украины, контролирующих органов (Госаудитслужба, Счетная палата Украины), профильные эксперты.

Модератор мероприятия: Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).