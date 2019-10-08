EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2927  40
Все про:Аваков (2884) МВД (7957) самолет (2253) АН (54)

 МВД подписало меморандум с ГП "Антонов" о сотрудничестве, - Аваков

Министерство внутренних подписало меморандум о намерениях сотрудничества между МВД и ГП "Антонов". Сотрудничество предусматривает закупку в госпредприятия "Антонов" 13 самолетов Ан-178.

Об этом на киевской выставке "Оружие и безопасность" объявил министр внутренних дел Арсен Аваков после подписания меморандума с ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Это новейшая украинская разработка. Сейчас есть только один летный экземпляр, но мы хотим иметь у себя в эксплуатации. Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии. И после того, как первые самолеты будут у нас, "Антонов" сможет поставлять самолеты по всему миру", - сказал Аваков.

Он напомнил, что раньше МВД решило купить бывший в эксплуатации Ан-32П, который раньше использовался Кропивницкой летной академией.

В "Антонов" назвали этот контракт историческим.

"Это первый шаг со стороны силовиков Украины по государственному заказу на ГП "Антонов". Для нас это очень важно, потому что когда мы общаемся с потенциальными заказчиками из-за границы, первый вопрос от них - заказан ли хоть один самолет силовиками вашей страны", - сказал президент предприятия Дмитрий Донец.

После меморандума должен быть подписан еще контракт на изготовление самолетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший заместитель главы Нацполиции Аброськин стал ректором Одесского университета внутренних дел

Источник: https://censor.net.ua/n3152720
 
 
 Топ комментарии
 
Хтось може то пояснити - ЗСУ НЕ ЗАКУПЛЯЮТЬ ні літаків, ні гвинтокрилі, хоча в нас ВІЙНА. А от МВС то може собі то дозволити. І нафіга їм то?
 показать весь комментарий
 
Оце дуже гарна стратегія - підтримка власного виробника!США так із депресії вийшло.
 показать весь комментарий
 
Распылять над городами "план штайнмайера", чтобы зебилы продолжали пребывать в наркотическом дурмане
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ездить на охоту и пьяного авакова доставлять домой
 показать весь комментарий
 
 
Теперь предатели предлагают Авакова сырым бортом возить.
 показать весь комментарий
 
 
Хтось може то пояснити - ЗСУ НЕ ЗАКУПЛЯЮТЬ ні літаків, ні гвинтокрилі, хоча в нас ВІЙНА. А от МВС то може собі то дозволити. І нафіга їм то?
 показать весь комментарий
 
 
Ну сейчас уже точно нет смысла закупать самолеты, вертолеты итд потому что зебилы это кацапам будут перепродавать
 показать весь комментарий
 
 
Тому що у нас достатньо транспортників та гвинтокрилів. от якби винищувачі чи бойові гвинтокрили випускали. то я впевнений що замовляли б. Хай краще корвет хоча б 1 добудують.
 показать весь комментарий
 
 
Распылять над городами "план штайнмайера", чтобы зебилы продолжали пребывать в наркотическом дурмане
 показать весь комментарий
 
 
Мозгов закупить подонки своїм мусорам.
 показать весь комментарий
 
 
Оце дуже гарна стратегія - підтримка власного виробника!США так із депресії вийшло.
 показать весь комментарий
 
 
Полностью согласен. Нужно свое производителя поддерживать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всё будет когда то. А пока работает всё советское, сегодня делать ни чего не надо.
 показать весь комментарий
 
Короче опять "мумурандум о намерениях" и опять нет контракта на изготовление

У Антонова за последние 10 лет уже несколько тонн макулатуры этих меморандумов с кем только не подписанных, только вот контрактов на изготовление нет
Зато ту Авакова есть твердый контракт с Францией
 показать весь комментарий
 
По примеру С-130 , которьіе в Сирии расстреляли вагнеровцев в Дейр -Єз-Зоре ?
 показать весь комментарий
 
стотрицатый не разгоняет толпу-он её перемещает в иные миры.это могли бы подтвердить рюске свиньи из вагнера.
 показать весь комментарий
 
 
может сразу марсоходов купить штук 18, могут пригодиться!
 показать весь комментарий
 
ви лапті з Рогозіним краще батути купіть.
 показать весь комментарий
 
 
А чего не вертолёты во Франции? Лизните ещё микрона - ****, деньги же народные, не жалко.
 показать весь комментарий
 
Втікати зібралися на тих літаках ? ЗСУ обрізали фінансування в половину , а МВД збільшили , і це під час війни --логіка де ?
 показать весь комментарий
 
Железная логика капитулянта. Для капитуляции вам нужна ************* армия и дееспособная милиция, что бы задушить протесты..

ЗЫ А по новости. За Антонов рад. Заказы им ох как нужны.
 показать весь комментарий
 
очень нужные вещи, особенно после вертолетов! Когда стюардесс набирать будете?
 показать весь комментарий
 
А в конце чтобы не забыли оплатить выполненную работу...
 показать весь комментарий
 
Вот это правильно!. Еще бы вертолеты у Мотор-сичи покупали. Глядишь и начнет возрождаться отечественное авиастроение.
 показать весь комментарий
 
 
А что может предложить ,,мотор сич,,? Двигатели ? Извините, летают на вертолетах, а не на двигателях. Что еще - Ми -2 ? Ми-8, которым лет и лет....Что - то похожее на французов есть ? Ноу, сэр. А есть Богуслаев, который владеет всей этой фирмой и предлагает себя и фирму впридачу то своему дружбану и единоверцу путину, то китайским товарищам
 показать весь комментарий
 
"Мотор -Сичь" делает двигатели для всех моделей "Антонова", всех вертолетов Раши , для Як-130 и Бе-200. Более того , єто их собственньіе разработки с КБ"Прогресс".
Есть предмет для умного использования данного потенциала.
 показать весь комментарий
 
Да предмет то есть, но умно использовать никак не выходит
 показать весь комментарий
 
Треть запоребриковых комплектующих уже начали видимо производить
 показать весь комментарий
 
Пограничники под МВД ф-у-у-у-у-у, аж коробит! Наверно поэтому и погранцы сейчас как мусора.
 показать весь комментарий
 
МВС закупить у "Антонова" 13 літаків Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 1573
МВС 82 млрд або ж 3.15 млрд дол. Можна і купити чого ні.
 показать весь комментарий
 
Правильное решение , и еще столько же для ВМС Украиньі , под носители ПКР , по аналогии с американскими "Посейдонами". Оживет и "Антонов" и "Мотор-Сичь" , а ЧФ Раши обтечет.
 показать весь комментарий
 
 
авков своих псов уже в гвинтокрили не помещает? надо самолетами возить?
 показать весь комментарий
 
Подписанная бумажка, не поможет даже одного самолёта собрать. Нет не денег не возможностей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх