 В ближайшие три года МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Глава МВД Арсен Аваков поделился видением текущей ситуации, а также стратегическими и тактическими планами по развитию МВД в ближайшее время.

"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", - сказал министр.

Министр отметил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники. Поэтому, МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будут построены в Украине, по современным технологиям судостроения.

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Отдельно обсудили программу льготного финансового лизинга для спасателей и полицейских.

За первые шесть месяцев работы лизинговой программы, работники системы МВД получили 700 квартир.



Фото: сайт МВД

Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.

Министр отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.