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Все про:Аваков (2884) жилье (637) корабль (1225) МВД (7957) лизинг (4)

 МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков. ФОТО

Проект бюджета МВД-2020, развитие единой авиационной системы, развитие охраны морских границ, обеспечение жильем работников системы и законодательные инициативы - руководство МВД обсудило вместе с народными депутатами, членами комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Глава МВД Арсен Аваков поделился видением текущей ситуации, а также стратегическими и тактическими планами по развитию МВД в ближайшее время.

"Сегодня предоставили народным депутатам на рассмотрение проект бюджета с основными показателями, которые будут влиять на цели и задачи, которые выполняет МВД", - сказал министр.

МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков 01

Министр отметил, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники. Поэтому, МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будут построены в Украине, по современным технологиям судостроения.

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МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков 02

Отдельно обсудили программу льготного финансового лизинга для спасателей и полицейских.

За первые шесть месяцев работы лизинговой программы, работники системы МВД получили 700 квартир.

МВД планирует обеспечить Госпогранслужбу 20 новыми патрульными катерами, 5 из которых будут построены в Украине, - Аваков 03
Фото: сайт МВД

Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения.

Министр отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3152719
 
 
 Топ комментарии
 
Сабаков ти повинен сидіти вже давно за гратами...падаль.
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Давно.вопрос, нахрена тут аж три фото ментовсой братии и ни одной с "новейшим катером"
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Давно.вопрос, нахрена тут аж три фото ментовсой братии и ни одной с "новейшим катером"
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Нет в составе МВД, как и СНС и нацгвардия, полиция отдельным ведомством в составе МВД.
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запоминайте, зебилы - порошенко строил плохие и ненужные катера, а аваков будет строить хорошие и нужные
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дебіл .. порошенко будував катера ..розроблені ще за союзу - які нікому не були потрібні (окрім самої свині порошенки ).. а зараз буде закупка французьких нових катерів ..а також освоєння їх будівництва в Україні
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Скинь ссылку на французские "новейшие катера",раз ты в курсе
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Сабаков ти повинен сидіти вже давно за гратами...падаль.
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Як тільки Потрох- казнокрад піде за грати, після нього Юга Луценко, голова СБУ, а потім вже інші дрібні.
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Скоро появятся адмиралы пограничной службы
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Авакян придумал как отдать 2.2 триллиона гривен госдолга?
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Он должен думать как тратить бабки, которых нет? Украине нужно думать как вообще выжить, а талпаёопы из паралельного мира покупают самолёты.
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в 2020 минус 9 млрд$ долга МВФ, в 2021 минус 3 млрд$ за транзит газа

23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Курс долара на 2019 рік в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік, який вже схвалила Верховна Рада.
tps://24tv.ua/****************/
Маємо - 24.5 нехай. Тепер рахуємо -87.6 млрд по 29.5 - 2.9689 млрд дол.
Фактично - 87.6 млрд по 24.5 - 3,575 млрд дол. Згідно запланованих 3,263 млрд дол. по 29.5. Виходить +300 млн дол.
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Он траате те, що виділяє бюджет на оборони від агресора, бо він здаватись агресору не збирається, на відміну від потрохобецільних.
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Аваков , у Вас явно приличный унитаз . Может золотой?

А во на пунктах пропуска через границу в Закарпатье ВООБЩЕ НЕТ ТУАЛЕТОВ.
Убогость в мозгах , ТОВАРИЩ АВАКОВ,
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Емае, смотрю на фото : СКОЛЬКО НАРОДА ПРИСОСАЛОСЬ К БЮДЖЕТУ!!!! А денег на строительство нормальных комфортных пограничных переходов на западной границе Украины - НЕТ. Соседи смеются с вашей напыщенности !!!!
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шото бебебеков уже за премьера говорить начал...может и на ЗЭ хвост поднимет...
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А что мешает заключить контракт на 20 катеров с украинскими предприятиями? Неужели у нас за 3 года не могут 20 катеров построить?
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в сРане много ЗЕлени, нужно же кудато тратить, а то прокиснет!
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Ні, Потрошенко знищів виробництво, монополізувавши виробництво і крадучи з бюджету. А також є цільова допомога міжнародних донорів, які визначають у кого буде закуповуватись необхідна техніка.
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Теж що із викраденими з бюджету Потрохом мільярдами - на Мальдівах, потенціалу Потрох, не тупив, а крав гроші без всяких схем.
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Витрачаємо кошти то на катера,то на хранцузькі вертольоти для МНС, а армійська техніка залишає бажати кращого.
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То треба Авакова міністром оборони зробити, бо Потрошенко так армію реформував і таких генералів призначав, що довели до ручки та відновили строкову службу. І виходиь, що Аваков ефективно витрачає кошти, а в ЗСУ Потрошенківські генерали розкрадали. А в загальному катери для морської охорони, для протидії російським агресорам на морі, чи не треба?
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Авакяну мало Эйрбасов ему еще и катера нужно отмыть, а тем временем у нас простаивает куча кораблестроительных предприятий.
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а араваков знову і знову учить свого висера як треба "керувати" процесами, це не якісь там рукзачки.
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краще зарплатню прикордонпикам підняв би 7-9 тис грг та через добу в наряд на добу виізжають на строковиках а контрактники табунами звільняються
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Пашинский тебя заждался в камере .товарищ Аваков .
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