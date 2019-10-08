EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Общество
  557  13
Все про:общественные организации (143) общество (141) опрос (1749) социология (415)

 Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос

Только 7,5% граждан вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году - 8%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии.

Большинство граждан (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны. По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%. В целом почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах или селах общественных организаций.

В то же время  всего 7,5% граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Больше всего приобщенных к активной общественной деятельности оказалось в Западном регионе (13%), в Центральном - 8%, в Восточном - 7%, а меньше всего - в Южном (2%).

Так же, в сравнении 2013 годом, не изменилось и количество украинцев, которые состоят в общественных организациях и объединениях.

"2019 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединений или партий 90% граждан, в 2013 - 85,5%", - говорится в исследовании.

Волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан, в прошлом году - 18%, в 2017 - 12%, в 2016 - 14%, в 2015 - 13%.

Основной причиной своего неучастия в деятельности общественных организаций в 2019 году респонденты называют незаинтересованность в подобной деятельности (38,5%), что существенно больше, чем в 2018 году (22%) и 2013 году (23%). В 2019 году стало меньше тех, кто не знает, как можно приобщиться к деятельности ОО - 13%, тогда как в 2018 году на это указывали 16%, а в 2013 - 21%.

Кроме того, 51% украинцев ответили, что вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (год назад, в 2018 году, таких было значительно меньше -
36%).

Значительная часть граждан (41%), если бы была возможность направлять часть своих налогов на поддержку общественных организаций, воспользовалась бы такой возможностью. Из них 16% - на поддержку общественного сектора в целом, а 25% - определенной общественной организации. Треть населения (32%) с этим не согласны и считают, что лучше, чтобы эти средства шли в бюджет.

Абсолютное большинство граждан (77%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим всего 9%). Причем в этом вопросе солидарны все регионы: и Запад (79%), и Восток (72%), и Центр (83%), и Юг (70%).

Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3152718
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В нормальном и активном гражданском обществе такого как клоун Моника никогда-б не избрали президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Ещё несколько раз много тысяч людей выйдут против зебила и он сам побежит в Ростов Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос - Цензор.НЕТ 4801
 показать весь комментарий
 
гражданское общество активно желает посадок свыни, свинярчуков, кононенок, грановских -за грабеж и мародерство страны и народа
 показать весь комментарий
 
Спасибо петрлексеичу за это, слил пассионарные настроения 14-15 годов в унитаз.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютное большинство граждан (77%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим всего 9%). Причем в этом вопросе солидарны все регионы: и Запад (79%), и Восток (72%), и Центр (83%), и Юг (70%).Источник: https://censor.net.ua/n3152718

Смешнее ничего не читал. Пассивные, ленивые, ко всему, кроме чисто своего безразличные люди щитают, что их развитию должно способствовать государство. Совки вопщем, которым руководящая роль партии нужна.
 показать весь комментарий
 
все кто отписался на цензоре..это пассионарии Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос - Цензор.НЕТ 8562
 показать весь комментарий
 
Зато свиноботофенрма как организация, активно процветает. Петя башляет,свиноботы организованно работают и ходят на митинги за денежку
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх