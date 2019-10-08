 Песков опроверг слова Пристайко, заявив что Кремль заинтересован в "реанимации" "нормандского формата"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - сказал Песков.

Он добавил, что идея участия Вашингтона в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле. При этом США "могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям".

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Ранее Песков сообщил, что дата саммита в "нормандском формате" будет зависеть от графиков лидеров четырех стран, которые еще предстоит согласовать. По его словам, сейчас ведется непосредственно подготовка к саммиту по линии помощников глав государств и профильных ведомств.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия добивается отмены саммита в "нормандском формате".

"Чувствуя, что давление усиливается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу. На сегодня я не вижу заинтересованности во встрече, по крайней мере сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - сказал Пристайко.