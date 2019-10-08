 ГПУ возобновила дело о нападении сотрудников УГО на журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 8 октября, сообщила пресс служба ГПУ.

"Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 года отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны по ч. 2 ст. 345- 1 УК Украины", - сказано в сообщении.

Дальнейшее досудебное расследование по этому делу поручено следователям территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве.

Следует также отметить, что буквально вчера журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил о закрытии данного дела в мае подчиненным Луценко.

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Напомним, что журналисты программы "Схемы" опубликовали сюжет о свадьбе сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников Управления государственной охраны. Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом.



Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.



Также на свадьбе отгуляли ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук. Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, бывший "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16 января".



Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина.



Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео. Сначала они пытаются перекрыть камеру с одной стороны: два микроавтобуса паркуют перед оператором. Тем временем второй оператор пытается снимать другой заезд, но и здесь стоит один микроавтобус, а затем появляется еще один. И наконец третий микроавтобус окончательно перечеркивает любые шансы снять парковку заведения.



Во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.