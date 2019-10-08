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Все про:поджог (666) Нацполиция (10198) судья (2175) Херсонщина (821)

 Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов. ФОТО

Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно жилища работников Чаплинского райсуда и Новокаховского горсуда. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель с. Малокаховка и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями. В течение двух часов сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал", - говорится в сообщении.

Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов 01
Фото: пресс-служба Нацполиции

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших.

Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Как пишет "Судебная власть Украины", указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением ею ряда дел. 

В свою очередь, председатель Совета судей Украины Богдан Монич требует от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования дерзкого посягательства на жизнь судей Херсонской области.

Комментируя данное событие, председатель ССУ отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Правоохранительные органы обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности судьи, членов его семьи и сохранения имущества. Совершенные в связи со служебной деятельностью судьи, посягательство на его жизнь и здоровье, уничтожение или повреждение его имущества, угроза убийством или насилием, оскорбление или клевета на него, а также посягательство на жизнь и здоровье близких родственников судьи, должны иметь неотвратимую ответственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3152707
 
 
 Топ комментарии
 
просто так не палят.И не всегда "мафиози" это делают.Чаще всего это делают пострадавшие от беззакония.мафиози всегда сторговываются и им не с руки "ссориться" с теми,кто вытянет завтра из ЛЮБОГО дела.
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Тю! Я думала по всей стране началось...
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Сам по пьянке спалил! Судьи же тоже люди...Или подвиг Гонтаревой покоя не давал!
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Это и есть неприкасаемость судей? Особая защита? А вообще хорошая подсказка от ЦН!
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Тю! Я думала по всей стране началось...
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Не удивлюсь, если судей скоро стрелять начнут... особенно Оболонского и Печерского суда г. Киева...
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просто так не палят.И не всегда "мафиози" это делают.Чаще всего это делают пострадавшие от беззакония.мафиози всегда сторговываются и им не с руки "ссориться" с теми,кто вытянет завтра из ЛЮБОГО дела.
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Посадили невинных или отмазали виновных - вот и получили.
Менты, судьи, прокуроры, которые должны обеспечивать безопасность граждан. Думают "беспредельщики" будут кошмарить только простых граждан?
Есть критическая масса, считающих себя хищниками а окружающих мясом. После набора критической массы, начинают сжирать себе подобных.
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председатель ССУ отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Источник: https://censor.net.ua/n3152707 не приходило в голову??что:какие суды такое к ним и отношение??или судьи думают что только они в праве судить??вот им и напомнили!!что есть помимо их (суда) ещё и народный суд!! Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 2686 Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 8669
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P.S.и оглавление могли бы точнее сформулировать,,один из домов"(как правило имеют три-пять домов и вереницу квартир,в том числе и служебных) Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 8257 Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 6330
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Парашенковских судей давно пора изолировать от общества, обнаглели.
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Це треба зробити майже з усіма суддями!

Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд

Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.

"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.

За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
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Без фото хатинки погорільців - новина неповна..
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Какой циничный самоподжог с целью привлечь внимание и популярность.
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Невже реформа почалась? Скоро можна буде і ринок землі дозволять,як тільки реформа пройде по всій Україні і перестануть випускати злочинців під заставу.
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А где можно узнать домашние адреса судей Печерского суда г.Киева?
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И правильно сделали, значит было за что! Если оно продалось, то сжечь его нахрен! Кесарям кесарево.
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Саме страшне--коли народ почне судити "по совісті" своїх кривдників. Але є і другий варіант--"судити" суддів які за гроші покривають злочинців. Це потрібно знати кожному судді. Вже не один випадок,коли за "непрофесійну " (читай продажну) діяльність наказують суддів--це теж опасно,бо можуть бандюки просто мстити.
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Народ у нас завистливый и всё про всех знает, судьи наверное имели имущества значительно больше, чем официально зарабатывают.
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Коменти не відповідають останнім соцопитуванням, згідно яким рівень довіри до суддів постійно зростає.
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Гарний приклад боротьби з корумпованими суддями.
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