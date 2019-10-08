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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (664) Минобороны (6002) Загороднюк (41)

 Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг слухи о сокращении бюджета оборонного сектора.

"Вы знаете, что в последнее время распространяется информация о якобы уменьшении бюджета на оборону. Это не так. Он, кстати, увеличен", - сказал глава Минобороны на открытии XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Загороднюк выразил убеждение в том, что когда бюджетный процесс будет завершён, "все будут довольны результатом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Источник: https://censor.net.ua/n3152703
 
 
 Топ комментарии
 
пока монике увеличили бюджет на "самолет как у Трампа" - средства в 2020 году на тяжелобольных детей сократили в 2-6 РАЗ

Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2850
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так як і твоя заява про те що жителі Золотого-4 просять відвести війська!
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Интересно все же, кто занимается этими фейковыми вбросами из фейкового "проэкта бюджета"?
Лахта или кто-то в Украине?
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Интересно все же, кто занимается этими фейковыми вбросами из фейкового "проэкта бюджета"?
Лахта или кто-то в Украине?
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слуги урода и "новые лица" из кабмина
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"новые лица" вже працюють.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2205 "Про День Незалежності України", який пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати День відновлення незалежності.
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Гуляй мимо, лахтинец без украинского IP адреса. Здесь водки нет.
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не уменьшили, а "просто вывели другой стаей на левые статьи"? увеличив бюджет кумовьям на РНБО в 157 раз..
Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2927
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п.с.новый бюджет от шмаркли - в цифрах
Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6603
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пока монике увеличили бюджет на "самолет как у Трампа" - средства в 2020 году на тяжелобольных детей сократили в 2-6 РАЗ

Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2850
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Логічно, якщо території здаються путіну, то який сенс утримувати Армію.
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А у этой "информации" есть автор, и почему его не назвать? ... между прочим он выдавал цифры и утверждал, что это именно так ..
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не, давайте все отдадим на военный бюджет,вместе с зарплатами и пенсиями
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уже отдали, на пенсии в Израиль, выплаты компенсаций и пенсий боевикам, а заолдно и расходы на монику шмаркля и Ко - увеличили в 157+ раз.
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Да тебя вообще надо фермерам отдать -пусть на тебе пашут) никаких зарплат и пенсий тебе, кацап
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так як і твоя заява про те що жителі Золотого-4 просять відвести війська!
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Нет, но это уже просто пизтец. Это детское наивное лицо начинает раздражать
ХОЧУ НАПОМНИТЬ ПАНУ( товарищу?) МИНИСТРУ ПРЕДМЕТ, который он явно не учил - философия .

Государство - жто надстройка над бизнесом.
Государство НАНИМАЮТ бизнесмены для защиты их интресрв, для защиты их семей . И за это поатят ГОСУДАРСТВУ зарплату в виде налогов.
А ГОСУДАРСТВО должно отчитаться перед бизнесом как дела с безопасностью
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Танк АБРАМС США.
Продолжаю урок для пана ( товарища?) министра.
ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ , КОТОРЫЙ ВАС СОДЕРЖИТ - И КУДА ВЫ ТРАТИТЕ НАЛОГИ?
Изза вашей дурной политики с разведением сил УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕВЕЛИ ОФИСЫ В БУХАРЕСТ ПОД ЗАЩИТУ НАТО.
И кто же вам теперь на учителей денег даст? Беня? Нищий ЗЕ?
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И куда вы, придурки, собрались войска отводить? В ГОЛОЕ ПОЛЕ? ЧТОБЫ ПРОСТУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ СРАЗУ?
А кто , пан ( товарищ?) министр, ВЕРНЕТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА В ЛУГАНДОНЕ?
Сколько разгромили супермаркетов Метро, эпицентр?
Вы из своего кармана? Или Беня с нищим ЗЕ?
ВАС ЗАГОРОДНЮК ПОСАДЯТ . Нечего из себя строить великого стратега. Вас используют И ПОСАДЯТ.
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Ахахаха)))) тоесть все тупые, глухие и слепые... Еще не поняли, что зебилов осталось с гулькин нос?
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Бюджет моу залишили на минулорічному рівні. 28 млрд. на які він мав зрости згідно закону про 3% ввп - записали на якийсь вигаданий бюджет рнбо - будувати мости сєпарам.
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