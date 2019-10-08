 Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк

"Вы знаете, что в последнее время распространяется информация о якобы уменьшении бюджета на оборону. Это не так. Он, кстати, увеличен", - сказал глава Минобороны на открытии XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Загороднюк выразил убеждение в том, что когда бюджетный процесс будет завершён, "все будут довольны результатом".
Лахта или кто-то в Украине?
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2205 "Про День Незалежності України", який пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати День відновлення незалежності.
ХОЧУ НАПОМНИТЬ ПАНУ( товарищу?) МИНИСТРУ ПРЕДМЕТ, который он явно не учил - философия .
Государство - жто надстройка над бизнесом.
Государство НАНИМАЮТ бизнесмены для защиты их интресрв, для защиты их семей . И за это поатят ГОСУДАРСТВУ зарплату в виде налогов.
А ГОСУДАРСТВО должно отчитаться перед бизнесом как дела с безопасностью
Продолжаю урок для пана ( товарища?) министра.
ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ , КОТОРЫЙ ВАС СОДЕРЖИТ - И КУДА ВЫ ТРАТИТЕ НАЛОГИ?
Изза вашей дурной политики с разведением сил УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕВЕЛИ ОФИСЫ В БУХАРЕСТ ПОД ЗАЩИТУ НАТО.
И кто же вам теперь на учителей денег даст? Беня? Нищий ЗЕ?
А кто , пан ( товарищ?) министр, ВЕРНЕТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА В ЛУГАНДОНЕ?
Сколько разгромили супермаркетов Метро, эпицентр?
Вы из своего кармана? Или Беня с нищим ЗЕ?
ВАС ЗАГОРОДНЮК ПОСАДЯТ . Нечего из себя строить великого стратега. Вас используют И ПОСАДЯТ.