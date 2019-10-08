 Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк

"Вы знаете, что в последнее время распространяется информация о якобы уменьшении бюджета на оборону. Это не так. Он, кстати, увеличен", - сказал глава Минобороны на открытии XVI Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Загороднюк выразил убеждение в том, что когда бюджетный процесс будет завершён, "все будут довольны результатом".

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