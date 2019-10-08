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Все про:Луганщина (4200) обстрел (8294) Донбасс (19578) ВСУ (360) Светлодарск (7)

 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Светлодарска

Враг дважды открывал огонь в районе Луганского и вблизи Светлодарска от начала текущих суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Отмечается, что с началом суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Буквально через час после этого обстрела, около 2 часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы вблизи Светлодарска.

По данным Минобороны, потерь в рядах Объединенных сил нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, в том числе дважды ударил по Золотому - одному из участков разведения сил. Потерь нет, - ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3152702
 
 
 Топ комментарии
 
Кремль и сепары делают всё, чтобы сорвать перемирие, а зе делает всё, чтобы отвести войска Украины, то бишь отступать. Я уже писал - хуйло очень тонко умеет заставлять украинскую власть делать шаги и решения которые понижают или даже обрушивают рейтинг украинской власти. И зе как тот осёл идёт дорогой попэрэдников.
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tZE inform

@tZEinform

Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
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Всегда по рассказам фронтовиков режим тишины от врагов соблюдался только после хорошей ответки нашей арты по их позициям и тылам. Никакие другие методы против рашистских боевиков не были ефективны.
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Ну що ж, відповім. Якщо війна не закінчується, то вона вигідна баригам. Тепер вже зеленим.
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ты сам притопил своего баріыу за 5 лет...следи за высказыаниями..............
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Про це верещали зебіки перед виборами. Я повторив їхні слова. До речі, з якої радості ти вважаєш що він мій?
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Скоро буде - Одна сторона конфлікту обстріляла іншу сторону конфлікту.
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О как они премирия хотят! Точнее их хозяева ихтамнеты и мышибратья..............Путлер если бы реально хотел, то ублюдки бы уже бежали по "щелям" кто куда.
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Кремль и сепары делают всё, чтобы сорвать перемирие, а зе делает всё, чтобы отвести войска Украины, то бишь отступать. Я уже писал - ***** очень тонко умеет заставлять украинскую власть делать шаги и решения которые понижают или даже обрушивают рейтинг украинской власти. И зе как тот осёл идёт дорогой попэрэдников.
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А на стадіоні так рішуче критикував папірєдніков, був такий вумний що ховайся.
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Кто из ДВУХ потужно та ришуче папередников? 5 лет ВСЕЙ полноті власти...все на воле и бабло украденое не возвращено! Кто?
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П'ять місяців повноти влади! Де ЗЄрезультати? Це ж зовсім просто, бубочка так на стадіоні верещав?
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Украдено и не возвращено... "Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки..." КТО?...
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"...зе как тот осёл" - слово "как" здесь лишнее.
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Надо подальше отвести войска,что б снаряды не долетали.По формуле штангенциркуля.
Наш четырежды уклонившийся зепрезент знает что делает.)
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Ви вважаєте що нашим воїнам можуть стріляти у спину?Поясніть.
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Ні. Я вважаю, що з обох сторін є люди, які не хочуть миру. І поки не розвести війська на відстань пострілу, будуть провокації.
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tZE inform

@tZEinform

Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
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Теперь каждый день будут обстрелы на этих участках. Если не они, то другие. Петина тактика разведения войск.
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Какое отведение войск ??? Вы слышали, чтоб Израиль отвёл свои войска от границы ? или с той стороны где Израиль отвели войска (Сирия, Иордания, Египет, Палестина и т.п). Или что НАТО отвело сови войска от границы с парашей, чтоб Индия отвела свои войска от Пакистана или на оборот. Я думаю, что параш захватить не может территории вот придумала схему отвод войск, а потом придумает предлог и захватит всё ! Как они сделали с Кримом и тоже самое в Грузии было !!!!! Если это случится, всех кто это подписал и организовал с нашей стороны надо будет судить за государственную измену !!!!!!!
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Обычно тому кто совершает преступление дают по зубам или уничтожают, а наш гидрант и великий недонаполеон Зелепутин решил наоборот наказать наших военных и отвести их из укрепленных и обустроенных позиций в поле долбить мерзлую каменную землю и строить новые многокилометровые укрепления.
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Всегда по рассказам фронтовиков режим тишины от врагов соблюдался только после хорошей ответки нашей арты по их позициям и тылам. Никакие другие методы против рашистских боевиков не были ефективны.
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А там арты рашисткой нет? А на нашей ВСЕЙ территоррии никто не страдает? Попишешь тут...пойдёшь в кино, молл центр на шопинг, в пиццерию или мак.......и потом с новыми силами опять "строчить" из ДШК клавиатуры ?!
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Только развод войск на расстояние миномётов и снайперов................3-5 км...........Реально, ребята должны ести службу и перестать гибнуть!
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Ты дебил?)))
Ты думаешь ВПОПУЧЛЕНЦЫ на пойдут 3..5 км вперед?)))
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обе стороны стреляют. сообщайте сбалансированно.
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Не та страница что бы сбалансированно писать. Читайте сводки ОБСЕ
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