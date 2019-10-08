 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Светлодарска

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Отмечается, что с началом суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Буквально через час после этого обстрела, около 2 часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы вблизи Светлодарска.

По данным Минобороны, потерь в рядах Объединенных сил нет.

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