 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Светлодарска

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Отмечается, что с началом суток в районе Луганского противник со стороны Лозового 20 минут вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Буквально через час после этого обстрела, около 2 часов ночи, оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы вблизи Светлодарска.
По данным Минобороны, потерь в рядах Объединенных сил нет.
Наш четырежды уклонившийся зепрезент знает что делает.)
tZE inform
@tZEinform
Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
Ты думаешь ВПОПУЧЛЕНЦЫ на пойдут 3..5 км вперед?)))