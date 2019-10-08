 Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования

Джеймсу Пиблсу, а также Мишелю Майору и Дидье Кело присудили Нобелевскую премию по физике за "теоретические открытия в физической космологии" (первый) и за "открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа" (двое других). Об этом сообщил сайт организаторов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.
В 1995 году Майор и Кело первыми открыли планету вне Солнечной системы - это была планета 51 Пегаса b у звезды-желтого карлика, похожей на Солнце. Открытие "положило начало революции в астрономии", заявили при награждении победителей. С тех пор в нашей Галактике было найдено более 4000 экзопланет.
Пиблс с середины 1960-х годов разрабатывал теорию, которая "является основой нашего современного понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до наших дней".
Але ні !
Мєндєлєв, ось кого бери на баннер!
Мєндєлєєв прідумал кацапскую воттку, от которой погибло в неісчіслімоє число раз больше, нєжєлі от дінаміта і двух атомних бомб ВМЕСТЕ ВЗЯТИХ !!!
І от Нобєлєвской Прєміі, нє отказался.
А назву «водка» дали поляки.
Тільки ер їм до нашоі горілки (така назва пішла тому, що як перебереш, перетворюєшся в абізяну)н
Чи просто
сєранулвисказал своє мнєніє?
Але так, "не в коня корм".
Вопрос: кто тупее? А так же кому, беситься пора?
У вас всі інші: «чорно****і, чурки, копчєниє, хахли», а потом ви ж і обіжаєтесь, що до вас відносяться соответствєнно.
Як до *******ів.
Открыли невидимую планету, а я буду описывать невиданные растения.
И мне премию дадут.
Погугліть, що таке Великий Фільтр.
І якщо цей бар'єр у нас попереду - нам хмизда.
А твій Зе, от ти ним і займайся.