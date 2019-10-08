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 Политика Украины, Общество
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Все про:космос (609) Нобелевская премия (162) физика (17)

 Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования

Сегодня, 8 октября, в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике.

Джеймсу Пиблсу, а также Мишелю Майору и Дидье Кело присудили Нобелевскую премию по физике за "теоретические открытия в физической космологии" (первый) и за "открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа" (двое других). Об этом сообщил сайт организаторов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

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В 1995 году Майор и Кело первыми открыли планету вне Солнечной системы - это была планета 51 Пегаса b у звезды-желтого карлика, похожей на Солнце. Открытие "положило начало революции в астрономии", заявили при награждении победителей. С тех пор в нашей Галактике было найдено более 4000 экзопланет.

Пиблс с середины 1960-х годов разрабатывал теорию, которая "является основой нашего современного понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до наших дней".

Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 01
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 02
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 03
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 04
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 05
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 06
Нобелевскую премию по физике присудили Пиблсу, Майору и Кело за космические исследования 07

Источник: https://censor.net.ua/n3152700
 
 
 Топ комментарии
 
Якби друг Нобеля, математик, не відбив собі його дівчину, то була б премія і у математиків. А так, фігвам, нічого дівчат у товаришів зманювати.

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А если бы Нобель не изоберл динамит, которым ублили миллионы людей, то он не покаялся и оставил премии своим детям.
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поэтому сегодня ядерное оружие есть у всех кроме Украины.
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О! За часів СРСР «фізіков -ядєрщіков» наклепали стільки, що їх було більше ніж двірників.

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поэтому сегодня ядерное оружие есть у всех кроме Украины.
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Атомную бомбу создавали и обслуживали вьіпускники Киевских и Харьковских ВУЗов, а также АН Украиньі.
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Обирайте далі Кравчуків-Зеленських то скоро і звичайної зброї не буде.
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Почему сей Эйнштейн до сих пор не в Церне?
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Якби друг Нобеля, математик, не відбив собі його дівчину, то була б премія і у математиків. А так, фігвам, нічого дівчат у товаришів зманювати.

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А если бы Нобель не изоберл динамит, которым ублили миллионы людей, то он не покаялся и оставил премии своим детям.
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Ти ще Китай не думаєш притягнути до відповіді, за те що він винайшов порох?
Але ні !
Мєндєлєв, ось кого бери на баннер!
Мєндєлєєв прідумал кацапскую воттку, от которой погибло в неісчіслімоє число раз больше, нєжєлі от дінаміта і двух атомних бомб ВМЕСТЕ ВЗЯТИХ !!!
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А Мєндєлєєв, нєт. Нє покаялся.
І от Нобєлєвской Прєміі, нє отказался.

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Потому что он докзал, что водка должна быть 40 градусов, а не 30, как пили до этого. Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 7403
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Та там історія з акцизами. Залежали від вмісту алкоголю у сатанинському пійлі.
А назву «водка» дали поляки.
Тільки ер їм до нашоі горілки (така назва пішла тому, що як перебереш, перетворюєшся в абізяну)н
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У мене запитання до російських патріотів: від якого імені походить РУССКОЄ прізвище Мєндєлєєв? Петров - від Петра, Іванов - від Івана, Сидоров - від Сидора. - А Мєндєлєєв від якого? Ась?
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Єсть «горниє єврєі», і «сібірскіє». Єврєйская Автономная Область. Століца Біробіджанград.
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И какая польза человечеству от этого открытия? И какая это физика? Это околокосмическое шарлатанство! Завтра очередной лауреат опровергнет за что сегодня деньги Нобеля делят....
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Пан научний фізик?
Чи просто сєранул висказал своє мнєніє?
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Випередили. Щойно хотів написати про парадокс Фермі та Великий Фільтр, що є фундаментальними і екзистенційно грізними проблемами науки...
Але так, "не в коня корм".
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У пиндосов нобелевских лауреатов более 314. У СССР-15, у России-7.
Вопрос: кто тупее? А так же кому, беситься пора?
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Пяндосе парашинський, ну чого у вас така скотська манера обзивати інші народи?
У вас всі інші: «чорно****і, чурки, копчєниє, хахли», а потом ви ж і обіжаєтесь, що до вас відносяться соответствєнно.
Як до *******ів.
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Планирую заняться космо-ботаникой!
Открыли невидимую планету, а я буду описывать невиданные растения. Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 7246
И мне премию дадут.
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Дали не за відкриття екзопланети. а за цілу теорію про їх існування з підтвердженням. Так само дали за гравітаційні. бозон Хіггса
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И я с тобой - про диковиных зверушек буду.
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Щоб ви знали, парадокс Фермі є не просто якоюсь черговою, а фундаментальною проблемою. Причому принципово важливою для людства - на хвилинку, йдеться про глобальні перспективи нашого виживання у майбутньому.
Погугліть, що таке Великий Фільтр.
І якщо цей бар'єр у нас попереду - нам хмизда.
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Вот зачем тут такая новость? И как тут Зе обвинить и что думает по этому поводу соевая троллеферма?
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Порохоботи тут обговорюють успіхи у фізиці.
А твій Зе, от ти ним і займайся.
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