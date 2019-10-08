"Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков "

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"До конца дня я не видел среди поступивших посланий (с поздравлениями. - Ред.) каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он.
"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".
Напомним, вчера, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, возле посольства РФ в Киеве, прошла акция "Суд над Путиным".
І іншому випадку, ти саме той, що ти написав.
Никто не любит вову путина, пишут с маленькой буквы, зовут педофилом,
смеются с каблуков, и не боятся, сволочи - презирают с опаской, но не боятся.
Как пелось в одной песенке - "Піду я у садочк, наїмся черв'ячків".
Хм...так он их и в кафе (тайгу) не приглашал....
Осиновый кол окурку
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склолько добра он сделал Украине Грузии Молдавии Скрипалям Немцову.....
Ну пускай Зеля исполнит для ***** х*ем на рояле Хеппи берстдей, а шаман налодит заклятие, чтоб ***** так же бился головой, как Зе головкой...
Коллективный путин со всеми гебистсткими паразитами и двойниками
дня рожденияя не имеет.
Но лучше - стекловатой !!!
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха
На площади Красной порублены ели
Прощальным костром догорает эпоха
И снайпер фиксирует тело в прицеле...
В последнюю осень
В последнюю осень
Врезается в ботокс свинцовая пуля
И то, что душило всё лет восемнадцать,
Уже ощутило на собственной шкуре -
Пора к Чаушеску на чай собираться...
В последнюю осень
В последнюю осень
Раскольник Кирюха помашет кадилом,
Прощальное слово Лавров зачитает -
О том, как Емели мессию любили,
О том, на кого Чекистан он оставил...
В последнюю осень
В последнюю осень
Толпа на Манежной тихонько завыла ,
Осеннее солнце и гроб с карманАми...
А чтоб не забыли, что вместе творили -
Разруху и санкции Моль вам оставит.
Уходят в последнюю осень сатрапы
И их не вернуть - все напрасны надежды.
Обует величие мокрые лапти -
Пойдет собирать для сугреву валежник...
В последнюю осень
В последнюю осень
В последнюю осень
В последнюю осень
В последнюю осень2018
от всех землян х.ло поздравил шойгу, подарив какуто хрень
сели под какими-то недокорчеванными пнями (пни в пнях короче)
а это - тварь дрожащая на краю горки возомнившая себя властелином мира...
(від щирих українських сердець бажаємо салютів і фейєрверків на новину про...капець х.ла, щоби той недалекий день став національним святом і України і Грузії...і Сирії...і світу... поспіши, падло!)
(тітку в жовтій кофтині еталонно АШТРИСЕТ)
и вот такое ))))