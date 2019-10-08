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Все про:Зеленский (3166) Песков (966) поздравление (765) Путин (25092) Трамп (2524)

 Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков

Поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с днем рождения, который он отметил 7 октября, от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий (с поздравлениями. - Ред.) каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он.

"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".

Напомним, вчера, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, возле посольства РФ в Киеве, прошла акция "Суд над Путиным".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152698
 
   
 Топ комментарии
 
А можно я поздравлю? ШОБ ТЫ СДОХ В СТРАШНЫХ СУДОРОГАХ, ТВАРЬ ПЛЕШИВАЯ!!!
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Як президент України, я вітаю путіна з днем народження і бажаю,щоб воно було останнім. А ви як,президенти,підтримуєте? Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков - Цензор.НЕТ 1950
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А свиня порошенко б вітав одним із перших... Він ж такий сраколиз
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ПРУФ, де Президент Порошенко поздоровляв *****.
І іншому випадку, ти саме той, що ти написав.
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Пускай пошарится в ютубе или твиттере или в инстограмме или фейсбуке, может уже записал видео.
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А можно я поздравлю? ШОБ ТЫ СДОХ В СТРАШНЫХ СУДОРОГАХ, ТВАРЬ ПЛЕШИВАЯ!!!
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І щоб після смерті лихі парфуми забрали його на страшенні борошна в пеклі! Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8748
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Как не получал? А разведение войск?
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А посадка Пашинского? Зеля очень старается.
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ну... небольшая проверка на вшивость.... Трамп, конечно, пришлет.....
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Спасают Зелю от гнева украинцев, как могут Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков - Цензор.НЕТ 4611
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А може ЗЄля все ж привітав Х...ла - як свого побратима, але привітання "ївотамнєт"?
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Твой педро и есть и друган и бизнес партнёр путлера. Стрелки не переводи.
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Як президент України, я вітаю путіна з днем народження і бажаю,щоб воно було останнім. А ви як,президенти,підтримуєте?
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Підтримую! І приношу йому глибокі вітання!

Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6907
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Хочешь ввернуть себе взад?..Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4814 Стала тяжела новая ноша?
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шота нєчєво нє пайму ми шо апьять нє братья Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков - Цензор.НЕТ 5890 пайду пасматрєть сватов для успакаєнія
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Доброе слово и глисту приятно. А никто не поздравляет.
Никто не любит вову путина, пишут с маленькой буквы, зовут педофилом,
смеются с каблуков, и не боятся, сволочи - презирают с опаской, но не боятся.
Как пелось в одной песенке - "Піду я у садочк, наїмся черв'ячків".
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) лучшим поздравлением ***** к днюхе однозначно будет "а шоб ты здох в муках!" . ну а подарком - начало сдыхания и наступление самих мук.
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)) щас где то шамана на допрос заберут.
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Дурко, хоть не пались! Поздравьте папу, ну поздравьте папу! Гореть в огне твоему путлеру! Аминь.
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"Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков "

Хм...так он их и в кафе (тайгу) не приглашал....
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Это настолько важная новость что она обязана была быть помещённой в новостную ленту цензора ?
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ну да, тіпа Сцикло з ****** не друзззя
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Пашинський агент кремля - піде на обмін
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Я тоже еще не поздравил: крепкого здоровья, долгих лет и тетраплегии.
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Чтоб ты свой следующий день рождения на глубине трех метров под землёй "отпразновал",ботоксный скот.
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Ну уж СпецТорт Киевский с Липецкой фабрики так точно получили?! Или прям с Карла Маркса??? Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8064
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А ты не рад, зеб, что это для тебя торты, только не подумай, что это - намёк, просто они без яиц.
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Вот поздравление х""лу с 67-ми летием:
Осиновый кол окурку
.

Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9421
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Это не просто так, может быть они против Путина и это хитрый заговор.
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Дай Бог Фуйлу столько здоровья
склолько добра он сделал Украине Грузии Молдавии Скрипалям Немцову.....
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А я вчера раз 100 поздравил на разных ватных сайтах исполнением великого хита всех времён и народов путин-***** ....
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на ветке насчитал 6 резиновых изделий, которые в любую тему суют Петю, сою, торты, барыгу. явные геи.
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со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.Источник:https://censor.net.ua/n3152698 Ну да, ну да.Как предусмотрительно заявляет "ТАСС" - *****. Зеленский, типа, вовсе и не мой буратино. Мол, если бы он мне подыгрывал, то точно бы поздравил, а так видите никаких поздравлений нету, значит не буратинка он и вовсе, и не мои он планы выполняет на Донбассе.
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Как скучно мы живем (с)
Ну пускай Зеля исполнит для ***** х*ем на рояле Хеппи берстдей, а шаман налодит заклятие, чтоб ***** так же бился головой, как Зе головкой...
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ВСЁ!!! Разрыв сердца!!! "Мирового политика" не поздравили с "днём варенья"!!! Мировой скандал... Вот если-бы все "шестеро", сдохли - соловьи-бы, онемели, даже в Африке... (Кстати, товарищ, орнитолог, рассказывал, что когда дал послушать запись пения соловья, в мае, в Украине, коллеге-африканцу, тот был в ступоре - "У нас ТАК, не поют!!!...").
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Нужно етой твари записать официальное поздравление и пожелание от украинцев
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Вигляд, як в такого собі постсовєцкого сосєда в класичному запої, який в тапках, білій майці і синіх райтузах з резинкою під пятку, вийшов вечерком винести відро з мусором Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9196
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Пока, поздравления только от Пороха))))
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В Украине если и будут праздновать, то только ту дату, которая через тире после даты рождения пишется.
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Путина 1 модели похоронили, теперь ломают комедию с "днём рождения" ...
Коллективный путин со всеми гебистсткими паразитами и двойниками
дня рожденияя не имеет.
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Хррен с ним с х..ом., сегодня звонили из палиции Северодонецка, закрывают все уголовные дела связанные с Донецком и Луганском 2014г. Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5789
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Земля те пухом , ***** !
Но лучше - стекловатой !!!
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та пох.. главное,шоб сверху бетоном не забыли залить
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Стало быть Меркель и Макарон уже успели прогнуться.
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ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ.
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха

На площади Красной порублены ели
Прощальным костром догорает эпоха
И снайпер фиксирует тело в прицеле...
В последнюю осень
В последнюю осень

Врезается в ботокс свинцовая пуля
И то, что душило всё лет восемнадцать,
Уже ощутило на собственной шкуре -
Пора к Чаушеску на чай собираться...
В последнюю осень
В последнюю осень

Раскольник Кирюха помашет кадилом,
Прощальное слово Лавров зачитает -
О том, как Емели мессию любили,
О том, на кого Чекистан он оставил...
В последнюю осень
В последнюю осень

Толпа на Манежной тихонько завыла ,
Осеннее солнце и гроб с карманАми...
А чтоб не забыли, что вместе творили -
Разруху и санкции Моль вам оставит.
Уходят в последнюю осень сатрапы
И их не вернуть - все напрасны надежды.
Обует величие мокрые лапти -
Пойдет собирать для сугреву валежник...

В последнюю осень
В последнюю осень
В последнюю осень
В последнюю осень

В последнюю осень2018
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гитлер в гробу или.. в костре переворачивается, уж его то не поздравлял лидер народа, который он уничтожал.
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так он может, как с Бабьим Яром... инкогнито поздравил.
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Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3838

от всех землян х.ло поздравил шойгу, подарив какуто хрень

Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9120

сели под какими-то недокорчеванными пнями (пни в пнях короче)

Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6379

а это - тварь дрожащая на краю горки возомнившая себя властелином мира...

(від щирих українських сердець бажаємо салютів і фейєрверків на новину про...капець х.ла, щоби той недалекий день став національним святом і України і Грузії...і Сирії...і світу... поспіши, падло!)
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то для устойчивости... привык на ходульках...а без них ноги трясутся ))))
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Поздравляю ПетрИваныча! Чтоб ты до следующего не дожил
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Не уважаемый Владимир Владимирович *****! Желаю тебе несчастья, отсутствия здоровья и всего самого самого наихудшего. Пусть этот год принесет тебе паралич, саркому яичек и неравномерный отёк твой противной ботоксной рожи. Аминь.
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