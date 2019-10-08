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Все про:Зеленский (3166) Песков (966) поздравление (765) Путин (25092) Трамп (2524)

 Кремль ждет, что Зеленский поздравит Путина с днем рождения до конца дня

Поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с днем рождения, который он отметил 7 октября, от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"До конца дня я не видел среди поступивших посланий (с поздравлениями. - Ред.) каких-либо посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он.

"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".

Напомним, вчера, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, возле посольства РФ в Киеве, прошла акция "Суд над Путиным".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152698
 
 
 Топ комментарии
 
А можно я поздравлю? ШОБ ТЫ СДОХ В СТРАШНЫХ СУДОРОГАХ, ТВАРЬ ПЛЕШИВАЯ!!!
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Як президент України, я вітаю путіна з днем народження і бажаю,щоб воно було останнім. А ви як,президенти,підтримуєте? Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков - Цензор.НЕТ 1950
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Ввадим Ввадимыч сам себе подарок сделал на ДР,повысив себе и Димону зарплату. Просто восхищяюсь как мастерски Вован и Димон не только потролили, но и знатно помочились на тупорылую русню...могут ведь когда хотят.
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Эти агенты, его на тайном совещании поздравили. Трамп подарил ему Украину, Зеля формулу.
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Трамп Украиной никогда не владел что бы ее передавать. Тем более что Украина скрывала коррупцию Байдена по просьбе демократов от ген прокурора США . Политологи в США вообще считают Украину зоной росейского влияния . а на последних выборах вы укрепили это мнение .
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Трамп ладно. Но Моника Зеленски, как могла забыть?

Наверное зеленая бубочка просто опять чьей-то ширинкой занята и говорить не может...
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Россияне как всегда циничны и лживы до крайности. На 6-ой год российско украинской войны и десятков тысяч жертв ждут поздравлений. Сдохни путло - вот и все поздравления. Не думаю что Гитлер ждал в 1942 году поздравлений Черчилля с днем рождения. Даже такому мерзавцу это в голову не пришло. Выходит Путлер хуже Гитлера.
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Моника думает как поздравить Отдать тока Восток или пол Украины
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когда подохнет можно будет поздравить .
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