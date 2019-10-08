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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3166) Лукашенко (1731) НАТО (6467)

 Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко

НАТО должно благодарить за то, что ему "подарили" Украину.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен".

"Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, Президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - отметил глава белорусского государства.

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При этом Лукашенко считает, что разрешение вооруженного конфликта на Донбассе - это не главное.

"Главное состоит в том, какое "наследство" он (Президент Украины. - Ред) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что Президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее", - констатировал белорусский лидер.

Лукашенко убежден, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине. Хотя Евросоюз, предположил президент Беларуси, и сам в этом не особо заинтересован.

"Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, "большим" не хочется", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что после переговоров с Зеленским убедился: украинская власть понимает, как разрешить конфликт в своей стране.

"Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена", - подчеркнул белорусский президент.

"Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", - резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, выступая на пленарной сессии "В поисках повестки мира и сотрудничества для Европы", Президент Беларуси отметил некоторый прогресс в разрешении конфликта в Украине, но вместе с тем призвал страны Европы принимать более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране.

Лукашенко убежден, что способность урегулировать конфликт в Украине - важный тест для стран Европы.

"Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать, - сказал онт. - Но толку будет мало".

Он напомнил, что недавно посетил Житомир, где проходил очередной белорусско-украинский форум регионов. "С Президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что Президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в "наследство". Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем", - рассказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152697
 
 
 Топ комментарии
 
Закрий іпало, старий маразматик.
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РФ - это раковая опухоль и ее нужно прижечь напалмом.
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а ты хотел бенефис свыни?
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так твои бенефисы и так тут каждый день
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Він мав на увазі свиню порошенку
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т.е. ты популяризируешь петю. молодца, так держать!
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А колись "литвини-білоруси" казали інше.
ПОРА! Легендарное могилёвское восстание 1661-го года

https://1863x.com/mogilev-1661/ Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6476
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Вы проявляете себя как истинный "порохобот", потому, что зебы считают точно также как Лукашенко

"Главное состоит в том, какое "наследство" он (Президент Украины. - Ред) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось.
Источник:https://censor.net.ua/n3152697"

А Моника, наверно, только Лукашенко не ссылалось на попередников...
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РФ - это раковая опухоль и ее нужно прижечь напалмом.
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Если ель растёт уже давно , то поливать её - глупость , при любой погоде . А если только посадили , то полить нужно обязательно , дождь не поможет .
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ах ты ж собака паршивая. вот вся суть "братскго" режима луки. Украина виишь ли монета подарочная в его понимании
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умеет всем. Незавидная доля Беларуси, заставляет это делать, при это нужно надувать щёки и давать другим советы, как быть независимым.
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Там столько линий разграничения, что Президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее", - констатировал белорусский лидер.

Сказал, что нужно сделать вову диктатором.
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Кто это "мы", и о чем это усатое чепушило вообще толкует? В собственном сарае заняться нечем? Коровы грязные,как свиньи. Сам же говорил. Геополитик х@ев.
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Пздц, Лукашенко як той флюгер за вітром.
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Не нахожу, что он флюгер, Вы вдумчивей его речь читайте и станет ясно к чему он клонит...
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Иди у путлера соси дальше,сратег бульбометный. За своей белоросью смотри,а то скоро в колхоз параши превратитесь.Спаситель ху-вский.
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Заткнется сегодня это ничтожество? Только вдуматься:"Они (т.е. и он в том числе) подарили Украину своим соперникам"! Кто ты такой и каким боком ты и твой хозяин )(уйло к Украине?
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Подарить что-то может может только владелец. А Украиной владеет ее народ и он же зарвавшемуся презику может и пендель выписать. Так что иди, Лука, лесом. Подарили они, ага...
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Нарід, а нарід може володіти хіба що ярмом. От навіть і Лукашенко вас(нас) в це тицяе. Мовляв то вони подарували Україну
Комусь..
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Лука - человек "принципиальный" Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9242 . Даёт Путин денег - "гражданская война" в Украине. Обещают европейцы безвиз - нападение кацапов на Украину.
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От штатов или он Трампа объявляет спасителем?
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Походу старая песня. На западе враги, они ссут в подъездах. В ситуции с Украиной виноват запад а не РФ. А Зеленский хороший хлопец который хочет сближения с "братскими народами". Но против него большое сопротивление, как внутренние потому что не хотят чтобы ссали в подъездах, так и внешнее. Запад угрожает снова начать ссать в подъездах.
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А кто и за что подарил Беларусь раше, а, Лука?
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Дякуємо, що подарували нас в такі добрі руки. Добре, що не туарегам чи папуасам.
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больное создание очнись как можно подарить целую страну с 40 млн. граждан у которых есть свое мнение о развитии страны Луке самое время обратиться к психиатрам притом срочно Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4236
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Маленькими шажками можно подарить, сначала зебы схавали, эбонитовые палочки, потом порноактрису, потому "бывшего" адвоката Коломойского - Богдана, бывший автомобиль Коломойского, бывшего телохранителя Коломойского, потом роспуск Рады, сплошное кумовство, непотизм и бизнес-партнёрство....
Вот так дарится страна, а не перевязывается ленточкой и вот вам подарок готов.
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Если трудные решения зе поддерживают бацька и ***** значит зе никакой не патриот Украины, а холуёк бацьки и *****.
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Ну вы поняли на чьей стороне Лука и кто у него соперники? И вы еще ету тварь ************* в Украину приглашаете посиделки дружественные устраиваете
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иди ты нах_й таракан усатый, подарило оно...
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Ох нихренасебе заявочки. Бацька сбрендил совсем уже?
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В Украины есть два пути.
1. Пойти по пути северной кореи рука об руку с кремлем
2. Пойти по пути южной Кореи вместе с США и цивилизованным миром.
Как живут ети обе половины казалось бы одного народа можно наглядно посмотреть на ютубе.
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"Мы просто "подарили" Украину своим соперникам"
еще один долбаный мышебрат, шо ж они лезут и лезут...
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зажопьё и половина зебов это примут за чистую монету..
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я не имел ввиду беларусов в данном случае, а исключительно луку.
как он лихо с ****** одной фразой скооперировался и они "подарили" Украину...
да хто вы оба трое такие, черти рогатые, шо бы хоть шо нибудь решать за Украину?
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Вбивати російських окупантів в усіх місцях, сама ефективна формула миру! Перевірено Одесою, псковськими десантниками і купою зажмуриних іхтамнєтов...
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Ты, колхозное быдло, какие соперники? С кем твой бульбостан может конкурировать?
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Смотрите проще: у Луки нет вариантов, будучи географически и политически подбрюшьем раши. Крутится, как может, изображая независимого политика. Понять и простить...
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и потом, после таких слов, эта лукавая лука назовёт себя другом Украины. мы потеряли тысячи лучших людей, чтобы вырваться из ваших .баных братских рук, тварь.
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так уж и подарили, от этого кремлевского холуя ничего не зависило.
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Лука сдал зелень с патронами,видно переговоры прошли в открытую, а как известно - болтун находка для шпиона. Ещё одно подтверждение намерений плесени сдать Украину. После высказываний луки других выводов просто нет.
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Лукашенко, как и Жириновский начинают с подготовки общественного мнения...
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Скоро увидим, как Курятник будет напрягаться, когда будет "дарить" Белорусь.
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Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко м дааа!!лука совсем плохой стал!!хотя наглости ещё хватает!!если правильно понимать эту фразу то получается что: Украина не только для муйла ,,разменная монета"но и для луки тоже!!??(вот же бог соседей Украине послал!!) Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9733 Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5468
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Для США и НАТО никакие вы (Лукащенко,Путин) не соперники, вы опасные полусумашедшие дол-бы,которых надо изолировать и надолго.
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У Лукашенко мозаичная психопатия, карта была в Могилёвской психиатрической больнице...
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Легко разговаривать с тем кто на все согласен. Лукашенко и ему подобные - яркий пример болвана в короне которого поэтому слушать надо. Они решили что Белоруссия и Казахстан пример для всех.
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Если Беларусь и Россия объединяется, Лукашенко может стать президентом этого объединения.
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Лукашенко тоже об этом мечтал при Ельцине, но потом его обломали ****** и он после этого стал не таким активным интеграстом...
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Беларусь получается откровенно вражеская страна, раз он такое заявляет.
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Страна? Т.е. в Беларуси все лукашисты, как в Украине все - зебы?
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мне интересно, когда этот колхозный имбецил подавится "вафлями")(уйла?)))))
какое же оно конченое))))))
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Что значит отдали? Украина не пустыня. В ней живут люди. Люди выбрали свое будущее. Оно не в союзе с РФ и прочими постсоветскими странами. Будущее наших детей и внуков с Европой и теперь уже наверное с НАТО. Значит ли это, что надо враждовать с соседями? Отнюдь. Просто у нас разные дороги, разный менталитет, разное видение своего будущего.
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Что означает призыв Луки "помочь" Зеленскому справиться с внутренними проблемами? Это что призыв к интервенции войск Белоруси и России в Украину теперь уже по просьбе Клоуна? Раз он про ЭТО говорит значит обсуждали этот вопрос с Зеленским. Само тайное обсуждение такого вопроса с иностранным лидером - это уже государственное преступление!
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Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8767 Подяка за подарунок.Тимайте з ****** у чотири руки.
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"Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы Источник: https://censor.net.ua/n3152697
Любой разговор будет всегда начинаться с одного и того же - паРаша c нашей земли , из Крыма и Донбасса ,, а тогда будем говорить и обо всё остальном . Это отправная точка ,, без этого никакого разговора ни с кем не будет . Пока вы там , за всеми существующими паребриками этого не поймёте , мира с вами не будет .

руцкий мир Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6142 .из Украины тчк.
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"мы подарили" - кто эти "мы"? похоже, вопрос с поглощением Беларуси уже решен и Лукашенко репетирует нынешнюю роль Жирика - озвучивать то, что Кремль официально заявлять не хочет. а Жирика, наверное, ху*йло назначит генерал-губернатором Белорусского края.
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кремлевский холуй даже не понимает, что его никто не предсталяет соперником, так же как его *****, одни понты.
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Хто ти такий, що можеш дарувати Україну?
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Кожен колгоспний свинопас вважає себе царьком. Гнида комуняцька.
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Щедрый! Он подарил Украину соперникам. *****, оно видело на карте Украину и свою кацапску волость?
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бацька о беларуси тоже говорит в третьем лице и неодушевленном предмете ?
просто подарили
клоун ! просто даришь ты....
а мы спетляли из конченного рузького мира которым ты гордишся.
какой-то загадочностью русской души... которой нихера не надо, но которая хочет жить хорошо сама ничего не делая но помагая другим жить как лучше на ее взгялд
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Во-первых, никакой он не бацька.
Во-вторых, он и о себе всегда говорит в третьем лице или Лукашенко или Президент...
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И в третьих - он клинический идиот с мозаичной шизофренией
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Білоруські опозиціонери пишуть, що цей нелюд любить дивитися на розстріли приговорених до смертної кари в Білорусі... Каже, що вони після того, як отримають кулю "єщьо так забавно трєпихаются на полу"...
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Беларуси уже (ещё) нет,а он "подарил"? Раб хутина что может подарить ,если он даже своими цепями не владеет?
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При этом Лукашенко считает, что разрешение вооруженного конфликта на Донбассе - это не главное.
"Главное состоит в том, какое "наследство" он (Президент Украины. - Ред) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Согласен с этим полностью.Представьте,что в ограниченном пространстве,со своей небольшой инфраструктурой,стоит две высотки в одной живут рабочие завода "Красный переселенец",а другой принадлежит "Союзу писателей".
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С кем, а главное за что, он там с кем-то соперничает?
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"Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, Президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - отметил глава белорусского государства.Источник: https://censor.net.ua/n3152697. Т.е. Лука знает, что Зе хочет сделать то, что не понравиться украинскому народу!
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Зелемойскому, кроме карманной рады ещё не хватает царских полномочий, об необходимости этих полномочий Лукашенко и сказал зебам...
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Вот ******. Как можно дарить то, что вам не принадлежит? )
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..... и этот **...........Т еще приезжает в Украину !!!! ЛЮДИ , что происходит ???? где СОВЕСТЬ у нечеловека (((((????
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акуевший.. видите ли оно подарило нас кому-то
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.....чтоб ты УДАВИЛСЯ своею бюльбою на поле , **** !!!!
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Надо чтобы почаще встречались Зеленский с Лукашенко, мы будем из первых уст знать очень много "интересного" о Зеленском.
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