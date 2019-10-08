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Все про:Нацполиция (10198) убийство (5357) Хмельнитчина (449)

 Пенсионер случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени, - полиция Хмельнитчины

В Хмельницкой области полицейские объявили о подозрении 64-летнему пенсионеру, который по неосторожности застрелил своего знакомого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Событие произошло 6 октября около 14:30 часов на пустыре возле села Россоша Хмельницкого района. 

"Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", - сказано в сообщении.

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Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://censor.net.ua/n3152693
 
 
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Шкода, що його знайьомий - не В.Путін...
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потерпевший пораскинул мозгами, и понял, что прицел сбит..
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"случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени"

Или пенс врет или застреленному нужно премию Дарвина назначить.
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Пенсия - это тебе не шутки.... Руки трусятся, ноги подкашиваются.... Глаз да глаз короче.
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Может они репетировали сценку из Вильгельма Телля ..
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Шкода, що його знайьомий - не В.Путін...
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потерпевший пораскинул мозгами, и понял, что прицел сбит..
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Так, новина хоч в цілому і трагічна... але від заголовка та тексту не можна просто так узяти і не прореготатися. Чорний гумор і премія Дарвіна на повен зріст Пенсионер случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени, - полиция Хмельнитчины - Цензор.НЕТ 2652
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на схід, де срузкопердящі мішені саме то
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надо организовать массовые поставки этих великоскрепных прицелов в расейскую армию
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нужно было не "у мишени" стоять, а прикрепить на грудь, или голову, может тогда 64 летний пенсионер промахнулся бы.
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Ну, то есть, поставил другана возле мишени и взялся пристреливать прицел?
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Я тоже слабо верю в такое. Таких идиотов не бывает.
Наверное, просто пристрелил надоевшего соседа
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Та, наверное, всякие бывают. Кто-то снаряды и мины распиливает..
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Не поверите - чтобы на цветмет сдать...
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З історії премії Дарвіна (джерело - Pikabu):

Август, 2006. Бразилия.
Некий бразилец решил сдать в металлолом снаряды для РПГ. Человеком он был, видимо, начитанным, а посему знал, что боевые гранаты сдавать на цвет опасно. Что делать? Правильно - обезвредить их.
Повертев снаряд в руках и не обнаружив на нем винтиков, которые можно было бы раскрутить, бразилец решил расколоть его на две половинки. Дуралей сел в машину и пару раз проехался по снаряду. Безрезультатно. Тогда бразилец обратился за помощью в автомастерскую. Попросив у слесарей кувалду, он прямо там, не отходя от кассы, жахнул, что есть силы по строптивой гранате…
Взрыв уничтожил шесть автомобилей, саму автомастерскую, ну и, естественно, нашего дарвиновского номинанта. Прибывшие полицейские обнаружили в автомобиле бразильца еще 14 гранат.
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ну ладно юные полицейские, но эти куда? Тоже вспомнили, как деды воевали?
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64 роки, це не вирок, шкода що там не кацап стояв, хоча не факт.
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Просто пристрілювали прицільну комашку стовбура.
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) а комашка в момент натиску гачка, сповзла по стовбуру трохи вниз.
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С моей точки зрения это два придурка, которые не соблюдают стандартные правила
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Непросто повторить великого Вильгельма Телля.
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Та ще й не стрілою з цибулі, а кулею з вогнепального стовбура.
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Я-то думала, что пенсионеры на лавочках сидят, а оно вон оно как)
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Татьяна Флай Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 4576 і там думай, хоча, булоб чим.
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Грубое нарушение ТБ. В тире пока хоть кто-то находится между стрелками и мишенями, стрелять запрещено.
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Даже держать в руках оружие запрещено. Оно должно лежать разряженное.
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На пустыре всякие случаются истории ,на то он и пустырь ...
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Ключові моменти:
- завжди поводьтеся зі стовбуром як із зарядженим, навіть якщо впевнені, що в крамниці набоїв ні!
- все, що знаходиться попереду дмухала стовбура, вважати таким, що знаходиться в небезпечній зоні!
...комашку вони пристрілювали, блть Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 5650

Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 8821
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завжди поводьтеся зі стовбуром як із зарядженим Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 7486

Ахаха! Ну ладно)
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это не случайность, это закономерность. Если нарушаешь правила техники безопасности, то люди калечатся и погибают.
Из своей практики. Говорят, что рикошет не может быть с углом 180градусов. Так вот стрелял в мишень, за ней был швеллер, который я, поленился оттянуть. После выстрела, пуля срикашетила по стенкам швеллера и прожужала в мою сторону, полетев у меня над ухом, скорость снаряда на подлете ко мне была не большая но, будь я, на 10-20 см леве, остался бы без глаза.
Это предупреждение, я, понял и теперь уважаю ТБ и голова на месте. Чего и вам желаю.
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Возможно, там двойной рикошет был от перпендикулярных плоскостей швеллера (типа как в уголковом отражателе). Тогда вероятность получить пулю взад ( Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 6419 ) не такая и малая.
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интересно остались еще бывшие курсы типа ворошиловский стрелок как ранее?
Или какие-то в этом роде, военнизированые. типа досааф.
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Да конечно, приезжай как раз мишени нужны. Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 2851
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Згадав комікс з джойреактора - на тему стовбурів, техніки безпеки та феєричного ідіотизму:

Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 5954
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Нас салабонов в Средней Азии на стрельбище возили, азиатский вариант для чурбанов, вкопанные на половину бетонные трубы метра 3-4, ложися в нее по пояс и видишь только мишень, так что ТБ высочайшего уровня.
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А если продавать короткостволы, то такие придурки будут возле каждого кабака "пристреливать".
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Да, в США возле кабаков такая канонада стоит, что многие пить бросили.
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А можно этого пенсионера с Путлером познакомить?
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це їм вітання від звіряток , яких вони вбили і ще збиралися вбивати . Тепер перестануть 😁 .
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Дружбан в сомбреро установил мишень, крикнул "Готово!" и наклонился завязать шнурки...
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сколько таких новостей переодически происходят особенно на охотах. стреляют сосед кума...кум брата. приняв за дичь,за лося.кабана чи утку....хахахаха куда этим дебилам нашим закон об оружии?! скоты тупорылые и косые на зрение алкаши а не охотники перестреляют всех грибников и любителей погулять по лесу...БОЖЕ упаси чувырлам дать разрешение на оружие...(( Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 1179 Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини - Цензор.НЕТ 948
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