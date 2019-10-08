 Пенсионер случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени, - полиция Хмельнитчины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Событие произошло 6 октября около 14:30 часов на пустыре возле села Россоша Хмельницкого района.
"Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени", - сказано в сообщении.
Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Или пенс врет или застреленному нужно премию Дарвина назначить.
Наверное, просто пристрелил надоевшего соседа
Август, 2006. Бразилия.
Некий бразилец решил сдать в металлолом снаряды для РПГ. Человеком он был, видимо, начитанным, а посему знал, что боевые гранаты сдавать на цвет опасно. Что делать? Правильно - обезвредить их.
Повертев снаряд в руках и не обнаружив на нем винтиков, которые можно было бы раскрутить, бразилец решил расколоть его на две половинки. Дуралей сел в машину и пару раз проехался по снаряду. Безрезультатно. Тогда бразилец обратился за помощью в автомастерскую. Попросив у слесарей кувалду, он прямо там, не отходя от кассы, жахнул, что есть силы по строптивой гранате…
Взрыв уничтожил шесть автомобилей, саму автомастерскую, ну и, естественно, нашего дарвиновского номинанта. Прибывшие полицейские обнаружили в автомобиле бразильца еще 14 гранат.
- завжди поводьтеся зі стовбуром як із зарядженим, навіть якщо впевнені, що в крамниці набоїв ні!
- все, що знаходиться попереду дмухала стовбура, вважати таким, що знаходиться в небезпечній зоні!
...комашку вони пристрілювали, блть
Ахаха! Ну ладно)
Из своей практики. Говорят, что рикошет не может быть с углом 180градусов. Так вот стрелял в мишень, за ней был швеллер, который я, поленился оттянуть. После выстрела, пуля срикашетила по стенкам швеллера и прожужала в мою сторону, полетев у меня над ухом, скорость снаряда на подлете ко мне была не большая но, будь я, на 10-20 см леве, остался бы без глаза.
Это предупреждение, я, понял и теперь уважаю ТБ и голова на месте. Чего и вам желаю.
Или какие-то в этом роде, военнизированые. типа досааф.