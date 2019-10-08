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Все про:назначение (1496) ОГА (1517) Харьковщина (1389) Светличная (58) Кучер Алексей (1)

 Депутат от СН Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Вечером, 7 октября, экс-адвокат, нынче нардеп Алексей Кучер опубликовал на сайте НАПК декларацию о доходах за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Харьковской ОГА.

Об этом сообщает Kharkiv Today, передает Цензор.НЕТ.

Теперь его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров, затем президент должен подписать соответствующий указ о назначении нового главы Хальковской ОГА и увольнении предыдущей главы - Юлии Светличной.

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Издание сообщает, что Кучеру 34 года. Он родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, затем - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Работал в суде и прокуратуре, был адвокатом, специализируется на уголовных делах.

С августа этого года Кучер прекратил адвокатскую деятельность. До этого он защищал депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, который подозревается в участии в незаконном завладении земельными участками.

Кучер также был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали по "делу рюкзаков". Еще одним подозреваемым по делу был сын министра МВД Александр Аваков и бывший замминистра Сергей Чеботарь.

Кучер защищал судью Дзержинкого райсуда Сергея Лазюка, которого в 2016 году задержали на "горячем" во время передачи 300 долларов за решение земельного спора в пользу истца. Был клиентом Кучера и Олег Ширяев, которого обвиняют в рейдерстве и захвате элеватора осенью 2018 года, а также Антон Саввов, который продавал награды разным предприятиям, в том числе - Харьковскому метрополитену.

Согласно декларации, вместе с женой Викторией, Кучер владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi) и двумя элитными часами.

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Ссылаясь на экспертов Харьковского антикоррупционного центра, издание отмечает, что "согласно декларации ни Алексей Кучер, ни его жена официально не заработали ни копейки за 2018 год".

Напомним, 6 сентября Кабмин принял проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3152692
 
 
 Топ комментарии
 
Ну зебоболики, опять вы закон нарушаете. Как говорил там ваш сЦарь? Нарушил закон - ушел в отставку! Когда пойдете митинговать за отставку этого рагуля?
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Откровенно глупо.
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Бросай ты антиукраинскую деятельность, это не просьба.
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Ну зебоболики, опять вы закон нарушаете. Как говорил там ваш сЦарь? Нарушил закон - ушел в отставку! Когда пойдете митинговать за отставку этого рагуля?
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2 недели назад это насекомое клялось, что слухи, а он ни в зуб ногой!
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Пройшов славетний шлях від відбілювача Рюкзакова до смотрящого на його ж колишній водчині.
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знал хорошо его деда Петра Кучера. Очень порядочный был. селяне его за батьку считали.царство небесное. Петру Григорьевичу. этого физкультурника не знаю
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Коломойский начинает захват самоуправления городов.
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Еще один бездарный слуга решил развалить и поживиться.
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В декларации Кучер не задекларировал никаких доходов за 2018 год. Только указал, что имеет 77 биткоинов, стоимостью почти 300 тысяч долларов, и держит наличными 87 тысяч долларов, его жена держит наличными 205 тысяч долларов.
Согласно документу, Кучер владеет двумя квартирами в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м) и еще одной харьковской квартирой в 62,9 кв. м - совместно с женой.
Также в собственности "слуги народа" земельный участок (в 62500 кв. М) в Новорайске Херсонской области.
Жена нардепа владеет домом (в 62 кв.м) и недостроенным домом и двумя земельными участками (в 103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.
Кучер владеет тремя авто (Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовым ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска), его жена - двумя (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска).
Также нардеп задекларировал двое часов Rolex - свой и жены.
Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".
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Вот такие они служанки народа - не сеем не пашем - только долларами и биткоинами машем!

(дурачкам, которые их выбирали!)
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Дурню роблять СН призначаючи адвокатів на такі посади. Адвокат ніколи не займається господарською діяльність, поняття про це не має.
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це просто чергова лялька для викачування грошей
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