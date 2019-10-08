 Депутат от СН Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Об этом сообщает Kharkiv Today, передает Цензор.НЕТ.

Теперь его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров, затем президент должен подписать соответствующий указ о назначении нового главы Хальковской ОГА и увольнении предыдущей главы - Юлии Светличной.

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Издание сообщает, что Кучеру 34 года. Он родился в Херсонской области, окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, затем - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Работал в суде и прокуратуре, был адвокатом, специализируется на уголовных делах.

С августа этого года Кучер прекратил адвокатскую деятельность. До этого он защищал депутата Харьковского горсовета Бориса Баронина, который подозревается в участии в незаконном завладении земельными участками.

Кучер также был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали по "делу рюкзаков". Еще одним подозреваемым по делу был сын министра МВД Александр Аваков и бывший замминистра Сергей Чеботарь.

Кучер защищал судью Дзержинкого райсуда Сергея Лазюка, которого в 2016 году задержали на "горячем" во время передачи 300 долларов за решение земельного спора в пользу истца. Был клиентом Кучера и Олег Ширяев, которого обвиняют в рейдерстве и захвате элеватора осенью 2018 года, а также Антон Саввов, который продавал награды разным предприятиям, в том числе - Харьковскому метрополитену.

Согласно декларации, вместе с женой Викторией, Кучер владеет несколькими квартирами, земельными участками и домом, 5 автомобилями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi и Mitsubishi) и двумя элитными часами.

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Ссылаясь на экспертов Харьковского антикоррупционного центра, издание отмечает, что "согласно декларации ни Алексей Кучер, ни его жена официально не заработали ни копейки за 2018 год".

Напомним, 6 сентября Кабмин принял проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.