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 Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем юриста.

Ваша ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играют ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства.

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Убежден, что юридическое сообщество компетентных, зрелых и инициативных специалистов и в дальнейшем будет прилагать усилия для приближения отечественной правовой системы к европейским стандартам, утверждения принципов верховенства права, верности идеалам правды и уважения к закону", - говорится в поздравлении Президента.

Также Зеленский пожелал юристам крепкого здоровья, мира, вдохновения и новых свершений во имя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152691
 
   
 Топ комментарии
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САМ СЕБЯ ЗНАЧИТ ПРОЗДРАВИЛ.... он же типа Юристы бандуристу вот я вообще как то упустил свой профессиональный праздник из виду... хотя в системе права с 1981 года... да старею...
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Українці, не забувайте вітати преЗедента з 1 квітня і 31 липня! . День дурня і День клована
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Вони законопроект зареєстрували у ВР про святкування Дня Незалежності 22 січня, щоб і парадів не було і людей у вишиванках видно не було на вулицях. Сидіти буде народ по хатах і святкувати.
Вже і вишиванки їм кісткою стали.
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сегодня Богдан устроит пенную вечеринку в здании Офиса перЗедента.. а Вовочка будет за гонорар развлекать господ юристов..
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Та це ж він СВАЕВО безпосередньго начальника Богдана поздоровляє. В АП сьогодні п"янка.
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Проплаченное поздравление. Тот, кто поздравлял, получил в качестве вознаграждения 400грн. Скрины позже. А пока опаздываю в баню. Турецкую. ГлавЮр страны Богдан.
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Двоякие чувства. Вроде бы и полезная специальность, но вот глядя на Богдана или Андрея.....думается о вредительстве стране.
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совок жив,ничего не поменяется)) поздравлять,сочинять,назначать по-звонку и искать крайнего))
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Я юрист. Уже много лет в этой специальности. Но мне стыдно за так сказать коллег зе и портнова. Чтоб вы сдохли. Как можно быстрее.
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