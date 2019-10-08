EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  2817  117
Все про:Зеленский (3166) прокурор (913) Гончаренко (279) Рябошапка Руслан (138)

 Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил обращение в Государственное бюро расследований с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен 100% подконтрольный ему кандидат.

Об этом Гончаренко сообщил в Facebook и обнародовал копию обращения в ГБР , передает Цензор.НЕТ.

"Статья 3 закона Украины "О прокуратуре" определяет основы деятельности прокуратуры, среди которых есть, в частности, независимость прокуроров, предусматривающая существование гарантий от незаконного политического, материального или другого влияния на прокурора… С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации?" - говорится в депутатском обращении Гончаренко.

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора 01

В обращении парламентарий отмечает, что видит в этом признаки преступления, предусмотренного ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и в связи с этим просит ГБР "принять надлежащие меры по расследованию этой ситуации и определения степени вины вышеуказанных лиц".

Нардеп Гончаренко обратился в ГБР из-за слов Зеленского о подконтрольности ему генпрокурора 02

"Не может президент страны обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано или что он поручит генеральному прокурору что-то сделать. Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского", - прокомментировал Гончаренко свое обращение.

"Владимир Александрович, что касается допроса, то вы всю информацию можете узнать из моего телеграм-канала… Там я оперативно сообщу, когда прийти и какие документы с собой взять. Сделаем их вместе", - добавил парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3152688
 
   
 Топ комментарии
 
"Моим человеком" = моим кандидатом, то есть кандидатом, которого лично Зеленский подаст на утверждение парламенту.
Если у Гончаренко есть другие соображение по этому поводу - пусть подает доказательства вместе с заявлением.
 показать весь комментарий
 
губошльоп - недочитав ..перекрутив..додумав - а потім в ГБР - вірний учень свині порошенко
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кто-нибудь этот горшок с навозом прикроет обосцаной тряпкой ?
 показать весь комментарий
 
 
Вже прикрили Пашинським. Таргани занервували.
 показать весь комментарий
 
 
Чем меньше соображения, тем больше воображения. Так и у ПЕСиков.
 показать весь комментарий
 
А в зєбулонів ніякогої уяви , лише палаючі очі і віра в патрет голобордьків перд очима і в масгах.
 показать весь комментарий
 
Секрет Полишинеля в том, что нынешний генпрокурор никакой не человек Зеленского, он порядочен, к нему есть доверие. Ему тяжело разгребать наследие лет. Уверен, он скорее подаст в отставку, чем пойдёт на бесчестный поступок.
 показать весь комментарий
 
 
Га -га -га , але ти і гуморист . Для чого так знущатися над зєлєбєнями ? Проти бєні не попреш . Регент .
 показать весь комментарий
 
Ещё проблема перевода. Слова одинаковые смыслы разные. Человек на русском может звучать, как раб, "май персон" в английском так не звучит.
 показать весь комментарий
 
Та все и так уже поняли что Зе-тупой обдолбыш с неконтролируемой речью.Зачем вот ещё надо всячески надругаться над телом,порохоботы вы ненасытные????!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ми, українці, ненавидимо Росію саме за те, чо там ти раб, або ворог. І мови це передають теж.
 показать весь комментарий
 
Лёшик расстроился, что Зеленский выдал военную тайну?.... так ведь так написано в законе, однажды даже обвиняли Юльку, что она не хочет поддержать отставку ген-прокурора , а она сказала -не вижу смысла , президент назначит всё равно своего Нардеп Гончаренко звернувся в ДБР через слова Зеленського про підконтрольність йому генпрокурора - Цензор.НЕТ 7223
 показать весь комментарий
 
З російської літератури 19-го сторіччя ми пам'ятаємо, що "чєловєк" є синонім кріпака на побігеньках, в аглійській трохи не так.
 показать весь комментарий
 
зяля то излагал не на инглише..)))
дайте оригинал, но стенограмму в ОПе потеряли
значит было что прятать...
 показать весь комментарий
 
Чем больше доносов,высосанных из пальца,тем лучше,- тов.Сралин был бы очень рад!А еще больше рад кто? Не буду писать хфамилию,бо сектанты заспамят ай горечко))
А.Гончаренко теперь и человеком назвать трудно,хотя он им и не был никогда.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх