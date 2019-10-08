 Прокуратура будет ключевой в новой правоохранительной системе, - замгенпрокурора Трепак

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рассматриваю новую должность как уникальную возможность реализовать свой потенциал максимально эффективно для того дела, которым занимался на протяжении последних почти двадцати лет", - написал он, подчеркнув, что сейчас идет формирование новой правоохранительной системы Украины, в которой прокуратура будет играть ключевую роль.
Трепак отметил, что прокурорская деятельность для него нова, но выразил уверенность в ее максимально быстром освоении.
"Думаю освоить ее максимально быстро, с учетом того, что моя предыдущая деятельность в правоохранительной сфере была непосредственно связана в том числе с деятельностью прокуратуры", - написал он.
Напомним, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем.
тут можно сравнить например с медициной. и стоматолог и хирург являются как бы медиками. тоесть по сути вроде как делают одну работу и имеют одинаковое ОБЩЕЕ медицинское образование. но вряд ли вы захотите, чтоб вам зубы лечил хирург, или аппендицит удалял стоматолог.
Нині мені соромно називати Зеленського Президентом, і не за те що його відмазували від ДТП, що він у більшості не платив податки і його відмазували від кримінальних переслідувань, що на нього заводили справи потім відмазували такі як Бухареви і Тріпаки, що Зеленський потрапив на крючок до правоохоронців і олігархів, А ЗА БРЕХНЮ, за втрачений час, як і більшості українців в надіях, що Зеленський справді буде оновлювати владу, буде запроваджувати закони і порядки використання державних та комунальних ресурсів в інтересах більшості громадян, а не заради власних чи незрозуміло чиїх інтересів. Ми всі розуміли що живемо в організованому злочинному державному угрупуванні, і людей без компромату не існує.
Звичайно що компромат на Зеленського порівнювати з компроматом на Бухарева і Тріпака не можливо, бо Зеленський був добичею, а останні Охотниками.
Тільки цьому, Зеленського потрібно зупиняти, бо допомоги він більше не потребує і навіть відмовляється від неї, І ЯКЩО НЕ ДОПОМОЖУТЬ МИРНІ ПРОТЕСТИ та ВИМОГИ ДО ДЕПУТАТІВ ЗАПРОВАДИТИ ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ПОТРІБНО вдаватись до інших більш рішучих заходів.
Люди вже не настільки тупі щоб вимагати зарплати чи пенсії, нам потрібні саме ті правила, які будуть відображати НАШІ інтереси.
Нам не зменшення платежів з комуналки потрібно, а ліквідацію монополій, у т.ч. і державної, не зменшення ціни на газ, а збільшення її видобутку і встановлення лічильників на кожній скажені, збільшення рентних платежів за користування корисними копалинами, нам потрібно збільшення податкового навантаження на великих платників і користувачів, нам потрібно важелі унеможливлення фіктивного дроблення бізнесу з метою мінімізації податків, та унеможливлення ухилення від сплати податків, нам потрібно звільнення від усіх податків ФОП за певними видами діяльності і від певної суми обороту товару, нам потрібно збільшення податкового навантаження на всіх хто володіє чи користується понад визначеної і встановленої норми, і т.д…..
Зеленський потихеньку створює диктаторський режим в Україні, призначаючи, а бо залишаючи на центральних посадах основних галузей та правоохранных органів найбільших корупціонерів вихідців, особливо із з СБУ: Бухарев, Дублик, Карпенко, Тиводара, Трепак, і цей список починає нарощувати обороти, не тільки в СБУ, а й в прокуратурі, МВС, ДФС, ДБР, НАБУ.
А обіцяні реформи Рябошапки в прокуратурі, закінчуються призначенням своїм заступником Трепака, який є братом другого Тріпака, що був начальником внутрішньої безпеки ДПА де вже працював Бухарев. Це ті близнята, що хороводили по всій країні всіма підрозділами податкової міліції у зборі поборів з підлеглих, торгівлею конфіскатом, фальсифікацією підстав і висновків для відшкодування ПДВ, незаконними кримінальними переслідуваннями і вилученням майна та коштів, без їх повернення потерпілим, і цей список є нескінченим.
Якщо це І Є ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА НОВИМИ РЕФОРМАМИ В ЕКОНОМІЦІ СЛУГАМИ НАРОДУ, то я думає що і Ви з цим не погодитесь та будете відстоювати свої права на нормальне життя.
Головне не Зеленський, головне що вже ніколи ми не повіримо ніяким лідерам з Солідарностей, Бютів і Опоблоків, ми не дамо обрати ні Президента, ні депутатів від олігархічних кланів, і доб'ємося прямого впливу на відзив депутатів - запроданців, як би не опирались цьому депутати.
Навіть коли нині на телебаченні ведуча запитала Кужель, чому програла Тимошенко на виборах, вона злукавила, хоча добре знала, що програли вони, як і всі інші партії, виключно із за корупції.
Ми всі знаємо що любе питання в любій раді пов'язане з придбанням квоти на голосування депутатів, і вже всім набридло давати хабарі депутатам всіх рад, навіть за належне оформлення своєї власності. В жодній раді без цих депутатів не обходилось, у т.ч. і без бютівців.
Пригадую як більше 30 депутатів Подільського району мені написали скаргу про побори голови Подільської РДА, який усіх обклав податтю, у т.ч.депутатів (бюту, регіоналів, соціалістів і кого завгодно), і як заступник голови адміністрації Президента та окремі подонки керівництва СБУ намагалися відкупити голову РДА від кримінального переслідування. Спасло лише одне, це документування відразу окремо з десяток епізодів зловживань і поборів, і коли прокуратура закривала чи припиняла один, направлявся інший, так і звільнили голову РДА не посадивши, бо сама держава, що за Ющенка, що за Януковича буда організованим злочинним угрупуванням, хочеться щоб це злочинне угрупування скоріше розпаслось.
Новые назначенцы, очевидно, никогда даже не пытались ознакомиться с Конституцией собственного государства.