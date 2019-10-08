 Прокуратура будет ключевой в новой правоохранительной системе, - замгенпрокурора Трепак

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваю новую должность как уникальную возможность реализовать свой потенциал максимально эффективно для того дела, которым занимался на протяжении последних почти двадцати лет", - написал он, подчеркнув, что сейчас идет формирование новой правоохранительной системы Украины, в которой прокуратура будет играть ключевую роль.

Трепак отметил, что прокурорская деятельность для него нова, но выразил уверенность в ее максимально быстром освоении.

"Думаю освоить ее максимально быстро, с учетом того, что моя предыдущая деятельность в правоохранительной сфере была непосредственно связана в том числе с деятельностью прокуратуры", - написал он.

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Напомним, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем.