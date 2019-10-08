EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Общество
  1811  19
Все про:ГПУ (9373) Трепак (59)

 Прокуратура будет ключевой в новой правоохранительной системе, - замгенпрокурора Трепак

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак прокомментировал свое назначение заместителем генерального прокурора.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваю новую должность как уникальную возможность реализовать свой потенциал максимально эффективно для того дела, которым занимался на протяжении последних почти двадцати лет", - написал он, подчеркнув, что сейчас идет формирование новой правоохранительной системы Украины, в которой прокуратура будет играть ключевую роль.

Трепак отметил, что прокурорская деятельность для него нова, но выразил уверенность в ее максимально быстром освоении.

"Думаю освоить ее максимально быстро, с учетом того, что моя предыдущая деятельность в правоохранительной сфере была непосредственно связана в том числе с деятельностью прокуратуры", - написал он.

Читайте также: Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Напомним, сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем.

Прокуратура будет ключевой в новой правоохранительной системе, - замгенпрокурора Трепак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152686
 
 
 Топ комментарии
 
А каким делом он занимался 20 лет? И результат его дела какой? Смотреть в декларации?
 показать весь комментарий
 
многие не понимают о чем вы пишете - объясните народу - в чем различие и почему не все могут быть прокурорами или следователями ))
 показать весь комментарий
 
почему не могут вон петя за день своего кума без юридического образования своего кума ген прокурором сделал и ничего - действительно ничего
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а в сбу не судьба? опер в прокуратуре, без опыта в следствии. давайте кухарок еще наберем
 показать весь комментарий
 
 
многие не понимают о чем вы пишете - объясните народу - в чем различие и почему не все могут быть прокурорами или следователями ))
 показать весь комментарий
 
 
Зе ко вся під Бенею, яка там прокуратура? Прокуратура буде ключовою в новій правоохоронній системі, - заступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 8392 Прокуратура буде ключовою в новій правоохоронній системі, - заступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 2376
 показать весь комментарий
 
 
почему не могут вон петя за день своего кума без юридического образования своего кума ген прокурором сделал и ничего - действительно ничего
 показать весь комментарий
 
 
основные функции прокуратуры - это процессуальное руководство по уголовным делам и поддержание гос обвинения. для этого надо хорошо разбираться в тонкостях уголовного процесса на всех стадиях, иметь такой опыт. трепак же - всю жизнь был оперативником, тоесть занимался по сути маленьким кусочком в уголовном процессе. и как опер, у него мозги "заточены" не на том, как соблюдать законность и юридически граммотно оформить доказательства, а как "выбить" показания или найти доказательства ЛЮБЫМ путем.
тут можно сравнить например с медициной. и стоматолог и хирург являются как бы медиками. тоесть по сути вроде как делают одну работу и имеют одинаковое ОБЩЕЕ медицинское образование. но вряд ли вы захотите, чтоб вам зубы лечил хирург, или аппендицит удалял стоматолог.
 показать весь комментарий
 
спасибо - но вы очень и очень коротко описали - хотя сравнение понятное - я с вашего позволения малость добавлю - для того шоб быть - прокурором или следователем - надо иметь определенный склад характера - быть педантом,иметь массу терпения,критически мыслить,а в прокуратуре и уметь быть оратором
 показать весь комментарий
 
Тю, а шо там за такий унікальний "опит"? Зайти з ксівою і пальці гнуть, тіпа "будєм шото рєшать ілі как?"...
 показать весь комментарий
 
А каким делом он занимался 20 лет? И результат его дела какой? Смотреть в декларации?
 показать весь комментарий
 
 
Дааа...теперь заживем,мля,особенно с тобой...ой мамко рідна
 показать весь комментарий
 
Мені соромно що я віддав свій голос на виборах за Зеленського і за слуг народу, хоча я за цим не жалію., бо державне злочинне угрупування в особі влади і парламенту потрібно було зруйнувати.
Нині мені соромно називати Зеленського Президентом, і не за те що його відмазували від ДТП, що він у більшості не платив податки і його відмазували від кримінальних переслідувань, що на нього заводили справи потім відмазували такі як Бухареви і Тріпаки, що Зеленський потрапив на крючок до правоохоронців і олігархів, А ЗА БРЕХНЮ, за втрачений час, як і більшості українців в надіях, що Зеленський справді буде оновлювати владу, буде запроваджувати закони і порядки використання державних та комунальних ресурсів в інтересах більшості громадян, а не заради власних чи незрозуміло чиїх інтересів. Ми всі розуміли що живемо в організованому злочинному державному угрупуванні, і людей без компромату не існує.
Звичайно що компромат на Зеленського порівнювати з компроматом на Бухарева і Тріпака не можливо, бо Зеленський був добичею, а останні Охотниками.
Тільки цьому, Зеленського потрібно зупиняти, бо допомоги він більше не потребує і навіть відмовляється від неї, І ЯКЩО НЕ ДОПОМОЖУТЬ МИРНІ ПРОТЕСТИ та ВИМОГИ ДО ДЕПУТАТІВ ЗАПРОВАДИТИ ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ПОТРІБНО вдаватись до інших більш рішучих заходів.
Люди вже не настільки тупі щоб вимагати зарплати чи пенсії, нам потрібні саме ті правила, які будуть відображати НАШІ інтереси.
Нам не зменшення платежів з комуналки потрібно, а ліквідацію монополій, у т.ч. і державної, не зменшення ціни на газ, а збільшення її видобутку і встановлення лічильників на кожній скажені, збільшення рентних платежів за користування корисними копалинами, нам потрібно збільшення податкового навантаження на великих платників і користувачів, нам потрібно важелі унеможливлення фіктивного дроблення бізнесу з метою мінімізації податків, та унеможливлення ухилення від сплати податків, нам потрібно звільнення від усіх податків ФОП за певними видами діяльності і від певної суми обороту товару, нам потрібно збільшення податкового навантаження на всіх хто володіє чи користується понад визначеної і встановленої норми, і т.д…..
Зеленський потихеньку створює диктаторський режим в Україні, призначаючи, а бо залишаючи на центральних посадах основних галузей та правоохранных органів найбільших корупціонерів вихідців, особливо із з СБУ: Бухарев, Дублик, Карпенко, Тиводара, Трепак, і цей список починає нарощувати обороти, не тільки в СБУ, а й в прокуратурі, МВС, ДФС, ДБР, НАБУ.
А обіцяні реформи Рябошапки в прокуратурі, закінчуються призначенням своїм заступником Трепака, який є братом другого Тріпака, що був начальником внутрішньої безпеки ДПА де вже працював Бухарев. Це ті близнята, що хороводили по всій країні всіма підрозділами податкової міліції у зборі поборів з підлеглих, торгівлею конфіскатом, фальсифікацією підстав і висновків для відшкодування ПДВ, незаконними кримінальними переслідуваннями і вилученням майна та коштів, без їх повернення потерпілим, і цей список є нескінченим.
Якщо це І Є ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА НОВИМИ РЕФОРМАМИ В ЕКОНОМІЦІ СЛУГАМИ НАРОДУ, то я думає що і Ви з цим не погодитесь та будете відстоювати свої права на нормальне життя.
Головне не Зеленський, головне що вже ніколи ми не повіримо ніяким лідерам з Солідарностей, Бютів і Опоблоків, ми не дамо обрати ні Президента, ні депутатів від олігархічних кланів, і доб'ємося прямого впливу на відзив депутатів - запроданців, як би не опирались цьому депутати.
Навіть коли нині на телебаченні ведуча запитала Кужель, чому програла Тимошенко на виборах, вона злукавила, хоча добре знала, що програли вони, як і всі інші партії, виключно із за корупції.
Ми всі знаємо що любе питання в любій раді пов'язане з придбанням квоти на голосування депутатів, і вже всім набридло давати хабарі депутатам всіх рад, навіть за належне оформлення своєї власності. В жодній раді без цих депутатів не обходилось, у т.ч. і без бютівців.
Пригадую як більше 30 депутатів Подільського району мені написали скаргу про побори голови Подільської РДА, який усіх обклав податтю, у т.ч.депутатів (бюту, регіоналів, соціалістів і кого завгодно), і як заступник голови адміністрації Президента та окремі подонки керівництва СБУ намагалися відкупити голову РДА від кримінального переслідування. Спасло лише одне, це документування відразу окремо з десяток епізодів зловживань і поборів, і коли прокуратура закривала чи припиняла один, направлявся інший, так і звільнили голову РДА не посадивши, бо сама держава, що за Ющенка, що за Януковича буда організованим злочинним угрупуванням, хочеться щоб це злочинне угрупування скоріше розпаслось.
 показать весь комментарий
 
 
Плохая новость для порохоботов и их кураторов. Держим кулаки за Рябошапку и Трепака.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то Украина - демократическое государство, в котором существует чёткое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Прокуратура не относится ни к одной из них.
Новые назначенцы, очевидно, никогда даже не пытались ознакомиться с Конституцией собственного государства.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь сказать, что Генпрокуратура у нас для проформы? Ну, ну...
 показать весь комментарий
 
Xoчу сказать что замгенпрокурора, только что назначенный, уже сморозил чушь, противоречащую Конституции.
 показать весь комментарий
 
Что ж он сморозил? Очень обтекаемые заявления, направленные на то, что будет менять подходы к решению назревших проблем. Пока что обо всём хорошем, но зная Трепака, то он точно укрепит позиции Генпрокурора.
 показать весь комментарий
 
що стануть більше красти? )) смішний хлопак цей Трепак. Мабуть всі його родичі такі тріпаки, що ого-го... який президент такі і прокурори...
 показать весь комментарий
 
Времена Януковича здрасьте! Навыбирали себе зоопарк во власть, зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Натхнення та наснаги ! Хай живе Україна !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх