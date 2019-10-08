 После земельной реформы цена сельхозземли в Украине вырастет, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Что предлагается в реформе земле? Предоставить возможность владельцам земли наконец распоряжаться своей собственностью. В результате, цена на землю увеличится и люди станут богаче", - сообщил министр.
Отметим, что в утвержденном парламентом плане действий правительства предусмотрен рост стоимости аренды сельскохозяйственной земли, а также производительности земельных паев. В частности, в правительстве надеются, что после открытия рынка земли с октября 2020 года производительность сельхозземель должна ежегодно расти на 6%.
"При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в документе.
А зараз що заважає зробити для малих фермерских господарств дешеве кредитування?
Игрь Валерича...
Чьи это луга?
Игрь Валерича...
Чьи это озера?
Игрь Валерича...
Кратко для 73%дурников об ркщультатах их голосования по приколу!)))
ВЫ ИДИОТЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
https://www.youtube.com/watch?v=NuPD-ZiFrjE
tZE inform
@tZEinform
Отступать нельзя - позади Майдан... Продавать землю нельзя - на ней крестьяне с вилами... И куда, скажите, податься бедному еврею?
40% земли в госсобственности!
Или Украина или этот мудак и Клоуна придворного!
За эту землю умирали поколения наших предков, не g2 позорной ее продавать!