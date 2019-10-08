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 Политика Украины
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Все про:земля (1536) земельная реформа (113) Милованов Тимофей (24)

 После земельной реформы цена сельхозземли в Украине вырастет, - Милованов

Открытие рынка сельскохозяйственных земель приведет к росту стоимости земельных паев и увеличение доходов их владельцев.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Что предлагается в реформе земле? Предоставить возможность владельцам земли наконец распоряжаться своей собственностью. В результате, цена на землю увеличится и люди станут богаче", - сообщил министр.

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Отметим, что в утвержденном парламентом плане действий правительства предусмотрен рост стоимости аренды сельскохозяйственной земли, а также производительности земельных паев. В частности, в правительстве надеются, что после открытия рынка земли с октября 2020 года производительность сельхозземель должна ежегодно расти на 6%.

"При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3152685
 
 
 Топ комментарии
 
Мало того, про ціну, вірніше вартість землі балакає людина, яка чесно зізналася, що в економіці не розуміється.
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Схоже, українців чекає доля циган.
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Чья это земля?
Игрь Валерича...
Чьи это луга?
Игрь Валерича...
Чьи это озера?
Игрь Валерича...

Кратко для 73%дурников об ркщультатах их голосования по приколу!)))
ВЫ ИДИОТЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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Совет форумчанПравила форума
 
Пора народу Украины уже думать о новой власти которая за распрадажу украинской земли милованова казнит.
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Мало того, про ціну, вірніше вартість землі балакає людина, яка чесно зізналася, що в економіці не розуміється.
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Так он и про Укроаину никогда не думал. Видео выложила мразь, но всё таки - https://www.youtube.com/watch?v=NuPD-ZiFrjE
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Предприятия уже продали и разбогатели неимоверно, деньги девать некуда. Пошли, в основном, на базар. А теперь из нас лепят великую аграрную державу. Вот только великих аграрных держав не бывает.
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Я,говорит,ничего в экономике не понимаю и Украиной не интересуюсь. Люблю танцульки и яхты. Прекрасный министр. Типичный "профи" от зекоманды.
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"При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в документе.

А зараз що заважає зробити для малих фермерских господарств дешеве кредитування?
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Отсутствие кредитов под залог земли сельхозназначения.
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Ну вот взял фермер кредит и прогорел - банк вернет свои деньги с продажи земли, принадлежащей фермеру. А если земля не продается, то она и не может быть обеспечением по кредиту. Потому такой кредит никто не даст.
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Точно! Краще продати чім здавати в оренду! Так гроші хапанув і тікай поки курява не вляглася!
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Чья это земля?
Игрь Валерича...
Чьи это луга?
Игрь Валерича...
Чьи это озера?
Игрь Валерича...

Кратко для 73%дурников об ркщультатах их голосования по приколу!)))
ВЫ ИДИОТЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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Учителям уже зарплату 4000$ сделали, Донбасс от оккупантов освободили, теперь самое время землю распродать.
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Ну конеШно вырастет Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов - Цензор.НЕТ 8460сразу после того как её бандота скупит ...
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"меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса"; "...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать..."
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Министр экономики Тимофей Милованов.
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уже заводы параходы приватизировали и у кого они в руках ...просмотрите владельцев , может тогда дойдет, не хочу ,чтобы меня обвинили в антисемитизме..
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Безконтрольний ринок землі - загибель фермерства в Україні. Всю землю скуплять транснаціональні корпорації і в Україні знову може статись голод, бо магнати будуть садити тільки три позиції - рапс, сою і пшеницю на експорт сировиною. Жоден фермер не зможе заплатити ринкову ціну за землю. І прийдеться українцям літіти до Парижу, щоб купити собі хліба.
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По ринку землі і по Лугандону треба проводити референдуми. Інакше може початись громадянська.
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Я шо то нє понял? Ти натякаєш, шо твій обранець не блазень, а такі барррига? Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов - Цензор.НЕТ 8457
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ніякого референдуму по НЕПРИПУСТИМИМ питанням! Зеленський - ВОРОГ України!
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значит Ивану Дураку нужно было голосовать за Ляшко.
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Все верно. Цены на картошку, в этом году - тому подтверждение. Ее никто не хочет сажать - только рапс, кукурузу, подсолнечник.
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В країні без судочинства вводити ринок землі це кінець державі.
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Який ріст доходів власників паїв при відкритті ринку землі?Хай цей икономіст пояснить,за рахунок чого це відбудеться.За рахунок збільшення врожайності?Але це процес трудомісткий та затратний,він розтягується на роки та десятиліття.Арендатори стануть платити більшу плату?Зараз в нашій місцевості платять 10-12% від вартості паю,більше платити - доходи аграріїв упадуть і,повірте,я знаю що говорю,господарювання на землі для них не матиме сенсу.Прийдуть супер -пупер ефективні інвестори з закордону?І що вони зроблять,що не можуть зробити наші хлібороби?
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Как что? Накачать землю химией под самое не могу, получить невиданные урожаи лет 3-7, а потом сбагрить))
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Надеюсь, что скоро миловану нечего будет делать в правительстве. Нынешний состав КМ - могила для возможности реальных преобразований в Украине и конец Зе, как президента.
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Это тот Милованов, который за три дня с Интернета "наработал" 35 вариантов модели продажи и оборота земли и, который после принятия языкового закона сказал: "учеба в KSE (Киевская школа экономики) идет только на английском, и школа вынуждена будет выбирать - закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну". Очевидно, так и при продаже земли 1. государство закроется; 2. продажа и оборот земли уйдут в тень; 3. гражданам Украины придется переехать в другую страну. Вопрос: откуда только беруться эти слюнтяи-недоумки и как они вылазят в министры? Складывается впечатление, что их выбирают по "дуромеру" и методичке советского прапорщика "на гражданке я нах*р не нужен, ну а здесь может быть пригожусь " С внедрением рынка земли в Украине происходят странности. С другой стороны "слуги народа" ведут себя так, как-будто пахотные земли они уже в карты проиграли. Откуда такая срочность? Рынок земли и ее оборот, во-первых, не обязательно требует ее продажи (правда с тем образованием, которое имеет команда "ЗЕ" и Милованов эти механизмы очевидно не доступны). Во-вторых, рынок земли - это еще один оператор экономики, но сегодня и имеющиеся не работают. В третьих, априори, земля не может продаваться по желанию Президента, или какого-либо дебила из его команды (который не знает элементарных азов экономики). Кроме того, в правовой плоскости земля общенациональное богатство, а нация, (например, на референдуме) права на продажу земли никому не давала. Значит, даже предложение о разработке документов для продажи земли граничит с нарушением прав граждан и национальной безопасностью государства. Тогда, в какую игру играет Президент и его команда? В правовой плоскости сегодня на глазах у граждан происходит процесс государственной измены Президентом нации и государства. Понимает ли это Президент? Или его "слуги-заморыши" ему сказали, что все "ОК". Очевидно, существует смысл, объяснить для чего "слугам народа" нужна продажа земли в условиях Украины. Продажа земли - емкий ресурс с простым механизмом легализации коррупционного и криминального капитала. Нелегальный "черный" капитал, который находится на руках криминала, екс-политиков и взяточников не может быть вывезен за рубеж для обустройства "красивой" жизни или внедрен в экономику (сегодня это отслеживается). Однако, купив землю за "черный" капитал и повторно мгновенно ее продав получим легальный "белый" капитал, который может быть выведен за рубеж. Если этого не требуется, то достаточно купив землю сдать ее в оренду и, таким образом, получать "белый" легальный доход. Кроме того, можно запустить аграрное производство и получать "белый" легальный доход через амортизацию и мероприятия по "улучшению земель". Это и есть сущность украинского рынка земли, которую предлагает Милованов, Президент и его команда.
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А что он еще может предложить? Разве что роль Голхвастава тут бы ему никто не отказал
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Маниловщина, которая закончится бунтами и незавидной будущностью. Хотя бы в Конституцию заглядывали. У нас социальная политика прописана в Основном законе. Чего изволите, перед МВФ и прочими кураторами, без разрешения народа, закончится крахом. Наевшись политики барыг запроданцев порошенко, украинцы будут быстро запрягать и быстро гнать всех, кто покушается на демократию.
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tZE inform

@tZEinform

Отступать нельзя - позади Майдан... Продавать землю нельзя - на ней крестьяне с вилами... И куда, скажите, податься бедному еврею?
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Після того, як за копійки її скуплять ахметови та коломойські
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формула швайнмаера вкинута для отвлечения внимания от дерибана земли!
40% земли в госсобственности!
Или Украина или этот мудак и Клоуна придворного!
За эту землю умирали поколения наших предков, не g2 позорной ее продавать!
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Какая стоимость земли на черном рынке? Знаете? Я вам скажу - 300 баксов, больше вам никто не заплатит, потому как черный рынок - это реальная экономика. Я еще понимаю, если бы на черном рынке гектар земли стоил 5 тыс. долларов - как в Польше, тогда еще хоть как-то можно было обосновать необходимость введения рынка земли. Нищая страна, в нищей стране никогда актив не будет иметь рыночную стоимость.
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