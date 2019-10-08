 После земельной реформы цена сельхозземли в Украине вырастет, - Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Что предлагается в реформе земле? Предоставить возможность владельцам земли наконец распоряжаться своей собственностью. В результате, цена на землю увеличится и люди станут богаче", - сообщил министр.

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Отметим, что в утвержденном парламентом плане действий правительства предусмотрен рост стоимости аренды сельскохозяйственной земли, а также производительности земельных паев. В частности, в правительстве надеются, что после открытия рынка земли с октября 2020 года производительность сельхозземель должна ежегодно расти на 6%.

"При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в документе.