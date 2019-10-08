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Все про:опрос (1749) социология (415) рынок земли (12)

 73% украинцев выступают против введения продажи земли, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Только 19% жителей Украины поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 28 сентября-1 октября 2019 г.

Согласно результатам опроса, лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились. Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названиях категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.

74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019

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73% украинцев выступают против введения продажи земли, - Рейтинг 01
73% украинцев выступают против введения продажи земли, - Рейтинг 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152683
 
 
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и тут "узеленского" поняли - что-то пошло не так
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те, которые уже наворовали, те и поддерживают.
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Значить 73% -не зебіли? Тоді скільки ж зебілів насправді?
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Люди сами не понимают за что голосуют. Они думают, что за сохранение какой-то общей государственной земли.
Если объяснить им, что рынок земли всего лишь выведет ее торговлю на официальный уровень, где с каждой сделки купли-продажи будут отчисляться нормальные деньги в бюджет (а не как сейчас все в черную), то они изменят свое мнение.

Это все паника в головах неосведомленных людей. "ААА! Нашу родненькую землю хотят отдать"
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В мене є земля. Здаю в оренду, продавати не хочу при теперішніх розкладах. Пояснити, в чиїх руках вона опинеться? Люди в селах стануть кріпаками. Ніхто не буде нікого питати, чим кропити, чим обробляти. В нас і без того хворіють від обробки пестицидами, бджоли гинуть, худоба. Я не кажу вже про зміну цільового призначення, і натомість будівництво на цій землі кар'єрів та іншої хєрні.
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зебілам в западло признаватись,що вони зебіли
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Этот факт только доказывает, что на самом деле никаких 73%, которые якобы проголосовали за Зеленского, нет и никогда не было.

ЦИК напечатал 60 млн. бюллетеней для первого тура президентских выборов
https://gordonua.com/news/politics/cik-zakupku-60-mln-byulleteney-proveli-s-uchetom-potrebnostey-povtornogo-golosovaniya-786605.html
Объясняли, что якобы это напечатано и для второго тура. Но, при этом в ЦИК тут же заявили, что и для второго тура тоже будет напечатано 60 млн. бюллетеней.
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4902074-v-sluchae-vtorogo-tura-********-tsik-napechataet-60-mln-byulleteney.html
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Скорее всего это и показатель тех кто голосовал за зе
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Референдум по такому вопросу проведи,Шмаркля.Или неоткуда взять деньги что бы отдать за "Приват" Коломойше?
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Эти 73% против продажи украинской земли те 73%, шо поставили на зеро.
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кто не хочет - пусть не продает авто, квартиру, землю.. казалось бы в чем спор?
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твое авто через пять лет - металлолом, квартира через 50 лет, это возобновляемое имущество, а земля нет - ты не имеешь право один раз хавло свое набить и радоваться, а следующие поколения что будут делать?
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Продавать землю друг другу и платить налоги. Экономика работает за счет рынка, а не его отсутствия.
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У вас , что есть клаптик земли ? Если есть не продавайте, кто вас заставляет ?
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Если ты не бот - пойми, нельзя продать землю кому то, а он военную базу там организует. Если земля продается под сельхозработы - там и будет делать сх работы. А если нет - то это дело СБУ и прочих.
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Но разве молодых ,зеленых это интересует?
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А их интерисуют исключительно ЗЕЛЁНЫЕ. вечно зелёные доллары США.
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речь не про продажу, а про торговлю землей. Сейчас у земли есть уже владельцы, которые смогут продать или купить землю. А с этих сделок наконец налоги будут поступать в казну
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я не понимаю, как можно продавать землю с/х назначения, если даже когда ты покупаешь квартиру - город тебе землю не продает.... Никогда не думал почему так?
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Это уже НЕ ВАЖНО!)))
73% дурников сделали свой выбор!
Теперь жуйте и не нойте...ПОГАНЬ ТУПАЯ
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Игорь Валерич не ко землю у вас тупарей отберет..но и последние трусы с вас идиотов снимет!)))
Вы же ЗЕето голосовали!?))))
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Был в селе где жили покойные мои бабушка и дедушка. Всю землю в округе обрабатывает бандюган, построил в селе кабаки и даже свой "космолот" людям платит за земельные паи в прямом смысле мешком кукурузы или вообще тупо шлет на хер, обробатывает и те земли которые ему не давали в пользование. Зато хорошо что земля по бумажкам пренадлежит селянам.
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то есть ты думаешь лучше станет когда она не будет им принадлежать даже по бумажкам? ты дибил?
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Он либо ЗеДебил, либо обычное платное чмо.
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Я не где не писал что поддерживая реформу, я к тому что в любом случае нужно что-то делать, по факту земля уже давно не принадлежит местным.
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А ни чего, что они, такие "обездоленные", САМИ ему в аренду свои паи сдали за мешок кукурузы?
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продажу земли придумали с одной целью - чтобы законно ее отнять у коренного народа (например так делали в америке чтобы прокинуть индейцев), а если коренной народ глупый и нищий - это вообще поле чудес.
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Можна подумати, що зараз ті 73% є власниками землі...
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Да кто вы такие, что бы против? Бея, Ахметов, Пинчук, Тигипко ЗА. А вы гуляйту полем. Или лесом. Ихним полем ихним лесом.
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А тебе хто змушує її продавати,якщо звісно вона в тебе є.Коли дозволили приватизувати і продавати квартири,чому всі не по продали? Якщо земля власна,вона повинна мати право продаватисьінакше це порушує право власності. 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 410
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Рынок земли уже давным давно нужно было вводить.
А сейчас, когда зеленое ворьё у власти, если бы спросили, я бы тоже был против.
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тютєлька в тютєльку...а що таке оця тютєлька не занаю...
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Зачем этот тупой опрос? Зачем знать мнение тех, кто этой земли не имеет и не собирается её покупать? А спросить реальных владельцев земли, арендаторов, потенциальных покупателей не хотят?
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Так выгодно же панику создать, чтоб все оставить как есть
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73% тих у кого нема ,не було і ніколи не буде землі,проти її продажу. 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 52
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зеленский и слуги -катастрофически теряют поддержку - армия ,ФОПы их семьи и родственники,крупный бизнес ,который может настроить тех кому он платит зарплату, кто рассчитывал на понижение ЖКХ и так далее - да по факту, не чего не стало лучше или дешевле, только увеличивают проблемы для ведения бизнеса и вводят новые налоги для большого бизнеса,надежда на справедливость то же не оправдала себя - так шо наблюдаем обективный провал и очередной обман избирателей
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Вранье 100 процентов. Зеленский в програме на выборы не обещал снижения тарифов, но обещал рынок с/х земель.
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Хоч по Лугандону, хоч по ринку землі питання треба виносити на референдум. Інакше всі дії влади по цим напрямках будуть нелегетимними.
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Почему когда покупаешь квартиру в Киеве в многоквартирном доме - тебе никто не продает кусок земли на котором этот дом стоит - ПОЧЕМУ? хотя сейчас эту землю продавать можно, почему нет рынка земли?
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ВЕТЕРАН-РАЗВЕДЧИК: "МЫ ПРИДЕМ В ОФИС К ЭТОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ И РАЗБЕРЕМСЯ ТАМ!"

https://www.youtube.com/watch?v=MUMMLXAcU0w
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Мне интересно а кто сейчас не может продать свою землю и свои паи? По мойму кто хотел тот продал а каким способом ето уже другое дело. То же самое тем кто хочет купить землю. На 49 лет можно оформить официальную аренду. Етого срока с головой хватит чтобы убить черноземы полностью репаком и китайской химией. Но почему то кто то хочет именно навсегда скупить всю землю. Не думаете вы что потом локти грызть будете когда вся Украина превратится в сеть заборов и табличек *не влезай убьет*, Такое кстати уже есть, в том числе и огороженные леса, где х*** й сходишь по грибы и ягоды
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У вас страна без судебной системы! Какой может идти разговор о рынке земли?!
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