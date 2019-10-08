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 Дело Януковича: беглого экс-президента вызвали в Апелляционный суд на 18 октября

Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Виктора Януковича на заседание по рассмотрению жалоб его защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в повестке, опубликованной в газете "Урядовый курьер" во вторник, 8 октября.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11 час. 00 мин. "18" октября 2019 года. Местонахождение суда: г. Киев, ул. Соломенская, 2 - А. Дополнительно просим следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки.

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Отметим, 23 сентября, адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3152681
 
 
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Полюбому. И вернет свое межигорие которое до сих пор не национализировали и не продали в пользу государства. Кстати жена Портнова уже ждет его в оболонском суде. Да думаю ему в любой суд можно идти везде до сих пор работают его старые знакомые, как говорил Турчинов недавно.
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Вы хоть не вздумайте Януковоща на суд вызывать в Киев. Ато приедет выиграет вас пещерский или оболонский суд и еще будет балотироваться на выборах
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Я бы поржал, если бы он явился
Но мечты-мечты....
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Ну что за откровенная бредятина - вызывать в суд человека, находящегося в России и осужденного пока на 13 лет за измену Родине, отсчет которых начнется с момента его задержания??? К чему этот фарс? Если хотите общаться защитниками, так с ними и общайтесь, а не превращайте это дело в детское лего.
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Он сам обратился в сей суд с апелляцией на приговор. Вот его и вызывают.
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при чем тут фарс? это процессуальный кодекс...)))
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Скоро будут в аэропорту или на вокзале легитимного с "хлебом солью" встречать.
Портнов лично красную дорожку раскатает.
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Интересно зе с делегацией пристайко, разумковым, дубинским, мендель... поедут в аэропорт овоща урочисто встречать?
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