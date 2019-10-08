EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Общество
  895  17
Все про:Волынец (100) Луганщина (4200) шахта (843) шахтеры (536)

 Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

В Луганской области остановила работу ОП "Шахта "Новодружеская", что входит в состав "Лисичанскуголь", поскольку горняки отказываются спускаться в забой, требуя погасить долг. Им должны 120 миллионов гривен.

Об этом в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП "Шахта "Новодружеская", что входит в состав ПАО "Лисичанскуголь". Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт этого объединения задолжали 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, сотрудники соседней шахты имени Г.Капустина в городе Привольнянское предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также намерены прекратить работу.

Волынец рассказал, что протестуют и горняки шахты "Горная"ГП "Первомайскуголь". Они уже вторые сутки отказывают спускаться в забой. Их требования аналогичные - выплата долгов по заработной плате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец

Источник: https://censor.net.ua/n3152678
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не выплачивать людям вовремя зарплату за такую опасную и тяжелую работу, это просто грех.
 показать весь комментарий
 
 
Работать без денег это рабство при чем добровольное
 показать весь комментарий
 
 
Волынку, подпевала ахметовская, почему ты выступаешь и что ты сделал для того, чтобы подобного не было?
 показать весь комментарий
 
 
всего пол года Щеля у власти ,ну дайте срок ему .тем более шо ви ш за него голосовали ,научится .просто потерпите . при Кровавом Порохе .вобще было страшно в шахту опускатся .
 показать весь комментарий
 
 
Нехай ідуть до Києва і постукають касками біля ШП Зельцмана.
 показать весь комментарий
 
 
Как задолбали эти шахтерские мутки. Ватно-рыговское руководство шахт деньги разворует,а дурачкам работягам тыкают в сторону Киева. Идите,мол,касками стучите. Это они бяки.
 показать весь комментарий
 
 
это новый виток войны олигархов: сказка о том как поганое чудище беня коломойский наехал на доборого молодца рината ахметова.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы наверное. Гнать их в шею!
 показать весь комментарий
 
 
Пхе ! Щас Зєля звякне Гончарику,момєнтально вопрос порєшає ! Какдвапальца !
 показать весь комментарий
 
А тепер кілька слів про саму шахту, оскільки мій тато працює на ній
Шахта чи не найглибша не те, що в Україні, а й у числі найгливших колишнього совка - 950 метрів
Насправді вже на цю глибину більше місяця не спустишся - її затопило десь до 8 горизонту
Розвідані запаси вугілля у підземних найглибших пластах - на десятки років вистачить, проте треба інвестувати/
Спускатися у клєті на самий низ - 15 хвилин !
На самому низу - спека 30 і більше градусів, розігнутися в повний зріст неможливо, годинами кілометрами повзеш рачки - над тобою сотні метрів породи
Якщо невдало торкнутися де не треба - торба/
Умови роботи - жахливі/ обладнання старе/
І це на хвилиночку - зарплата 5 - 10 тисяч, в залежності від участку, і тих копійок не платять
А паршиві кабінетні міністри навіть гадки не мають в якому жаху працюють задарма шахтарі
 показать весь комментарий
 
Все таки ахметка продовжує знищувати шахти. За розвал енергетичної системи України Зеленського чекають неприємності (це так дуже м'яко кажучи).
 показать весь комментарий
 
Чаще бы народ отказывался от работы неоплачиваемой, таких задолженностей бы и нищей минималки бы не было...А так за похлёбку заставят работать ....
 показать весь комментарий
 
 
Обычно помогает спуститься и не подниматься.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх