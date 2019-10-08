 Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

Об этом в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП "Шахта "Новодружеская", что входит в состав ПАО "Лисичанскуголь". Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт этого объединения задолжали 120 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, сотрудники соседней шахты имени Г.Капустина в городе Привольнянское предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также намерены прекратить работу.
Волынец рассказал, что протестуют и горняки шахты "Горная"ГП "Первомайскуголь". Они уже вторые сутки отказывают спускаться в забой. Их требования аналогичные - выплата долгов по заработной плате.
Шахта чи не найглибша не те, що в Україні, а й у числі найгливших колишнього совка - 950 метрів
Насправді вже на цю глибину більше місяця не спустишся - її затопило десь до 8 горизонту
Розвідані запаси вугілля у підземних найглибших пластах - на десятки років вистачить, проте треба інвестувати/
Спускатися у клєті на самий низ - 15 хвилин !
На самому низу - спека 30 і більше градусів, розігнутися в повний зріст неможливо, годинами кілометрами повзеш рачки - над тобою сотні метрів породи
Якщо невдало торкнутися де не треба - торба/
Умови роботи - жахливі/ обладнання старе/
І це на хвилиночку - зарплата 5 - 10 тисяч, в залежності від участку, і тих копійок не платять
А паршиві кабінетні міністри навіть гадки не мають в якому жаху працюють задарма шахтарі