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 Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об оккупации Крыма Россией

Бывший политзаключенный, освобожденный из российского заключения крымчанин Александр Кольченко считает, что не стоит всецело винить Киев в аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Все в большей степени зависело от нас, от самих, от крымчан", - сказал он.

При этом он признал, что население в Крыму долгое время "находились под российской пропагандой". Это повлияло на отсутствие более массового сопротивления российской аннексии среди крымского населения, считает Кольченко.

"Эта агрессивная пропаганда имела определенное воздействие. Просто как мне видется, все просто не до конца понимали ту разницу между той Россией, в которую они хотят попасть и реальной Россией", - отметил он.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я сохранил свои взгляды и буду продолжать заниматься общественной деятельностью, - Кольченко

Источник: https://censor.net.ua/n3152677
 
   
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Нажаль, ми програємо в пропаганді і до цих пір.
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Кримська вата завжди казала шо вони рускіє, а каци тепер кажуть що вони хахли. Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 6073
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Эх, если б на мове балакали - Путлер не начал бы войну - у него не нашлось бы других причин для вторжения Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 8168
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Персонаж "Тарас Бульба" тоже малорос или кацап?:
"Будь тут, нагодуй і напій мого коня, а я піду побалакаю з ним наодинці. У мене справа є до нього."

Микола Гоголь
ТАРАС БУЛЬБА
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Говорити, балакати. Абсолютно синонімічними вважати ці два слова не можна.
У значенні «висловлюватись або сповіщати про щось» у ******** літературній мові вживають слово говорити. «А Остап з усіма вітається і до всіх одно говорить: « Годі, годі, браття, у ярмі ходити». (Марко Вовчок.) «А думка край світа на хмарі гуля… Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає; послухає моря, що воно говорить». (Т. Шевченко.)
Говорити (як і слово промовляти) виступає в переносному значенні «виражати якусь думку своїм зовнішнім виглядом». «Вся постать говорила без слів: «Ану-ну, чим ви тут займаєтесь?». (А. Головко.)
Слово говорити вживають у значенні «виступати публічно - з доповіддю, промовою». Наприклад: «Доповідач говорив про підготовку до нового навчального року».
Часом у літературній мові слово говорити вживають у значенні «оволодіти актом мовлення».
Набагато рідше вживається дієслово балакати. «Навчаючись з малих літ балакати, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам'ятати, набуваємо і розуміння того, що ті слова визначають». (Панас Мирний.) У народнорозмовній мові, навпаки, частіше паралельно до говорити в тому ж значенні вживається балакати. Паралельно слова говорити і балакати вживаються і в значенні «володіти усно якоюсь мовою». Наприклад: «Після закінчення трирічних курсів іноземних мов мій брат вільно говорить по-англійськи».
У значенні «розмовляти» (з кимсь або між собою) ці два слова вживаються паралельно, коли йдеться про розмову, опис якої має звичайний, нейтральний характер. «Балакають, балакають промеж собою, та й посідають на колодах, усе балакаючи, а на солдатів буцімто і не дивляться». (Г. Квітка-Основ'яненко.) «Отак вони довго балакали. Слово за слово чіплялося; одна думка нанизувалась на другу». (Панас Мирний.) «У Мотузки в хаті й світла в той вечір не світили. Сидів старий і ще якісь чоловіки в темряві на лаві, похнюпившись, і говорили стиха й в'яло». (А. Головко.) «Так про що ж ми будемо з тобою говорити?» (ГригорійТютюнник.)
Проте якщо йдеться про серйозний або важливий зміст розмови, про її офіційний, діловий або урочистий характер» уживають дієслово говорити. Коли ж зміст розмови не офіційний, тема побутова чи така, що оповідачем сприймається як несерйозна, часто вживають слово балакати (до такого сприймання значення слова балакати в певному контексті, крім того, спричиняється, мабуть, його лексична близькість із словами балаканина, балакун, балакунка, що мають негативно-іронічне забарвлення).
Звичайно, ніхто не скаже: «Міністр вчора балакав з послом сусідньої держави», а тільки говорив, розмовляв, мав розмову.
Отже, дієслово говорити, будучи емоційно нейтральним, може виступати в усіх стилях ******** української мови. Дієсловобалакати в офіційній, діловій, науковій, публіцистичній мові не вживається; в основному воно виступає в побутовому мовленні, частково в мові художньої літератури.
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ОК, может быть: говорить - официальное и универсальное слово, балакати - менее официальное. Но это же не значит, что "балакать" употребляют только "малоросы" - как написал комментатор выше.
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Короче, другими словами серьезные люди "розмовляють", а постонародье и село "балакають"!
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На "референдум" в 2014 пришло 34% и весь чф - это и было в Крыму ***** всё, а Крым сдали ***** ("наша" быдло-элита), шоб ***** подпалил Донбасс и Майдан слинял на фронт, шоб не провёл мусорную люстрацию и не мешал грабить Украину дальше. Все ж надеюсь помнят как без боя здавался Крым и Донбасс, пока народ на Донбассе сам не начал сопротивление? Так оттож.
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Та взагалі ніхто не прийшов, це все Мосфільм був.
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Кримська вата завжди казала шо вони рускіє, а каци тепер кажуть що вони хахли. Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 6073
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Крымскую вату туда специально завозили. Отставные военнослужащие и КГБисты направлялись в Крым. Отпрыски КГБистов обычно остаются проимперскими.
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Після виходу у відставку туди пхались єнерали та інші замполіти. Сошка помєльчє розселялась на півдні України. Так було при сесере.
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Нажаль, ми програємо в пропаганді і до цих пір.
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Пропоганда действовала на завезенных кацапов и хахлов. На татар и украинцев она не действовала. Помните когда в Симферополе татары кацапов под парламентом подвинули? Вот тогда была возможнось Крым удержать. Просто татарам бы пришлось вооружаться, а я так понял в Киеве испугались, думали пронисет
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власть в Киеве делили. Кличко в те дни сказал - главного по Крыму (проукраинского) не назначим до тех пор, пока не согласуем всех(!) глав обл-гор-райрад. Время было потеряно. В гугле вся инфа есть.
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Та какого проукраинского? Прислал он в Днепр (немного позже) "смотрящего" от Кличко - Рудика, его переодели и в АТО "добровольцем" отправили, за что потом Корбана и судили.
В Крыму деньги - это побережье, а оно всегда проституированное было, они почему-то думали, что в эрэфии все миллионеры! Да и не только в Крыму..... и не только тогда!
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Татары, в большинстве своём, тупые, ссаные и хитрожопые! Первое, о чём они думают - о своей заднице и о своём кармане.
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Все годы этот Крым нах не нужен был нашим властям, как часть Украины. На самом деле там давно всем заправляли рашисты, подрывая суверенитет Украины. Сдача Крыма только завершила годами длившееся безответственно-предательское отношение к судьбе этого региона. Выбирали деляг, а не государственных деятелей, вот и получили. Донбасс - та же история. Терпилы тупые реагируют только, когда начинает подгорать. Ющенко, янукович, порошенко - какие светлые личности в истории нашего государства. Никто так и не понял, что майданы и всякие протесты - самый короткий и реальный путь политических проходимцев к власти и корыту. НЕЛЬЗЯ этому биомусору даже приближаться к майданам!
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все зависело от тех кто считал(((((( не зря сообщалось сначало что только 36 % проголосовали за отделение а потом грамотно посчитали и все)))))))
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вот этот на фото кольченко знаменитый? активист и патриот, отсидевший в россияских лагерях говорит что все зависело от самих крымчан Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму - Цензор.НЕТ 2601
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Недоразвитый , почитай внимательно что он сказал .
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да мне его фотки хватило.

хамить не надо, я понимаю что ты украинец, но со стороны неприлично. Или вам пофик?
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Зе-сопля дал указание журнашлюхам вкладывать в подсознание что "народ Крыма" "принял такое решение".
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Кхм...На проституток действует пропаганда только двух видов: Деньги и обещание жениться Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму - Цензор.НЕТ 322 !
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Обеспечили бы им нормальный уровень жизни, они бы сами весной 2014 встали стеной перед зелёными человечками. Ну знали же руководители Украины, что регион нищий, что, в отличие от других нищих регионов, всё украинское (от власти и государства до языка и культуры) там сильно не любят. Ну не были же идиотами ни Кравчук, ни Кучма ни Ющ, знали же, что там рванёт рано или поздно. Любовь жителей Крыма Украина могла элементарно купить (как Рашка сейчас дотациями покупает любовь Чечении). Почему этого не было сделано тем же Ющом -- по глупости или по сознательному вредительству.
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Любовь к Родине нельзя купить. Чтобы гражданин был горд за свое государство, уважал и любил, нужна справедливая государственная политика. Чтобы каждый гражданин ощущал, что он не брошен, о его проблемах знают и делают всё, чтобы помочь. Как Вы считаете всё это было в Крыму, или эту территорию использовали для выкачивания денег ничего не давая взамен.
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Ну шоб купить нужно иметь хотя бы такие закрома нефти и газа как в сибири, а если их нет, то на всяку ********* у любой украинской власти грошей будет нэма...
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Во даёт он тож не видел росиянских войск? Это чё теперь в Крыму опять их там нет, вроде как и подтверждение что и на Донбассе так же?
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Продажные президенты пр****** хороший курортный регион!
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