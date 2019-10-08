EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  7638  97
Все про:Зеленский (3166) Лукашенко (1731) Донбасс (19578) нормандская четверка (704)

 Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать проблему на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко заявил, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко.

По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента".

"И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - отметил Лукашенко.

"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Зеленский "абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира", - добавил Лукашенко.

В данной связи Лукашенко напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".

"Если кто-то думает, что после принятия в Минске, а там просто конкретизированы еще раз минские соглашения, лед тронулся, то нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который в СМИ и умах политиков актуализировался", - сказал он.

Лукашенко также считает, что после Зеленского к власти в Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться.

"Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне", - сказал Лукашенко и продолжил: "Если мы ее потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать".

При этом Лукашенко призвал экспертное сообщество подумать серьезно о такой перспективе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152668
 
 
 Топ комментарии
 
почему один на один? он там вместе с хуйлом. в одной команде против Украины.
 показать весь комментарий
 
Оставили один на один??? Да вся Европа восхваляет мудрые шаги Зеленского по сдаче территорий!
Порох как-то один -- и справлялся.....
 показать весь комментарий
 
Так Лука таким чином відмазує росію.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом

=========================================
вроде как калхозник сильно заботился про Донбасс.
 показать весь комментарий
 
 
Так Лука таким чином відмазує росію.
 показать весь комментарий
 
 
почему один на один? он там вместе с ******. в одной команде против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
и почему -не с его проблемами - он Президент своей страны или как . ********** отдельно проблемы страны отдельно ?
 показать весь комментарий
 
 
Колгоспник опечаливмя долею небідного Зєлєнского, а не долею воюючої України. І це показово для керОвніків зі свідомістю постсовків. Всі заражені твердженням Людовіка 14, Короля-Сонце "Держава - це я!". Але у Людовіка принаймні були підстави. Франція при ньому досягла чи не найвищого розквіту у своїй історії. І, що важливо, не воювала, бо король був чудовим дипломатом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та не, бацка тут не прав, зелю оставили наедине с собой, вот и начались передергивания Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2044
 показать весь комментарий
 
Оставили один на один??? Да вся Европа восхваляет мудрые шаги Зеленского по сдаче территорий!
Порох как-то один -- и справлялся.....
 показать весь комментарий
 
 
С чем он справлялся? Проблема как-то решалась? Нет.
Стратегия решения проблемы была? Тоже нет.

Войну может прекратить только ***** - это факт, с украинской стороны войну прекратить нельзя - значит нужно давить на *****...для начала - хотя бы вытащить его на прямые переговоры...как это было в 2015м, только на более выигрышных для нас позициях, чем тогда - когда кацапские танки и арта не прессуют наши окруженные войска..
 показать весь комментарий
 
 
Порох --- держал фронт! И в гораздо худших условиях!
кремлевский фюрерок заявил: никаких прямых переговоров, пока не будут внесены изменения в Конституцию по ОРДЛО....
У Пороха была простая стратегия : Время работает на нас! расею помалу давят санкциями, Украина укрепляет тем временем армию...
 показать весь комментарий
 
 
еще почуть отгрызали назад захваченные территории......которые шмаркля сейчас сдает...
 показать весь комментарий
 
 
Та да! А вдруг х...йло проникнется, и сейчас же уведет войска, мир-дружба , адиннарот!
 показать весь комментарий
 
 
Фронт держала и держит армия, а не Порошок.

А санкции Расею давят недостаточно. Кто знает - мб Зеля этот спектакль и затеял для того, чтобы санкции усилить - напомнив всему миру - мол - смотрите, ***** недоговороспособен.
А то Макрон в последнее время уж больно прокацапским стал.
 показать весь комментарий
 
 
а объяснить это не мог - надо было собрать Майданы по городам и дождаться решение обл и гор Рад - а может это и придумано после,а не до ,если бы до - то было бы как я написал в начале
 показать весь комментарий
 
 
Так это тоже должно быть частью игры. Кроме того - ведь наиболее приемлемый вариант - все же вытащить ***** на переговоры и попробовать его продавить - вариант, конечно, наивный и маловероятный, но лучший для нас...а на нет - Пристайко прямым текстом говорит, что "есть план Б", только его нельзя заранее озвучивать, ибо выдавать заранее свои планы в том числе врагу - это опасно.

PS Все, написанное выше - тоже не более чем фантазии, как и фантазии некоторых про то, что "зеля сдал Украину *****" и имеют не меньшее право на существование. Руку на пульсе нужно держать в любом случае.
 показать весь комментарий
 
 
я не верю и не вижу в его окружении,а нем вообще молчу ,людей с таким стратегическим мышлением ,который может рассчитать все ходы и намного ходов вперед. Было бы так как ты пишешь - не было бы американского провала и его последствий.По сему у него репризы по ходу и чаше не удачные.
 показать весь комментарий
 
 
"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."

Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.
 показать весь комментарий
 
Армия? Согласен... только вспомните армию 2014 года, вспомните добробаты в тапочках и трениках... вспомните вооружение начала войны и сейчас... Вы прав на 100% --- Порох в окопе не сидел и не стрелял....
спектакль? напомнить?? а то мир не знает про договороспособность х...уйла! просто половина политиков на зарплате у Кремля, а другая -- устала считать убытки... забыли весну 45 года....и Венгрию 56... и Чехословакию 68... и далее --- везде, по всему миру.....
 показать весь комментарий
 
 
"а то мир не знает про договороспособность х...уйла!"

Проблема в том, что мир об этом начинает забывать - судя по заявочкам Макрона и Трампа. И миру нужно об этом постоянно напоминать. Напоминать не просто словами - а подтверждать это.

"вспомните вооружение начала войны и сейча"

Этого у Порошка никто не отнимает, даже представители Зе-команды - его команда сделала многое.
 показать весь комментарий
 
вот не стоит унижать Петю - раздражает - по факту,если бы не он то страна бы сейчас была бы поделена минимум напополам и это факт - а тот кто не признает фактов не сможет сделать правильных выводов - аксиома
 показать весь комментарий
 
 
за Макрона ... сложно сказать... неужели купился за место в совете директоров "Газпрома"?
А Трамп... Трамп спасает свою шкуру от тюрьмы, за отмывание денег тамбовскими( или как их там), которые покупали аппартаменты в его новостройках за наличку, потом успешно продавали --- уже за чистые деньги.... это, а не "золотой дождь" держит Трампа в узде....
 показать весь комментарий
 
Эта стратегия очень удобна для ничего неделания. И если твои близкие и ты сам не на фронте.
 показать весь комментарий
 
Не надо упрекать... Вы не знаете причин, почему я не на фронте...
Сейчас выстраивается еще более удобная стратегия --- увести войска, и можно дальше -- вообще ничего не делать.... Все сделают за нас.....
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что сейчас "в связи с обстрелами" разведение остановилось - аргументация - та же, что была последние 4 года.
 показать весь комментарий
 
 
ну... может доходит помалу (не Вас имею ввиду), что верить наперсточнику х...йлу --- себе дороже.....
 показать весь комментарий
 
 
Ты то сюда, чмо колхозно-картофельно-коммуняцкое каким боком? Впрочем кремлёвский жополиз и вечный барин для белорусов, активно работает на благо Параши.
 показать весь комментарий
 
 
не в свої сані сідати не рекомендується,тим паче коли голова Уряду -номінальний "Фунт", а за лаштунками фейс Бені проглядається навіть без оптичних приладів Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6183
 показать весь комментарий
 
 
Если бы один на один)))
Так мы бы уже давно победили.
 показать весь комментарий
 
 
Ну он же не может себе позволить сказать "один на один с РФ"...потому говорит "с Донбассом"...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А тут он прав на все 100.
 показать весь комментарий
 
 
"конфликт в Донбассе"
Автор пасеться в Чебурнеті?
 показать весь комментарий
 
 
"одни" - мы это решили бы ещё пять лет назад
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь зебы, после этих слов Лукашенко, поймут - на сколько они примитивней лукашистов и на сколько Лукашенко умнее Зелемойского, т.к. знает - что, как и когда сказать и перед кем?
 показать весь комментарий
 
 
это конечно большое искусство! респект и уважуха батьке.
 показать весь комментарий
 
А я и не сомневался, что ты голосовал за Голобородько, а получил Монику.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я получил что и хотел. И доволен пока. А там видно будет, ага.
А ты видимо на всех выборов против Луки голосовал Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1725
 показать весь комментарий
 
 
Что ты можешь хотеть там у себя под Костромой?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
костромского сыра.. пробовал?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский мужик крепкий - выдержит. Лука пусть подмогнет если хочет.
 показать весь комментарий
 
" Зеленский мужик крепкий " смешно не спорю Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8950
 показать весь комментарий
 
 
Зачем этои молодой клоун лез в серьезные дела? жалеть эту гниду никто не будет - ни в Украине, ни за ее пределами
 показать весь комментарий
 
 
этот дебильноватый запад не понимает что если Украина не пойдёт в Европу, она окажется в лапах Раши. то есть усилят расею конкретно...а там уже и недалеко до танков в Берлине...
 показать весь комментарий
 
 
не его проблемами? ну тогда платить налоги - не моя обязанность
 показать весь комментарий
 
если честно, то и пороха оставили один на один с войной. штаты не форсировали давление на мордор, а европа стыдливо высказывала озабоченность и строила сп-2.
 показать весь комментарий
 
 
Не вы, а в этот раз именно мы. Потому и нужен был Порох(при всех его недостатках), чтобы не оказываться в такой ситуации. Тут характер нужен, чтобы трясти этих макронов и меркелей. Но новый герой-спаситель без ума, опыта и характера не знает, что делать, а только усугубляет ситуацию.
 показать весь комментарий
 
 
С коррупционером и брехуном Порошенко не хотели общаться ни Макрон , ни Меркель. Так, формальная "поддержка" , не более.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, зато теперь все в порядке. Это верно, Запад решил сбросить Украину со себя. И вот здесь было важно не позволить им это сделать. У них есть ответственность, под которой они подписались в Будапеште. Зеленский же напрямую им помогает в этом трудном деле. Теперь мы один на один с гиеной, ожидающей, пока овца сама забредет к ней в пасть. Останется только ее разорвать и проглотить.
 показать весь комментарий
 
 
Да если бы ты Лука со своим дружбаном ****** оставили нас один на один с дамбасом. Паскуда еще и под*бывает.
 показать весь комментарий
 
 
возможно Лукашенко не в курсе но в Украине должность президента выборная . и зельц не просто добровольно шел во власть но очень очень этого хотел . поэтому не хер теперь ныть . взвалили на него . прыгал бы и дальше по сцене в свое удовольствие
 показать весь комментарий
 
 
Убедить Грузию отвести войска для "нормализации ситуации", а через две недели признать "независимость" Южной Осетии.
Попросить забрать раненных и подорвать опоры ДАП.
Пообещать "зеленый коридор" и расстрелять безоружных
Именно так работают все кремлевские "формулы штайнмайера"
 показать весь комментарий
 
 
Брешеш,усатый поц как собака. Если бы "один на один с Донбассом",то была бы тишь да гладь давно. Но кацапня против. Старый позорный подсосник и провокатор. Но чтобы дурному клоуну в уши надуть и такой сгодится.
 показать весь комментарий
 
 
Меньше бы говорили каждый день о том дамбасе то уже давно бы он вернулся в Украину. Можно подумать от него Украина какую то пользу получит. Наоборот с его возвращением туда понадобятся многомиллиардные долларовые вливания каждый год. Вспомнить только сколько газа, который сегодня на равне с золотом стоит, етот дамбас требует
 показать весь комментарий
 
 
У зеленського багато друзів з "нашої раші" на расеє, наприклад комік Галустян, вони підкажуть допоможуть, чому сам на сам з дамбасом? Там же друзі 95 кварталу.
 показать весь комментарий
 
 
Перевожу на понятный язык- МАЛЬЧИК ВСРАВСЯ НЕ ДОБЕЖАВ ДО ГОРШКА! а дядя предлагает почему то нам всем принять участие в уборке зеленого гамна, разбросанного по квартире.
 показать весь комментарий
 
 
О! Ще одного старого козла Моніка охмурила ... Моніка, не чіпайся до козлів бо вони тебе надурять
 показать весь комментарий
 
 
"Мы оставили Заленского..." Кого он имеет ввиду? Он никакого отношеня к Западу не имеет, а Зелеснкого поддреживет вся Украина кроме порохоботв (менее 8%), так что пусь не переживает. Украина никому ненужна кроме украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ха, помогай нашёлся. Чем ты помог?Устроил место в Минске, где можно было поговорить?А, да, ещё разик видел в Сельпо щупальца кальмара производства Беларуси. Оце так допомога была.
 показать весь комментарий
 
 
Блазень розісрався з усіма, тому і залишився один. Ідійот.
 показать весь комментарий
 
 
вас предупреждали, вы хихикали...хихикайте дальше...
Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4154
 показать весь комментарий
 
 
Даже у Назорбаева глаза на лоб полезли.

 показать весь комментарий
 
 
он приохуел от того что кто-то посмел против ***** пойти, назарбай увидел в Украине прецедент по выходу из под кремлевского влияния.
 показать весь комментарий
 
 
в тебе якісь дивні уявлення про приятельські стосунки
ти, мабуть, дуже самотній та нещасний
ги
 показать весь комментарий
 
 
Він почав загравати з пуйлом, повертати, реабілітовувати вату, колаборантів. І переслідувати тих хто 5 років цю агресію стримував.
Залишивсь один на один з кацапами, як взагалі-то і ти лука паршива.
 показать весь комментарий
 
 
Чем раньше разрубит Украина этот гордиев узел предательских порошенковских минских договорняков и выйдет из нормандского формата, тем скорее начнутся новые процессы, инициируемые Украиной. Порошенко пора отдать под трибунал, за предательство интересов Украины, убийственные для добробатов котлы и прочие преступления. Военная прокуратура ОБЯЗАНА срочно заняться деятельностью этого главнокомандующего. Его циничная и наглая деятельность последних дней, носит исключительно реваншисткий характер, связана с нежеланием ответить за все свои преступления и направлена на разрушение суверенитета страны. Это грязный политикан, всю жизнь преследующий только личные интересы. Пора к ответу привлекать это существо.
 показать весь комментарий
 
 
А как Белорусь голосует в ООН . Все резолюции против Украины !
 показать весь комментарий
 
 
По Лугандону треба провести референдум. Не може один хтось вирішувати такі відповідальні речі. Поставити такі питання:
1. Довіритись у всіх питаннях Вовіку.
2. Гострити роги і йти бикувати на Лугандон всіма силами.
3. Залишити все, як є і нічого не міняти.
4. Дати Лугандону відпочити від української уваги. Від українського безкоштовного газу, електрики, води, ковбаси, сала, українських пенсій.... А щоб затишніше було відпочивати - стіна до Неба і рів з крокодилами.
 показать весь комментарий
 
 
Яке рішення набере найбільше голосів, такий напрямок руху і обрати. Принаймні це буде чесно і зрозуміло. Якщо рішення буде помилковим, то винуваті будуть самі українці, а не хтось один.
 показать весь комментарий
 
А ***** на цирлах в своїх лаптях сидить))
 показать весь комментарий
 
Во бацька ща как впаяет росии санкций большие и настоящие, не то что запад персональные против дворников, а сразу против )(уйла и счета его заморозит и въезд запретит.
 показать весь комментарий
 
Оставілі бубочку один на один. Бедное дитя. Пожалеем его, тьфу...

Якого біса ти тоді, придурку криворізький, лізло до влади?
Якого біса, ти зі своєю шоблою гавкало на Порошенка, якщо ти нічого не знаєш, нічого не вмієш та ні на що не здатне? Це називається хуцпа та злочинна безвідповідальність.

Нехай ця ЗеЛена шмаркля потренується на своїх родичах, а ставити нікчемній шмарклі експерименти над Україною та Українцями нарід не дозволить.

ЗеБіли, дурнуваті, прокидайтесь, приходьте до тями, подивіться кому ви, недолугі, довірили країну в такий важкий час!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко нужно запретить выезжать за пределы Украины. За рубежом он заметает следы и только гадит Украине. Снимайте неприкосновенность и начинайте реальные процессы по привлечению этого господина к ответу, за всё содеянное. Если нужно, то привлекать к расследованиям и внешние силы. Хватит цацкаться с этой враждебной для Украины личностью.
 показать весь комментарий
 
 
Що цей холоп **** Лукашенко приперся,кому цікаві його перли?
 показать весь комментарий
 
Клоун думал что нужно только спустить штаны смазать жопу ваЗЕлином и вопрос решен
 показать весь комментарий
 
 
Бацька как всегда одной жопой на два базара))) Нужно уточнить что Украину оставили не на один на один с Донбассом, а один на один с Россией. Если бы нас оставили один на один с Донбассом наши ВСУ за неделю решили бы эту проблему.
 показать весь комментарий
 
 
че за русская ахинея??? Донбасс не является субъектом! Донбасс - это оккупированная территория Россией, как Крым. Они хотят навязать Украине реальность выдуманную, что Россия не причем и это гражданская война и Путин хочет и легализовать боевиков и хочет снять санкции с себя потому что Россия наблюдатель, а паспорты российские не РФ раздала, а рубылевую зону не РФ сделала, а вооружения нагнала не РФ больше, чем у Германии и Франции вместе взятых. Я смотрел Волдай и там они обсуждали, что нужно создавать свою реальность и навязывать ее миру и чья реальность выиграет, тот и победит! Зеленский такое впечатление верит в реальность, которую ему Путин рассказал по телефону! Майдан должен требовать обнародовать все переговоры Зеленского с Путиным! Может он вообще там сдал страну с потрохами.
 показать весь комментарий
 
 
Бєдний.Бєдний мальчік .Сам.Один-однісінький,як палець
Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3838
 показать весь комментарий
 
Господи, дожился!
Порохоботу приходится объяснять политику партии!

Да поймите вы, балбесы, в чём идея: "Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."

Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.

Т.е. "хорошая" Украина отводит войска, а "плохая" Расия - нет. И тогда Меркель с Оландом с кривыми харями придётся продлить санкции, которые они давно созрели отменить!!!

А без поддержки Запада Расия сожрёт нас с потрохами!
 показать весь комментарий
 
Обалдеть! Теперь президента страны воспринимают открыто как малолетнюю соплю зелёную, которой нужна постоянная опека.
Впрочем, всё абсолютно логично. Если ты сам соглашаешься с ролью половой тряпки, то не удивляйся, что о тебя будут вытирать ноги враги и презирать в своей же стране.
Что более печально - если попытаешься избавиться от имиджа половой тряпки, то враги тебе это всегда будут напоминать и всеми силами с удесятерённой энергией стараться вернуть тебя в состояние половой тряпки.
Если были зачатки порядочного человека, то быстро бы понял, что такое персональное положение будет нести постоянный вред целому народу. Поэтому опозорившиеся существа подают сами в отставку.
Но это только в том случае, если существо понимает разницу между порядочным человеком и порядочной сволочью.
К сожалению, это не наш случай.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх