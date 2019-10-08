 Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко заявил, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.
"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - сказал Лукашенко.
По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента".
"И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.
"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - отметил Лукашенко.
"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что Зеленский "абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира", - добавил Лукашенко.
В данной связи Лукашенко напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера".
"Если кто-то думает, что после принятия в Минске, а там просто конкретизированы еще раз минские соглашения, лед тронулся, то нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который в СМИ и умах политиков актуализировался", - сказал он.
Лукашенко также считает, что после Зеленского к власти в Украине могут прийти люди, с которыми будет сложно договариваться.
"Если мы потеряем пусть неопытного молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне", - сказал Лукашенко и продолжил: "Если мы ее потеряем, мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать".
При этом Лукашенко призвал экспертное сообщество подумать серьезно о такой перспективе.
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вроде как калхозник сильно заботился про Донбасс.
Порох как-то один -- и справлялся.....
Стратегия решения проблемы была? Тоже нет.
Войну может прекратить только ***** - это факт, с украинской стороны войну прекратить нельзя - значит нужно давить на *****...для начала - хотя бы вытащить его на прямые переговоры...как это было в 2015м, только на более выигрышных для нас позициях, чем тогда - когда кацапские танки и арта не прессуют наши окруженные войска..
кремлевский фюрерок заявил: никаких прямых переговоров, пока не будут внесены изменения в Конституцию по ОРДЛО....
У Пороха была простая стратегия : Время работает на нас! расею помалу давят санкциями, Украина укрепляет тем временем армию...
А санкции Расею давят недостаточно. Кто знает - мб Зеля этот спектакль и затеял для того, чтобы санкции усилить - напомнив всему миру - мол - смотрите, ***** недоговороспособен.
А то Макрон в последнее время уж больно прокацапским стал.
PS Все, написанное выше - тоже не более чем фантазии, как и фантазии некоторых про то, что "зеля сдал Украину *****" и имеют не меньшее право на существование. Руку на пульсе нужно держать в любом случае.
Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.
спектакль? напомнить?? а то мир не знает про договороспособность х...уйла! просто половина политиков на зарплате у Кремля, а другая -- устала считать убытки... забыли весну 45 года....и Венгрию 56... и Чехословакию 68... и далее --- везде, по всему миру.....
Проблема в том, что мир об этом начинает забывать - судя по заявочкам Макрона и Трампа. И миру нужно об этом постоянно напоминать. Напоминать не просто словами - а подтверждать это.
"вспомните вооружение начала войны и сейча"
Этого у Порошка никто не отнимает, даже представители Зе-команды - его команда сделала многое.
А Трамп... Трамп спасает свою шкуру от тюрьмы, за отмывание денег тамбовскими( или как их там), которые покупали аппартаменты в его новостройках за наличку, потом успешно продавали --- уже за чистые деньги.... это, а не "золотой дождь" держит Трампа в узде....
Сейчас выстраивается еще более удобная стратегия --- увести войска, и можно дальше -- вообще ничего не делать.... Все сделают за нас.....
Так мы бы уже давно победили.
Автор пасеться в Чебурнеті?
А ты видимо на всех выборов против Луки голосовал
Попросить забрать раненных и подорвать опоры ДАП.
Пообещать "зеленый коридор" и расстрелять безоружных
Именно так работают все кремлевские "формулы штайнмайера"
ти, мабуть, дуже самотній та нещасний
ги
Залишивсь один на один з кацапами, як взагалі-то і ти лука паршива.
1. Довіритись у всіх питаннях Вовіку.
2. Гострити роги і йти бикувати на Лугандон всіма силами.
3. Залишити все, як є і нічого не міняти.
4. Дати Лугандону відпочити від української уваги. Від українського безкоштовного газу, електрики, води, ковбаси, сала, українських пенсій.... А щоб затишніше було відпочивати - стіна до Неба і рів з крокодилами.
Селфі вже без Лукашенка
ги
за кого він себе має?
Якого біса ти тоді, придурку криворізький, лізло до влади?
Якого біса, ти зі своєю шоблою гавкало на Порошенка, якщо ти нічого не знаєш, нічого не вмієш та ні на що не здатне? Це називається хуцпа та злочинна безвідповідальність.
Нехай ця ЗеЛена шмаркля потренується на своїх родичах, а ставити нікчемній шмарклі експерименти над Україною та Українцями нарід не дозволить.
ЗеБіли, дурнуваті, прокидайтесь, приходьте до тями, подивіться кому ви, недолугі, довірили країну в такий важкий час!
Порохоботу приходится объяснять политику партии!
Да поймите вы, балбесы, в чём идея: "Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."
Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.
Т.е. "хорошая" Украина отводит войска, а "плохая" Расия - нет. И тогда Меркель с Оландом с кривыми харями придётся продлить санкции, которые они давно созрели отменить!!!
А без поддержки Запада Расия сожрёт нас с потрохами!
Впрочем, всё абсолютно логично. Если ты сам соглашаешься с ролью половой тряпки, то не удивляйся, что о тебя будут вытирать ноги враги и презирать в своей же стране.
Что более печально - если попытаешься избавиться от имиджа половой тряпки, то враги тебе это всегда будут напоминать и всеми силами с удесятерённой энергией стараться вернуть тебя в состояние половой тряпки.
Если были зачатки порядочного человека, то быстро бы понял, что такое персональное положение будет нести постоянный вред целому народу. Поэтому опозорившиеся существа подают сами в отставку.
Но это только в том случае, если существо понимает разницу между порядочным человеком и порядочной сволочью.
К сожалению, это не наш случай.