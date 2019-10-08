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  1997  14
Все про:Лукашенко (1731) НАТО (6467) ракеты (830) Россия (74014) США (15541)

 Конфронтация между Россией и Западом достигла предела. Движемся к черте, за которой пропасть, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на опасность противостояния Запада и Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SB.by, об этом он сообщил во время выступления на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасающую в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. После недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двух ключевых его участников — США и России - процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2010 года. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (в 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться! Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть", - сказал он.

Глава белорусского государства заострил внимание - у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием.

"Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед.

В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы", - резюмировал Лукашенко.

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Отметим, двухдневный форум негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог" прошел в белорусской столице уже второй раз и собрал более 700 участников из 61 государства мира. В этот раз конференция носила название: "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Стремясь объяснить его, организаторы форума перед открытием презентовали доклад о состоянии безопасности в европейском регионе.

В нем авторы указывают, что Восточная Европа и европейский континент в целом вошли в опасный и плохо предсказуемый период: "Конфронтация между крупнейшими международными актерами на фоне распада прежних основ стратегической стабильности грозит перерасти в новую большую войну, эпицентром которой с большой вероятностью может стать регион Восточной Европы".

Источник: https://censor.net.ua/n3152667
 
 
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Ты та кто ,бульбомет? Твое дело выпрашивать да подсасывть у х-ла,да еще и лаять по команде.Разговорился,х-ло скоро опять под лавку загонит,отключит от дешевой нефти,и цену на газ сделает как у всех и сразу скулить начнешь.
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Ну если пропасть для рашки, то пусть двигается. Для Европы пропасти ...ну никак
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"учіцца нікогда не поздно", так и бацька все у х#йла на підтанцовці Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2796 Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9466
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Ты та кто ,бульбомет? Твое дело выпрашивать да подсасывть у х-ла,да еще и лаять по команде.Разговорился,х-ло скоро опять под лавку загонит,отключит от дешевой нефти,и цену на газ сделает как у всех и сразу скулить начнешь.
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"учіцца нікогда не поздно", так и бацька все у х#йла на підтанцовці Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9466
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просто бацка понимает, шо в случае ядреного кипиша ему в своей берлоге будет не усидеть
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Мессинг предрек распад советов, а в последствии и рф
Поэтому будет то что будет, даже если будет наоборот
И никакая ********** портянка этому не помешает
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про какую конфронтацию речь? вроде все нормально, как всегда было. ничего особенного.
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Ну если пропасть для рашки, то пусть двигается. Для Европы пропасти ...ну никак
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лукавому луке так уютно между западом и рашкой, поэтому ему надо говорить только о мире.
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Про Крьім не вспомнил Лука , а зря - вот где настоящая опасность войньі.
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обеспокоенность усатого колхозника понятна, с той пропасти полетит вниз головой путинская Россия и потащит за собой его картофельный улус
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Какая конфронтация?
Формулу Штанмайера на "ура" приняли: РФ, Германия, Франция, Великобритания.
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