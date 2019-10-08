 Конфронтация между Россией и Западом достигла предела. Движемся к черте, за которой пропасть, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SB.by, об этом он сообщил во время выступления на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасающую в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. После недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двух ключевых его участников — США и России - процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2010 года. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (в 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться! Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть", - сказал он.

Глава белорусского государства заострил внимание - у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием.

"Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед.

В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы", - резюмировал Лукашенко.

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Отметим, двухдневный форум негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог" прошел в белорусской столице уже второй раз и собрал более 700 участников из 61 государства мира. В этот раз конференция носила название: "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Стремясь объяснить его, организаторы форума перед открытием презентовали доклад о состоянии безопасности в европейском регионе.

В нем авторы указывают, что Восточная Европа и европейский континент в целом вошли в опасный и плохо предсказуемый период: "Конфронтация между крупнейшими международными актерами на фоне распада прежних основ стратегической стабильности грозит перерасти в новую большую войну, эпицентром которой с большой вероятностью может стать регион Восточной Европы".