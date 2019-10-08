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 Сенцов предоставил ООН информацию для судов против России

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержании в российском заключении.

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что на протяжении заключения миссия ООН поддерживала связь с адвокатом Сенцова, анализируя судебные решения по его делу. Во время личной встречи с экс-пленником были задокументированы нарушения прав человека по его делу.

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"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?" – подчеркнул Сенцов.

В Мониторинговой миссии отметили, что полученная от Сенцова информация будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

Также представители миссии намерены провести интервью со всеми освобожденными 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3152666
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
пора уже мемуары писать, а то рыночная ситуация скоро начнет ухудшаться
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Твоя, сер, іронія, недоречна.
А книжку "Меркатер" він вже презентує.
Крім того по його п*єсі вже виставу поставили.
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Про ваши преступления должен знать весь мир ,мордва падлючая
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В Мониторинговой миссии отметили, что полученная от Сенцова информация будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности. Источник: https://censor.net.ua/n3152666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ще не скоро когось притягнуть до відповідальності. Для початку виганяйте росію із Радбезу ООН.
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Це навряд чи. Таким чином їх намагаються тримати в узді.
Щоб їх вигнати звідтиля, расєянє мабуть повинні бомбу кинуть... Не дай Б-г...
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Кто лучше знает, через что они проходят?" - подчеркнул Сенцов.

Та слышали. Пьесы пишут, киселёва по телевизору смотрят. В общем, мучаются. То ли дело в Украине.
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Зер гут ... Інфа до інфи ... Дивишся, толк буде.
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Давай, Олежка, жги,не пройдет и полгода, как тебя выберем Президентом Украины
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Надьки вистачило... Почекайте трохи ...
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