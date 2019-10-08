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 Политика Украины, За рубежом
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 Олигарха Павла Фукса объявили в розыск в России

Полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и украинско-российского бизнесмена Павла Фукса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не сообщаются.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, Казахстанский БТА Банк подал в лондонский суд иск о взыскании более 55 млн долларов лично со скандального бизнесмена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152665
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть сюда бежит. Здесь еврейский заповедник.
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Так он же уже давно наше гражданство получил, уже и Киевский метрополитен нае.бал на кругленькую сумму. А за какие х.и ему Пеца гражданство дал?
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И который подмял под себя в своё время финансы киевского метро.
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Пусть сюда бежит. Здесь еврейский заповедник.
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Он уже давно сидит в Израиле) а с Дона выдачи нет)
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Так он же уже давно наше гражданство получил, уже и Киевский метрополитен нае.бал на кругленькую сумму. А за какие х.и ему Пеца гражданство дал?
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В Киевском метро проехал ,отслюнявь фуксу 3 гривни
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эти теремки в каждом торговом центре москвы наверное есть. марка разкрученная конечно.
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гепын и бенин кент - жидовская лавочка. теперь здесь фирташ 2.0
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И который подмял под себя в своё время финансы киевского метро.
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Это не тот Фукс, который у нас бабло енакиевского урки отмывает т помогает ЗЕлёной плесени?
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Гепыного дружбана наконец-то за яйца взяли ,но он не дурак еще 2 года назад рванул с России и куда конечно в Украину продолжать ее грабить ,тут ему легче ,тут у власти все свои - Беня ,Зеля ,Гепа ....
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Если у тебя больше 3х миллионов$, значит ты кого то кинул. Если ты еще живой, и есть 3$, значит кинул государство. Если кинул государство, и на свободе, значит поделился. Фукса молодец, все сделал правильно, а скрипят зубами те, у кого пробит задний клапан, и не хватает духа поступить так же, хотя всем хочется.
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Фуксэнко - такая же его правильная украинская фамилия, не так ли?
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Все правильно ,работают по заветам Ыллыча - в заложники всех родственников!
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