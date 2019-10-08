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 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. ФОТО

Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства", - сообщили в СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений.

Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152660
 
   
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бомжи нынче очень уж бесценный товар, а с наступлением холодов сбу их холит и лелеет Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 3474
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Ни на что - этого эвакуировали на добровольных началах.
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Кому интересен очередной "раскаявшийся" сепар? На Цемаха явно не катит.
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Механик который много знал Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9151
СБУ тоже спасибо за тщательно спланированную операцию.
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" из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту " а теперь по тем же причинам всякие сказки рассказывает
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Хоч цього сепара не віддають росіянам Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 1371
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Вже свідок,навіть не наблокпостустоял.Скоро вони там всі будуть називатися жертвами.
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"Да, я вижу их глубокое расскаяние. Особенно вон того, с хитрой рожей гасконца! Ха-ха-ха!"(с)
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Жаль трудов контрразведчиков, зеленая шмаркля все равно все похерит
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Чи встигне дати свідчення, чи швиденько поміняють, як цемаха?
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Высшим пилотажем будет если опять Цемаха сластают ...
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