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 МИД РФ призвал к новому разведению войск на Донбассе, несмотря на обстрелы со стороны террористов

МИД РФ призывает к разведению войск в Золотом и Петровском, несмотря на обстрелы со стороны российских наемников.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ отказались приступать к разведению сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября", - заявили в ведомстве.

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Заявляется, что все это происходит на фоне якобы шантажа украинских властей со стороны "вооруженных нацбатов, заявивших, что они будут срывать разведение".

"Это чревато опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения. Призываем Киев не допустить этого и выполнять достигнутые договоренности", - заявили в МИД России.

Напомним, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией террористами.

Источник: https://censor.net.ua/n3152659
 
 
 Топ комментарии
 
За парєбрік кацапи, ми на своїй землі!
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те кто подписали - тоже за паребрик к вам пойдут
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Молодці, москалі. Все правильно робите. Як по книзі. Возите зе-гнид від зе-влади писком по лайну. З ідіотами тільки так і треба.

А тля зі своєю зе-шайкою під дозою возомнила, що вона здатна щось вирішувати і що з ним, примітивним блазнем, хтось десь рахується.
Дебілко, з тебе регочуть усі і ноги витирають. Бо ти - ніхто.
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