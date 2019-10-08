 МИД РФ призвал к новому разведению войск на Донбассе, несмотря на обстрелы со стороны террористов

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ отказались приступать к разведению сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября", - заявили в ведомстве.

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Заявляется, что все это происходит на фоне якобы шантажа украинских властей со стороны "вооруженных нацбатов, заявивших, что они будут срывать разведение".

"Это чревато опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения. Призываем Киев не допустить этого и выполнять достигнутые договоренности", - заявили в МИД России.

Напомним, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией террористами.