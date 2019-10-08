EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  4006  28
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1259) Донбасс (19578) операция Объединенных сил (1664)

 МИД РФ призвал к новому разведению войск на Донбассе

МИД РФ призывает к разведению войск в Золотом и Петровском, несмотря на обстрелы со стороны российских наемников.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ отказались приступать к разведению сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября", - заявили в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Заявляется, что все это происходит на фоне якобы шантажа украинских властей со стороны "вооруженных нацбатов, заявивших, что они будут срывать разведение".

"Это чревато опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения. Призываем Киев не допустить этого и выполнять достигнутые договоренности", - заявили в МИД России.

Напомним, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией террористами.

Источник: https://censor.net.ua/n3152659
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За парєбрік кацапи, ми на своїй землі!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем тогда подписали "план" Штанмайера.
 показать весь комментарий
 
те кто подписали - тоже за паребрик к вам пойдут
 показать весь комментарий
 
 
Вот тот, кто что то там типа подписал, пуская своего внучка Сашеньку франчук на передок отправит, в окопы, под пули, а потом нам рассказывает, за счастье формулы "ШВАЙНмайера".
 показать весь комментарий
 
 
подписывали это вроде как зебилы. А вы к порохоботу обратились видимо.
 показать весь комментарий
 
вчера на цензоре ведь писали, что Пристайко махал зеленой папкой, в которой была подписана формула Штайнмаера самим Порошенко?
Или опять брехня!?!?!?
 показать весь комментарий
 
да фик знает. Порох у шустера оправдывался, вроде как брехня.
 показать весь комментарий
 
ну этот бред ведь торопятся выполнить наперегонки ********** . министр обороны и другие новые лица .
 показать весь комментарий
 
 
это не бред, а желание унизить - зекоманда и это схавает.
 показать весь комментарий
 
 
нередко любое разведение оборачивается обыкновенным разводом
 показать весь комментарий
 
 
а что там нацбаты диктуют и решают разводить войска или далее в окопах сидеть?
Захотели выполнят приказ, или не захотели.
 показать весь комментарий
 
МИД Параши призвал убрать ВСУ с украинской земли политой украинской кровью при освобождении украинской территории. ПроПарашный гидрант - фигляр без диплома клоуна ответит "Есть. мой фюрер" и отдаст преступный приказ оботводе войск.
 показать весь комментарий
 
 
Ніч яка місячна, зоряна, ясная,
В оптиці в мене москаль.
Відстань відміряв, поправку на вітер я
і за поребрик бай-бай.
 показать весь комментарий
 
 
Так вас там нет? ублюдки кацапские, чого гавкаете?
 показать весь комментарий
 
 
Пишите правильно, не "разведение", а "разводняк".
 показать весь комментарий
 
 
Конечно МИД РФ, ваш ватный ставленик Вова Наркоз, обязательно выполнит ваши требования, под аплодисменты ватного украинофобского быдла
 показать весь комментарий
 
 
Так нарасейка обычно и делает, насерет перед дверью соседа и тут же сядет писать на него кляузу...
 показать весь комментарий
 
Лохов разводить хорошо! - сказал Путин.
А хорошо разводить лохов, ещё лучше!- подтвердил МИД РФ,
 показать весь комментарий
 
Кацапи старанно демонструють свою "непричетність". "Іх там нет". "Гражданский конфликт". "Міротворци", закликають ... Вчора 07.10.19 14:41 Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков
 показать весь комментарий
 
 
Так і знав шо ***** щось придумає щоб звинуватити Україну. Дай команду бібізянам припинити обстріли.
 показать весь комментарий
 
 
русня призывайте у себя дома. Украина сама решает что ей делать.
 показать весь комментарий
 
Если Украина сама начинает решать, что ей делать, то получается вот такая хрень как ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
Смотрю на шеколадных и удивляюсь, собрались разводить войска - зрада, не разводят войска - опять зрада. ТАК ЧТО ВЫ БЛ...ТЬ ХОТИТЕ ???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх