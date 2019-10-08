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 Политика Украины, Экономика
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Все про:мониторинг (159) предприятие (174) приватизация (892) Дмитрий Дубилет (21)

 Запущен новый сервис мониторинга госпредприятий, - Дубилет

В Украине запустили открытый сервис, который даст возможность каждому мониторить изменения в государственных предприятиях.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки", - говорится в сообщении.

Дубилет напомнил, что на прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких).

"Так вот, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.", - сообщил Дубилет.

По словам Дубилета, чтобы подписаться, нужно открыть в Telegram, Viber или Facebook Opendatabot и просто написать "Державні компанії". При любом изменении вам в мессенджер будет присылаться уведомление.

"Госпредприятия - это наша общая собственность. За ней надо приглядывать", - подытожил Дубилет.

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Запущен новый сервис мониторинга госпредприятий, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152658
 
 
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Просрали Приват банк, просрут и страну. Или правильно "сделали"?
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для зебілів саме правилно "сделали себе разом" Запущено новий сервіс моніторингу держпідприємств, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7386
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Ляд с ними гос. предприятиями. Выбора, уже, наверное нет. За исключением образующих(науко, техно, еще чего-то образующих) от них надо избавляться. А вот землю, гаденыши, не трогать. По крайней мере лет 10.
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Никаких исключений! Государство не должно заниматься бизнесом по-определению
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и называеца он-подними акциз и скупи все по дешевке
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))))))))) не покидает ощущение, что продолжается "день самоуправления" в детсаде. воспитатели пошли покимарить, а детишки шалят. в песочнице слепили "сервис мониторинг" из кошачьей какашки.
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