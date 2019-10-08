 Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В указанном производстве обвиняются бывший заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины, также реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

"Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура

В ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.