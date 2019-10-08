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 Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП

САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств Государственного бюджета Украины в особо крупном размере при закупке топлива для Министерства обороны Украины на общую сумму более 58 млн грн.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В указанном производстве обвиняются бывший заместитель Министра обороны Украины, директор и работник отдела Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины, также реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

"Расследованием, которое проводили детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сказано в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП 01

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152653
 
 
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Это все что нужно знать о реформах в ВСУ при Порошенко
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Это все что нужно знать о реформах в ВСУ при Порошенко
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Если он был соучастником вместе с Петей так я не против )
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а если не с Петей а сам по себе накручивал тройную цену за срочность то не ? только с Петей ?
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Если Колома тоже в замазке - значит сядут усе )

Гена, ты ошибся адресом, я не зеленофил, я за Украину
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чудо с востока! уже на пенсии, как мы поняли, иди на улицу, поиграй в домино, проветрись, если мозги атрофировались! подготовься к вечернему просмотру Г+Г и НьюзИван
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это когда Пашинский стал соратником пороха?
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Ольга Иванова

@ivanova8883

А может,чтобы мух сиих отогнать, Саму политику нужно поменять. Сделать из нее свежачок, Чтоб не завелся жучок))))

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП - Цензор.НЕТ 6383
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Да вы шо, хотите чтобы армия была гола-боса? Да, топливо закупали завышенным в разы ценам, да, подельники Порошенко Адамовский и Грановский нагрели на этом миллиарды гривен - но ведь путинг не напал, а если бы топливо не закупили именно у "Трейд коммодити"- уже бы рузкие танки ездили по Крещатику.
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ни турмы и ни расплаты - сплошь хищенья да растраты
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Вряд ли докажут, что был гешефт у военных упырей. Без этого - просто удачный бизнес
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Какая то смешная сумма.
Беня на этой афере прикарманил 11 лярдов.
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