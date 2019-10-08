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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9373) назначение (1496) Трепак (59) Рябошапка Руслан (138)

 Рябошапка назначил экс-замглавы СБУ Трепака своим заместителем

Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Виктор Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 - профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук. Участник боевых действий на Востоке Украины.

Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Управление Горбатюка" будет реформировано, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3152652
 
 
 Топ комментарии
 
Вроде неплохое назначение. Шоколадные, одобряете, не?
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здається, то є перше логічне і обгрунтоване признначення на високу посаду.
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Вроде неплохое назначение. Шоколадные, одобряете, не?
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Я надеюсь, что Пороха посадят и чем более по беспределу это будет тем лучше. Потому что после Майдана 3 с быдлом типа коломойских ахметовых никто больше пытаться договорится как это делал Порох не будет.
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Лайк не можу поставити, але логіка у вас є.
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здається, то є перше логічне і обгрунтоване признначення на високу посаду.
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Алі, де тут логіка? Чувак пише що Пороха посадять, а каломойшу і ахмєтку «за скобки виносить» типу вони не при ділах і ні в чому не винні.
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Читай уважно його коментар. Він говорить, що зебіли вимагають розправи і посадять по "бєспрєдєлу", а потім почнеться Майдан.
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да успакойся,за Пороха,нет на него ничего!свыкнитесь,тут уже новых надо сажать,а вы все бредите
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Да,наверное нет. Но портнов хочет расправы, как и его хозяева свинопсы
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Трепака підчепив ? От до чого ведуть безладні зв'язки !!!
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Тобто тепер буде працювати Трепак, який є спеціалістом, а Рябошапка буде отримувати усі дивіденди і говорити, що це перемога Слуг народу.
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головне завдання керівника підібрати кадри та організувати їх роботу в крайньому випадку підтримати їх роботу своїм авторитетом.
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Але є ще необхідність бути професіоналом Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником - Цензор.НЕТ 7300
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Але ж ви не такі і повинні радитися з народом, не призначати родичів, друзів...і керуватися принципами професіоналізму. Зараз так все відбувається?
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И тут зрада Скажите, а хоть каким-то то действиями новой власти сторонники Порошенко довольны?Или вам всё по принципу "А Баба Яга против"?
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Зустріччю Зе з єврейською громадою. Більше досягнень нема.
А ще:
Международные резервы Украины сократились на более чем полмиллиарда долларов
https://bykvu.com/ru/bukvy/mizhnarodni-rezervi-ukraini-skorotilisja-na-bilsh-nizh-pivmiljarda-dolariv/
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До конца 2019 года Правительство должно погасить еще 3,2 миллиарда долларов (80,3 миллиарда гривен) долгов.
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
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Спеціалістом примазуватись до чужих заслуг,чи "парєшать і кідануть". Зелена влада вважає,що придбала цінного спеца для переслідування лідерів антиросійського опору,насправді цей Трепак-такий же балван,як і Рябошапка.
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так как коррупцию в Украине победить нельзя, то ее надо возглавить...
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Вова віддай йому булаву, молодий, розумний, нюхав порох, годиться! Тільки будь ласка не забувайте військову присягу.
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Уявімо вибори в президенти України, два кандидата, Віктор Тріпак і Володимир Зеленський, у кожного за плечима освіта, реальні справи, маємо прозорий підрахунок голосів, ааші прогнози?
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Насчёт реальных дел согласен. Грымчаку, Пашинскому и многим другим.
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Што делается в прокурвотуре мне нравится . Назначения хорошие ждус конкретных действий....
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Особенно умилило, что он участник боевых действий)))
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О необходимости реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) в стране говорят уже давно. Прежде всего предлагается лишить спецслужбу функций по контролю за соблюдением законодательства в сфере экономики. Реформирование СБУ - одна из главных рекомендаций европейских партнеров Киева.
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Може нарешті почнеться дослідження інформації "чорної бухгалтерії"?
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Это тот Трепак которому Парасюк заехал ногой в челюсть?
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/19/7089434/index.amp некоего Писного
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Нам Українцям вже пора самим вираховувать за реальні справи людей, яких ми самі делегуємо в президенти чи депутати, навіть якщо вони цього самі не хочуть. Попросим, зроблять діло і вільні.
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Потрібен державний сайт кпд чиновників з лайк/дізлайками та коментарями, з добротною системою ідентифікації, вплоть до обовязкового вводу ідентифікаційного коду при реєстрації . Боти закордонні відпадуть зразу. Матимем єдину систему оцінки чиновників.
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Особо ослоумных порохоботов Трепак будет прослушивать лично.Это счас легко. Да и заряд не творческого зла у него поднакопился. И в частности в борьбе с барыгами у зели турбо
режим не работает. Может это назначение чем то поможет.
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Якраз Трепак і буде працювати у відповідності до закону.
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также заместителями генпрокурора на общественных началах назначены господа сифак и гонорюк
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да уж. человек из сбу в прокуратуре. который не дня не работал в следствии, и опять человек порошенковских времен. контору просто похерили. давайте туда еще кухарок и доярок наберем
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