 Рябошапка назначил экс-замглавы СБУ Трепака своим заместителем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Виктор Трепак в 1997 окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 - профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук. Участник боевых действий на Востоке Украины.

Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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