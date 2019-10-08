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 14-летний подросток отсудил у родителей алименты в свою пользу на Сумщине

Тростянецкий районный суд Сумской области удовлетворил иск 14-летнего парня, который проживает с бабушкой, в котором он просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебная власть Украины.

"14-летний житель г.Тростянец, родители которого развелись и который проживал в последние годы постоянно с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд Сумской области с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты", - говорится в сообщении.

Ребенок просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые выплачивались матери на содержание ребенка.

Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается.

В период рассмотрения судом дела парень достиг 15 лет, закончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает в настоящее время в общежитии.

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"Суд, всесторонне рассмотрев дело, выслушав всех участников дела (ребенка, матери, отца, бабушки), свидетелей, исследовав все предоставленные сторонами доказательства, 1 октября 2019 года принял решение, которым иск удовлетворил полностью", - сообщили в суде.

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Также указанной статьей предусмотрено, что несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами, полученными на его содержание, на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

С решением суда, которое вступит в силу через 30 дней, можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений, дело № 588/674/19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152651
 
 
 Топ комментарии
 
А за счет чего он должен жить, если родители от него фактически отказались, а маман еще и папыны алименты на себя любимую тратит?

ЗЫ. При таких родителях у парня были все шансы не дожить до девушки.

ЗЗЫ. Твои родители, небось, так не поступали, любили тебя, заботились - вот ты и считаешь, что им по гроб жизни должен. И справедливо считаешь.
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Да идите вы все в жопу! Павликов Морозовых тут, суёте!!! Честь и слава адвокату, который взялся за это дело, не надеясь на оплату! И отстоял! Молодец! Парню дали возможность, "распоряжаться своей судьбой"... Главное - чтобы он, отсуженые деньги, с пользой использовал - закончил училище, начал работать, "стал на ноги", а не спился, чем, подобные ему, часто кончают... Видел, насмотрелся...
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> 14-летнего парня, который проживает с бабушкой, в котором он просил взыскать с обоих родителей в свою пользуИсточник: https://censor.net.ua/n3152651
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Ну и семейка...
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PS. Боюсь представить, что оно будет "взыскивать" со своей девушки...
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PPS. А я всегда считал, что это я должен папе-маме.
Но никак не наоборот.
Видимо я не с даМбаса просто, где все ИМ должны...
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А если родители алкоголики и не выполняют надлежащем образом свои обязанности ?
Парень не промах, всё взял в свои руки . Будущий адвокат видать 😜
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А какие у них "обязанности", разреши поинтересоваться?
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PS. Пусть Бога молит за то, что его к бабке определили, а не в детдом, где он своей нежной попкой отработал бы все долги и понял, кто кому что должен.
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Не надо свой жизненный опыт с попкой на других распространять и таки да, есть закон, и он обязывает родителей до 18-летия их детей - для тупых - Семейный кодекс Украины ст. 150 - заботиться о жизни, здоровье, развитии умственном и духовном, обеспечитиь образование и т.д., + ст.150 п. 5 Передача ребенка на воспитание другим лицам не освобождает родителей от обязанности родительского попечения в отношении его.
П.С. Прежде чем своих строгать, ты крепко по подумай и не попкой, чтоб потом по детдомам с давать и к бабка не опредилять )))
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А ещё в "кодексе" написано, что Гарант обязан защищать свой народ.
Но то такое.
Просто надпись, да?
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У них обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка. Это Прямые обязанности родителей. Мать же по сути ворует его деньги - ибо алименты, которые платит отец - это выплаты на содержание РЕБЕНКА, а не его мамаши, которая отнюдь не занята воспитанием ребенка и на свое содержание должна зарабатывать сама.
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не пишите муть почитайте Конституцию и Семейный Кодекс до совершеннолетия родители ОБЯЗАНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ ДЕТЯХ... а потом дети обязаны заботитсья о своих престарелых или немощных родителях или родителях инвалидах... всякое есть в жизни и нормально все и с извращениями.. это житие наше многогранное... в Законах пишут не фантастику.... а то что диктует сама жизнь, случаи, практика и проблемы, потом проблему обрабатывают и выписывают или в закон или в статьи и регулирует государство проблему, а если мамаша получает алименты на сына, но тратит их на себя то почему пацан не может направить алименты на себя??!! в чем тут не то или нарушение Закона... или лучше судом Линча, самосудом...это обязанность государства регулирвоать в правовом поле все общественные проявления и факты...
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Назови мне хоть один случай, когда ребенка привлекли к ответственности за то, что он "не заботился о родителях".
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слыш мухамор не тыкай мне ....таких случаев в мое практике адвоката за 25 лет было 5 когда взыскивались алименты на содержание с детей на родителей... и много дел больше 2 десятков... когда с родителей взыскивались и не только с родителей, но и с бабушек дедушек опекунов опечителей алименты и дополнительные суммы... были ждела о лишении родительских прав об отобрании детей без лишения родительских прав, помещение детей в государственные учреждения... были дела валом алименты на содержание детей и жены додостижения ребенком 3 и 6 лет..были алименты на содержание супругом- супруга инвалида... 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині - Цензор.НЕТ 2822
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Пока ребенок не вырос - родители должны его обеспечивать, а не он их.
Тут же налицо присваивание горе-мамашкой денег, которые отец выплачивает ей на ребенка.
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Я лет 10 назад на харю этого морозова посмотрел /на фото/ = чуть не блеванул от отвращения.
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А за счет чего он должен жить, если родители от него фактически отказались, а маман еще и папыны алименты на себя любимую тратит?

ЗЫ. При таких родителях у парня были все шансы не дожить до девушки.

ЗЗЫ. Твои родители, небось, так не поступали, любили тебя, заботились - вот ты и считаешь, что им по гроб жизни должен. И справедливо считаешь.
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Красава?
Типа дамбасянин, которому все должны?
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Че ты несешь...дамбасян головного мозга?
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Нагни свою папу-маму, тоже молодчиной станешь.
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Прежде всего его мамаша (не мама, мама от ребенка не отказывается и не грабит его) отказалась от его воспитания и начала воровать его деньги. Таким горе-родителям он точно ничего не должен.
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Ребенок который живет с бабушкой из-за того что его родители долбоебы будет с них получать деньги от чего ему и его бабушке будет легче прожить - это плохо? Ты дебил? Нагни свой мозг или что там за каша у тебя в голове и вытруси то все в помойку
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У тебе все по Фрейду. Напевно ти своїй дитині ні копійки не виділяєш.
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я за свою жизнь видал и не таких отмороженных и я знаю шо они ТАКИ ЕСТЬ !!
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―Я горжусь тобой. И не как родитель, а как близкий тебе человек, знаток. Мы не умели так...14-летний подросток отсудил у родителей алименты в свою пользу на Сумщине - Цензор.НЕТ 5980
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ДЛЯ ТЕХ КОМУ "ЖАЛКО" РОДИТЕЛЕЙ, ПУСТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, И РЕБЕНКУ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ КАК СИРОТЕ С НАШИХ С ВАМИ ДЕНЕГ!
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Да идите вы все в жопу! Павликов Морозовых тут, суёте!!! Честь и слава адвокату, который взялся за это дело, не надеясь на оплату! И отстоял! Молодец! Парню дали возможность, "распоряжаться своей судьбой"... Главное - чтобы он, отсуженые деньги, с пользой использовал - закончил училище, начал работать, "стал на ноги", а не спился, чем, подобные ему, часто кончают... Видел, насмотрелся...
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кстати родители имеют право подать на алименты в старости
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Теперь, после такого решения суда, уже не смогут. Доказано в суде, что они ненадлежаще выполняли свои обязанности.
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Согласен... Если докажут, что до 18 лет, они содержали этого ребёнка... Был у меня, случай... Папа, в Новзаводском суде, "отсосал"...
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а выплата алиментов не считается содержанием? я просто не юрист
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А имеют право подать на достойную пенсию в старости?
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это если достойно работали и достойно платили пенсионный фонд
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На наркотики и сигареты не хватает. Бабушка тоже на низком старте - обвинит ее в своем растлении. Ляшко-2.
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Кому не хватает? Мамашке, которая воровала алименты?
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Ой ,***.
Знаем мы таких ущемлённых.
"Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается.Источник: https://censor.net.ua/n3152651"
Захотел небось себе какую - то херню вот и начал качать права.
А вот он правильно будет распоряжаться деньгами.
Будет с дружками в общаге пробухивать и потом орать что ему все должны!
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Так мать тратила алименты на себя, в то время как парень жил с бабушкой. Матери вообще не должны были выплачиваться эти алименты, тк она в данном случае не содержит ребенка.
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Как только парень станет совершеннолетним родители спокойно могут отплатить ему той же монетой и взыскать алименты обратно (на утримання непрацездатних батьків). Думаю парень обижаться не будет........
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Для этого им нужно стать "непрацездатними".
И какой, простите, монетой ему могут отплатить? Вы статью-то читали? Мамаша тупо ворует алименты, которые отец выплачивает НА РЕБЕНКА и тратит их на себя, в то время как ребенок жил с бабушкой, а теперь - в общаге.
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Теперь, после такого решения суда, уже не смогут. Доказано в суде, что они ненадлежаще выполняли свои обязанности.
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я понял . что половина отписавшихся просто идейно не платят алименты на своих брошенных детей потому .что они \ дети \и так им должны пожизненно за то что разрешили им на свет появиться .
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