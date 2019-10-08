 14-летний подросток на Сумщине отсудил у родителей алименты в свою пользу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судебная власть Украины.

"14-летний житель г.Тростянец, родители которого развелись и который проживал в последние годы постоянно с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд Сумской области с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты", - говорится в сообщении.

Ребенок просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые выплачивались матери на содержание ребенка.

Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается.

В период рассмотрения судом дела парень достиг 15 лет, закончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает в настоящее время в общежитии.

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"Суд, всесторонне рассмотрев дело, выслушав всех участников дела (ребенка, матери, отца, бабушки), свидетелей, исследовав все предоставленные сторонами доказательства, 1 октября 2019 года принял решение, которым иск удовлетворил полностью", - сообщили в суде.

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Также указанной статьей предусмотрено, что несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами, полученными на его содержание, на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

С решением суда, которое вступит в силу через 30 дней, можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений, дело № 588/674/19.

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