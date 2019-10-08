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 Политика Украины
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 Новый закон о порядке местного самоуправления на Донбассе начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", - Разумков

Новый законопроект о порядке местного самоуправления на Донбассе начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в "нормандском формате".

Такое мнение высказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, когда теоретически может начаться процесс разработки нового законопроекта о порядке местного самоуправления на Донбассе, Разумков ответил: "Я думаю, не раньше, чем произойдет "нормандская встреча".

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Председатель ВР подчеркнул, что Украина и украинский парламент приложат максимум усилий, чтобы это сделать раньше. По его словам, Верховная Рада будет одним из главных площадок для разработки нового закона.

"Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное — к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", — отметил Разумков, не уточнив, как планируют задействовать общественность, отмечает Громадское.

Источник: https://censor.net.ua/n3152650
 
 
 Топ комментарии
 
Главное - легитимизировать Пушилина и начальников "народной милиции".
Это мы и так знаем, мог бы и не оглашать.
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к этому процессу присоединится общественность... Источник: https://censor.net.ua/n3152650
Лупатенький, это откровенный чес для дебилов...
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Главное - легитимизировать Пушилина и начальников "народной милиции".
Это мы и так знаем, мог бы и не оглашать.
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Ваши марення дуже и дуже подтухли
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Разумков - лапочка.Такий розумний й ввичливий.
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к этому процессу присоединится общественность... Источник: https://censor.net.ua/n3152650
Лупатенький, это откровенный чес для дебилов...
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Може Зеля та Лупатий плутають,хто їх обирав і де,може вони президент та спікер Лугандону,а не України?
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Цей закон - запуск федералізації України, про що давно мріє ху-ло і ні один през, включаючи чивокуню, на таке не пійшов. Але тут з"явилась шмакля і повела тупих овець до прірви.
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То есть у лугандонских сепаров будут "особые права", а у Львовской области не будет.
А если жители западной части страны не согласятся с таким раскладом ?
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особые права - устанавливаются на неопределенный период в ходе проведения запланированной административной реформы их можно отменить.
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Крим - окупований якщо ти не знаеш.і частина Донбасса теж,зараз процесс стараються здвинути з мертвої точки,зради немає.
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Цей процес намагаються здвинути за рахунок поступок України своїми територіями, суверинітетом і навантаженням на бюджет. Тільки ідіот міг погодитись на реалізацію мінських домовленностей в кацапському варіанті.
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Вот и лады. Львовская область тоже должна получить особые права на неопределённый период.
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Почему у Галичины должно быть меньше прав чем у Лугандонии ?
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Слуги урода - Які "вибори" на окупованих рашистами територіях, який "закон"?! .. ЗЄЛЮ - ГЕТЬ!👊
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Кого эти клоуны собираются обмануть? Все эти законы Украины о местном самоуправлении в ОРДЛО могут быть реализованы только при выводе российских войск и контроле этих территорий Украиной. Иначе как гарагнтировать выполнение этих заклонов? Сплошная демагогия и ложь. А ложь вызывает ещё большее недоверие к этой власти.
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хотят изменить существующий закон под "особый статус дамбаса",т.е фактически автономию,как и требует пуйло
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Оккупация- федерализация- ликвидация. Дорожная карта Украины
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таке враження що в Україні ваЗЕлінова команда усі проблеми вирішила, саме час зайнятися проблемою відбудовування лугандону та створення там офшору сірої зони. ЗЕкоманда вже побудувала гарні дороги по всій Україні, підняла зарплати до рівня польских, знизила тарифи комунальні і т.д., саме час зайнятися допомогою лугандону!
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Порохоботьі обсуждают то , чего НЕ БУДЕТ , без саммита в Париже. И в то же время долбят , что и саммита тоже не будет , по велению Пуйла. Ну чисто пригоженские методички , один в один !
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Дебальцево, по "минску", должно быть возвращено под контроль ВСУ.
Ждём.
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От кого ждешь , Аквариум ? От Пуйла , так его нагнуть можно только втроем , на саммите в Париже. А тьі против...
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зебобики прыгают по граблям 102 летней давности Новий закон про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти після зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков - Цензор.НЕТ 6736
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Разумков, у тебя "формат нормандский", а у народа Украины - "Формат 14 октября"... Что пересилит?...
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и что народ 14 октября собирается делать, на майдан опять полезете?
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Кацапов не будем спрашивать...Вы, даже на "Майдан", не способны...
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У нас все что угодно "согласовывают с общественностью" начиная от поднятия пенсионного возраста. Знаем это "согласование" и "обсуждение". На "нормандской встрече" Зеленского все будут заставлять поставить хоть какую то ( вроде и ни чего не значащую ) подпись. И все... ( ото и все "согласование") Нужно заранее огласить наши "красные линии", а там пусть " нормандские"участники решают готовы ли они к встрече. 1) Крым это Украина ( за скобки выносить не будем), он оккупирован РФ. 2) Украина не будет открывать жд, воздушного, морского, автомобильно - транспортного сообщения с Крымом до деоккупации и особенно важно не будет поставлять туда ВОДУ, электроэнергию, газ и т.д. и это даже не обсуждается.3) при рассмотрении "особого статуса" ОРДЛО, это касается только тех территорий что оговорены в Минске ( т.е. без Дебальцево и т.д. они должны быть переданы украине без каких либо условий) 4) Ни каких "независимых" силовых составляющих в ОРДЛО ( судов, прокуратуры народной милиции, спец служб и прочих силовых и прочих формирований т.д.5) Полный контроль Украины над участками границы с РФ 6) вывод всех вооружений , и боеприпасов, и граждан РФ с территории ОРДЛО 7) ни каких особых прав на связи с РФ и приграничными российскими территориями 8) ликвидация самоназванных "республик" с их символикой и атрибутикой ( их применение объявить вне закона) 8) установление полного военно политического управления в этих регионах власти Украины с установлением особого периода.9) введение "особого статуса" на определенный срок, а не на постоянной основе 10) полная демилитаризация региона , за исключением украинских силовых структур( если часть этих линий до конца применить не удается то создавать на территориях свободных от РФ луганщины и донеччины Мариупольской и Северодонецкой областей. Отделив их от "автономных" территорий административно. ( или присоединить эти регионы к соседним украинским областям)
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Сколько можно дрочить на этот пустопорожний формат?! Что вообще эти юные бенинцы ждут такого грандиозного от встречи кремлевским окурком и его *************** макроном и меркель? Торжественного принятия капитуляции? Премию мира? Так это штанмаейр застолбил. Ради этого гнусного формата решили довести Украину до такого позора?
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а в чем позор? уступки некоторые- да, но позором и не пахнет. Скорее это шаг вперед.
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А вы подумайте хотя бы на этот шаг вперед. Головой только подумайте...
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мы слишком много думаем, поэтому и в дураках вечно. Меньше б думали, лучше б было.
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На такі речі треба питатись дозволу у людей. На референдумі.
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почитайте официальные опросы. И референдума не надо. Не слишком серьезный вопрос по какому то донбасу. Жирно для референдума.
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Т.е. будут отрабатывать иудины деньги полученные от пристарелого кремлёвского плешивого хорька. Аванс уже отрабатывают, твари ЗЕлёные.
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