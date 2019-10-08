 Новый закон о порядке местного самоуправления на Донбассе начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", - Разумков

Такое мнение высказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, когда теоретически может начаться процесс разработки нового законопроекта о порядке местного самоуправления на Донбассе, Разумков ответил: "Я думаю, не раньше, чем произойдет "нормандская встреча".

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Председатель ВР подчеркнул, что Украина и украинский парламент приложат максимум усилий, чтобы это сделать раньше. По его словам, Верховная Рада будет одним из главных площадок для разработки нового закона.

"Но инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное — к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", — отметил Разумков, не уточнив, как планируют задействовать общественность, отмечает Громадское.