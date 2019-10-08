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 Политика Украины, За рубежом
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 Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского

Посол США в ЕС Гордон Сондленд будет свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании возглавляемой демократами Палаты представителей о том, что Трамп должен быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

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Сонленд даст показания во вторник 8 октября.

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Как сообщалось, 11 октября по делу даст показания и бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

Напомним также, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3152646
 
 
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Да выкрутиться Трамп, этот не из таковских, чтобы взять и сложить лапки.
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не выкрутится, а победит. Он неоднократно побеждал. Вообще, победитель по натуре. Никогда не сдается.
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￼тролінг зараховано, ось вам подарунок
Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 7159
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по четным дням у Трампа геноцид Зеленскавага.. а по нечетным, у Трампа холокост Зеленскавага.. бедный Вовочка, и зачем ему такое?!
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То чувство, когда понимаешь, что от твоей страны зависит судьба США. Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 3467
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Трампнаш скоро будет курить бамбук на нарах.
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Цей теж був присутній при розмові Трампа із Зеленським? Демократи пустилися в усі тяжкі. Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 4976
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Платье Моники со следами импичмента висит в шкафу.
Вопрос:
- Вы продаете славянский шкаф?
ответ:
_ Импичмент!
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Все таки как бы не было Америка реально проводит чистку рядов поэтому и порядка больше!!! А у нас там кум сват брат сепар вор на воре и вором погоняют -- поэтому и живем как в Гондурасе !!!
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