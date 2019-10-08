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 Политика Украины
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Все про:ВР (23808) Разумков Дмитрий (231) Гончарук_Алексей (151)

 Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на комментарий Премьер-министра, который высказал мнение, что "турборежим" работы Верховной Рады должен уходить в прошлое.

Об этом Разумков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, чуть спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но относительно предложения Премьер-министра Гончарука, обязательно Верховная Рада прислушается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это во время обработки законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - отметил Разумков.

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В то же время, спикер напомнил, что сегодня Верховная Рада живет в "турборежиме" из-за того, что "много времени она жила в состоянии летаргического сна или комы".

"Сейчас парламент действительно работает, и сегодня есть здесь коллеги, я хотел бы их поблагодарить, за те результаты, которые мы видим на табло Верховной Рады", - сказал Разумков.

Он отметил, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу". Разумков надеется, что это будет сохраняться и в дальнейшем.

Источник: https://censor.net.ua/n3152645
 
 
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Одесский стоматолог Соломон Яковлевич Штанмаер, на всяк случай изменил фамилию.
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Старый трюк, например Вальцман свою фамилию сменил на Порошенко
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Начинай врать про липецкую фабрику, мальдивы и убитого брата.
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Заканчивайте уже, ато сдачу в магазинах давать нечем будет. Вы хоть один закон для людей приняли?
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Звичайно, тільки за людей вони вас не вважають.
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Вони приймають закони виключно для людей, ось список цих людей.
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Так, а что за результаты? Зеленые, о чем речь, поясните. Кроме как хаоса и роста цен(частично сезонных, частично нет) я результатов не вижу.
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От турбодятел! Ти краще розкажи де набрались і хто автори тих турбозаконів за які кнопкодави безголові голосують не читаючи!
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а шо такое . турботопливо закончилось ? Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде - Цензор.НЕТ 8150
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Турбодятли не встигають закони госдури на українську перекладати.
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Осознали всю тяжесть этой нелегкой депутатской доли...
Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде - Цензор.НЕТ 1569

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может это поможет нести тяжкое бремя депутата ? Ми відійдемо від "турборежиму", але не працюватимемо повільно, - Разумков про Раду - Цензор.НЕТ 9692

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Результаты вашей работы не на табло . Результаты должны быть в холодильниках , карманах и гаражах украинцев. Пока ноль.
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Ну если важен результат в холодильниках... То ты ТВ смотри, там уже начинают рассказывают что все хорошо)
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Ну чому ж, можна і в табло Разумкову результат опублікувати.
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Нет ничего страшнее интенсивно работающих дебилов
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Не "турборежим", а цих "слуг урода" потрібно закінчувати . І чим швидше, тим краще
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Т.е. то, шо оставили Украине прошлые, вы будете прожирать и просирать медленнее, тоже, шоб никто не догадался.
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да,принцип китайских комсомольцев "неважно что сделал,главное что б ********" не работает
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Давайте-давайте. Ещё не вся власть принадлежит Бене и его шайке: Киев и Днепр упёрлись, не пускают вас.
Военное положение пора вводить, и назначить Зелю - Большим Кормчим.
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Разумков, и всё же - кто спонсировал и продолжает вливать деньги в "Центр Разумкова" ?
Нет ли тут державной зрады ?
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Не знаю чому, але такої відрази усієї ВР в мене ніколи ще не було. Враховуючи навіть те, що я режим овоча терпіти не міг.
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