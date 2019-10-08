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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия - враг Европы. Нужно укреплять Украину и сохранять санкции против РФ, - возможный преемник Могерини Боррель

Жосеп Боррель, который вероятно заменит Могерини во главе дипломатии ЕС, рассказал евродепутатам, следует ли поддерживать Украину и является ли Россия врагом Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Дипломаты известны своим умением выражаться нейтрально и обтекаемо. В этом плане будущий глава внешнеполитической службы ЕС Жосеп Боррель является нетипичным дипломатом, gjcrjkmre его заявления часто бывали противоречивыми, в частности когда он, будучи главой МИД Испании назвал Россию "старым врагом" Евросоюза, из-за чего Мадриду пришлось оправдываться.

Спросили его об этом заявлении и на трехчасовых слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в понедельник, 7 октября. На это он ответил: "Я никогда не говорил, что Россия - враг Испании, я говорил только, что Европы. Это я говорю и сейчас".

Если бы к востоку от ЕС не возникли новые угрозы, то не пришлось бы странам НАТО размещать в странах Балтии дополнительные войска, пояснил он.

На этих слушаниях Боррель отличился четкими заявлениями и по Украине. "Лучший путь противодействовать российскому экспансионизму или, если вы хотите, российской угрозе - это помочь Украине, укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также (помочь. - Ред.) стать полноценной демократической страной, которая процветает", - заявил кандидат на должность Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, отвечая на один из вопросов.

Важность Украины для Борреля указывает и то, что он вспомнил ее во вступительном слове, назвав "поддержку демократии и территориальной целостности Украины" среди своих приоритетов на втором месте: после содействия реформам и евроинтеграции Западных Балкан и перед формированием всеобъемлющей стратегии в отношении Африки.

По мнению будущего главы дипломатии ЕС, санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, помогают поддержке Украины. Но он призвал рассматривать ограничительные меры только как средство, а не цель.

"Санкции должны быть сохранены, пока поведение России не изменится", - отметил Боррель.

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Испанский политик напомнил, что достаточно одному государству-члену ЕС выступить против санкций, чтобы они прекратили действовать. И поэтому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, а также в вопросах прав человека и миротворческих миссий перейти к принятию решений в Совете ЕС от нынешней единодушия к квалифицированному большинству. Это позволит избежать необходимость согласия всех государств ЕС для продолжения санкций, добавил Боррель. Если Евросоюз не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то проблема будет именно у ЕС, подчеркнул Боррель. Поэтому он пообещал, что его первым усилием на должности будет сохранение единства в вопросе санкций и усиление поддержки странам-соседям Евросоюза.

8 октября комитет будет решать, давать ли Боррелю "зеленый свет", необходимый для его утверждения в должности. Это решение не разглашается. Однако результаты всех слушаний станут известны 17 октября, а окончательно Европарламент утвердит список новой Еврокомиссии 23 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3152642
 
   
 Топ комментарии
 
Есть в Европе политики, которые видят ситуацию дальше своего носа. Но их явное меньшинство.
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Судя по всему парняга с яйцами, а не толераст.
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Сразу видно хороший человек
Респект Борелю
Кацапов на фарш!
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Есть в Европе политики, которые видят ситуацию дальше своего носа. Но их явное меньшинство.
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#путин_повысил_зарплату
- Повысьте зарплату?
- Вуаля!
- Да *****, не себе! Россия - враг Европы. Нужно укреплять Украину и сохранять санкции против РФ, - возможный преемник Могерини Боррель - Цензор.НЕТ 9161


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Він собі зарплату на 8% підвищив? У чому зв'язок з попередніми коментарями?
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Сразу видно хороший человек
Респект Борелю
Кацапов на фарш!
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Не все в Европе политики на газовой игле это не может не радовать
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"Лучший путь противодействовать российскому экспансионизму или, если вы хотите, российской угрозе - это помочь Украине, укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также (помочь. - Ред.) стать полноценной демократической страной, которая процветает"

Т.е. нужно начинать с нуля, потому что Петя все просрал.
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ти зробив тупий висер, троль рогатий!!!!
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...все что можно было простарть, твой Петя ВСЕ просрал. От Крыма с Донбасом, до уровня жизни укранцев иже плинтуса. Чемпион мира по просиранию.
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Якщо у європейського дипломата нема бізнесу з Моржовією, то він по-іншому сказати не може.
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Сейчас порохоботьі и здесь найдут "зраду". имхо
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только Петя мог пороигарть выборы клоуну аж в ТРИ раза
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До багатьох ще не дійшло, що виграють, чи програють не політики, а ті хто за них голосує.
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...не повезло Пете с украинцами. Не здесь ему нужно проводить выборы, может на Мальдивах?
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Українці це ті, хто обрав Президентом України, тобто символом української нації, таким самим, як Гімн, Герб та Прапор російськомовного, (а отже російського, бо російськомовність є єдиною ознакою росіянина) клоуна єврейського походження??
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Це кацапська троляка, яка прагне продажу українських земель мордору
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в отличие от порохоботов как ты, у меня есть СВОЯ земля.
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У тебе є СВОЯ земля поки два Вовки не зійшлись десь посердині. Може так статись, що замість цієї землі у тебе залишиться лише пляшка і вибір сідати на неї чи ні. Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 7293
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та він свідок бені та зе, та ще мабуть кореш шаріка...))
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десь посердині у тебя в сивушой башке.
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шарій твій друг разом з дубінським??))
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У тебя это "имхо" с утра до вечера независимо от темы новости.
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За свои комментарии я отвечаю сам , не работаю на "ферму" и не пользуюсь методичками. Что не нравится ?
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золотые слова. вот если бы они еще стали делом, а не остались только словами.
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Европа за санкции, а Пристайко и Зе команда нам рассказывает, что Европа хочет снять санкции и слить Украину и потому Пристайко говорит надо капитулировать быстрее и идти на все условия Путина. По моему Пристайко надо отправить в тюрьму за гос измену!!!
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Переводячи з дипломатичного-смерть клятій масковії йде!!!!
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МИКРОН ТОЖЕ БЫЛ ЯРЫМ БОРЦОМ ПРОТИВ ПУТЛЕРА И ЧЕМ В ИТОГЕ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ? ПОСМОТРИМ НА ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПУТАЯ БОЛТОВНЯ УЖЕ НАДОЕЛА
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Жосеп Боррель, который вероятно заменит Могерини во главе дипломатии ЕС, говорит, что РФ - это враг и санкции надо оставить и нужно усилить, а Пристайко и вся Ко Зеленского говорят, что ЕС снимит санкции и Украина должна сдаться. Кто тут врет Пристайко или Глава Дипломатии Европы???
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МИКРОН ТОЖЕ БЫЛ ЯРЫМ БОРЦОМ ПРОТИВ ПУТЛЕРА ПОКА ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛ ПОРОШЕНКО
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