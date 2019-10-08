 Россия - враг Европы. Нужно укреплять Украину и сохранять санкции против РФ, - возможный преемник Могерини Боррель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Дипломаты известны своим умением выражаться нейтрально и обтекаемо. В этом плане будущий глава внешнеполитической службы ЕС Жосеп Боррель является нетипичным дипломатом, gjcrjkmre его заявления часто бывали противоречивыми, в частности когда он, будучи главой МИД Испании назвал Россию "старым врагом" Евросоюза, из-за чего Мадриду пришлось оправдываться.

Спросили его об этом заявлении и на трехчасовых слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в понедельник, 7 октября. На это он ответил: "Я никогда не говорил, что Россия - враг Испании, я говорил только, что Европы. Это я говорю и сейчас".

Если бы к востоку от ЕС не возникли новые угрозы, то не пришлось бы странам НАТО размещать в странах Балтии дополнительные войска, пояснил он.

На этих слушаниях Боррель отличился четкими заявлениями и по Украине. "Лучший путь противодействовать российскому экспансионизму или, если вы хотите, российской угрозе - это помочь Украине, укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также (помочь. - Ред.) стать полноценной демократической страной, которая процветает", - заявил кандидат на должность Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, отвечая на один из вопросов.

Важность Украины для Борреля указывает и то, что он вспомнил ее во вступительном слове, назвав "поддержку демократии и территориальной целостности Украины" среди своих приоритетов на втором месте: после содействия реформам и евроинтеграции Западных Балкан и перед формированием всеобъемлющей стратегии в отношении Африки.

По мнению будущего главы дипломатии ЕС, санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, помогают поддержке Украины. Но он призвал рассматривать ограничительные меры только как средство, а не цель.

"Санкции должны быть сохранены, пока поведение России не изменится", - отметил Боррель.

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Испанский политик напомнил, что достаточно одному государству-члену ЕС выступить против санкций, чтобы они прекратили действовать. И поэтому он выступает за то, чтобы в вопросе санкций, в частности в отношении России, а также в вопросах прав человека и миротворческих миссий перейти к принятию решений в Совете ЕС от нынешней единодушия к квалифицированному большинству. Это позволит избежать необходимость согласия всех государств ЕС для продолжения санкций, добавил Боррель. Если Евросоюз не сможет сохранить единство в вопросе санкций, то проблема будет именно у ЕС, подчеркнул Боррель. Поэтому он пообещал, что его первым усилием на должности будет сохранение единства в вопросе санкций и усиление поддержки странам-соседям Евросоюза.

8 октября комитет будет решать, давать ли Боррелю "зеленый свет", необходимый для его утверждения в должности. Это решение не разглашается. Однако результаты всех слушаний станут известны 17 октября, а окончательно Европарламент утвердит список новой Еврокомиссии 23 октября.