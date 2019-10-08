 Террористы "ЛДНР" не смогут избираться в Раду, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.
Он также добавил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти.
Для особо упоротих я нагадаю, що за Порошенка штепу не засудили та випустили на волю. Не забувайте про цей незручний факт.
І ще одне. Ордло- це закордон? Чи міністр закордонних справ став вже повіреним по питанням окупованих територій?
Террорист не має балотуватися в раду як і будь-який інший мешканець кладовища чи в'язниці, і це повинно бути самоочевидно
Они уже давно в своих паганых мозгах похоронили Украину , гавнюки соевые
А например люди которые финансировали тех кто "стреляли в наших людей " и те кто подыгрывал им и еще много разного рода сепарской мрази "вернутся... и ... сядут рядом с депутатами Верховной Рады". Кто их остановит, твоя красная линия??? Они будут баллотироваться в Верховную Раду и 100% будут избраны.