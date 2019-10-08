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 Политика Украины
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 Террористы "ЛДНР" не смогут избираться в Раду, - Пристайко

Украинское правительство выступает против предоставления права баллотироваться в Верховную Раду боевикам самопровозглашенных республик на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.

Он также добавил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3152641
 
 
 Топ комментарии
 
Як хуйло моніці скаже, так і буде.
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Это Пристайко так думает, а в кремле считают другое. И Моника всё отработает. Примет со всех сторон.
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Для особо упоротых я напомню, что сепаратистка штепа стала депутатом именно при презеденте зеленском. Поэтому бабаи-моторолы в раде при зеленском - это только вопрос времени. Как говорится: никогда не говори никогда
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Начальник паніки, тебе ідіота хоч інколи попускає?
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Ні, ніколи. Він всюди шукає зраду - йому за це зарплатню платять.
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Назви мені день та годину, коли твій коментар на "Цензорі" був не про "Фсьо прапала!! ", а про що небуть інше?
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Це не зрада взагалі, а зе дебілізм. Так що не підгорай.
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Та я розумію, що в тебе розуму немає, а лише "зе дибілізм" в голові. Але питання було інакше: тебе хоч інколи попускає від твого "зе дебілізму" чи в таоєму випадку навіть медицина безсильна?
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Хотів би нагадати тобі про обмін моряків, і як зелєпуп цим спас ***** і рашку. Все нормально дєда?
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До червня цього року у тебе було так само. 😊
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Это Пристайко так думает, а в кремле считают другое. И Моника всё отработает. Примет со всех сторон.
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Что считают в Кремле - это их личные проблемы. А то, что вы нафантазировали о том, что президент якобы будет отрабатывать кремлевские хотелки - это уже чисто ваши личные проблемы.
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Пристайко, на йух со своим ордло и террористами. В резервацию свиней!
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Как вы определите, кто "стрелял в людей", а кто нет? Как?! Видеозапись, свидетельские показания? Не смеши, приставка. Хватит уже лить воду ниочем. Тем более ваше правительство ничего не решает. За все голосуют зелёные кнопкодавы.
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А МЫ ВСЬО РАВНО ПАЙДЬОМ НА МИТИНГ!!ЗЕ-ШМАРКЛЯ ПРИДАТИЛЬ!!УОКОКО!!© Порохоботы.
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Для особо упоротых я напомню, что сепаратистка штепа стала депутатом именно при презеденте зеленском. Поэтому бабаи-моторолы в раде при зеленском - это только вопрос времени. Как говорится: никогда не говори никогда
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"сепаратистка штепа стала депутатом" - яким таким депутатом стала штепа?!
Для особо упоротих я нагадаю, що за Порошенка штепу не засудили та випустили на волю. Не забувайте про цей незручний факт.
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А у місцеві ради та на посади міських голів? А на посади держслужбовців?
І ще одне. Ордло- це закордон? Чи міністр закордонних справ став вже повіреним по питанням окупованих територій?
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Так чепушилин например,и не стрелял в наших людей. Этот кабанчик не по тем делам. И что теперь в ВР его?
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конечно . отличный парень . ни кого не убивал
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Якщо зеля продовжить свій розпочатий курс на капітуляцію,цілком можливо,що на слідуючих президентських виборах прізвище пушилін буде у виборчому бюлетені.
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А в каком законе это ЗАКРЕПЛЕНО !!!!! А то потом выясниться, что ничто им это не запрещает !!! И почему им запрещено избираться ТОЛЬКО в ВР, а не везде !?
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такие обещалки можно не воспринимать серьезно . потом передумают . а то что Приставала наговорил забудут . скажут мы ничего не обещали а слова вырваны из контекста . или вот самый новый вариант отмазки " это Петро начал а нам ничего не оставалось как закончить " в конце концов этого гаврика просто уволят и скажут он наговорил к нему и все вопросы а мы ни при чем
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Угу. Ето вы так думаете пока с ****** не поговорили. Вы уже с тем что боевики могут остаться в Украине согласились. Все сделаете очень просто переименовав террористов в представителей республики днр, как заявил уже Яременко.
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Це твердження означає, що зедовбойоби зрозглядали таку можлмвість! Плаче гиляка. сумує...
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А те що питання взагалі піднімається вже нікого не дивує?
Террорист не має балотуватися в раду як і будь-який інший мешканець кладовища чи в'язниці, і це повинно бути самоочевидно
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В мене такє враження шо цей Пристайко голова колгоспу а не міністр зов справ..
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дааа Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4570 а вот один зеленый вчера написал " наконец то есть вменяемый министр иностраных дел " Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6147
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Їм похрін на всі протести, вони роблять все, що кацапи звеліли. Спрощений перетин лінії розмежування лднровцями, забезпечення ордло, терористи в Раді
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таки "слуги" имеют народ за лохов
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Пристайко, иди в жо... Верните смешного Дещицу.
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,какая бл рада? какие бл выборы? курочка в гнезде яичко в пи***де а ты лапшу развешиваешь на уши вместо гаранта нашего
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Осталось определить, что такое "террорист". Для проведения дебатов по этому поводу потребуется что-нибудь сдать и провести очередную Нормандскую встречу. И будет логичным в контексте всего происходящего, что террористами признают Зеленского и его команду служек. Ну а после этого им придется убраться из Рады и поста Президента. А их место займут пушилины и другие бесы.
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Пристайко скажіть як це буде працювать? Наприклад є кпк України і є кпк мгб лднр де порушують на любого військового зсу чи добробату, екстрадиція, чи самі приїхали упаковали, зачитали про порушення справи, підвал? І так в усьому, апк, суди, які закони діятимуть на території лднр? Вони сказали, що все своє, самі без вас. Поясніть....
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Уже речь пошла о возможности избираться , а не о том , кто какой срок получит .
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І цей вже ворог? Гена ну чого ви такий?
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Пристайко вроде бы наконец то сорентировался. Или Майдан 3 на него подействовал. А может мысли остались прежние, а его просто надоумили чтобы не дразнил народ.
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Ну якщо впровадження формули Штайнмайера не зрада, то терористів у ВР не буде.
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Після "гамністії" сєпари вже перестануть бути терористами.
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Порохоботы против))
Они уже давно в своих паганых мозгах похоронили Украину , гавнюки соевые
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Верить обещаниям ЗЕ-команды это значит заранее быть обманутым. Потом опять скажут - мы пошутили, вы нас не так поняли, во всем виноват Порошенко.
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А зачем им избираться в Раду, если в лднр будет своя милиция,суд и тд. значит будет и законодательный орган рада/совет с правом вето на все решения Украины?
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закон об особом статусе собственно это и подразумевает. только не вето, а свои законы в чём то совпадающие, а в чём то отличные.
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Сначала в суде докажи что он террорист в ЛДНР по месту жительства.
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ані тахда будут не "терарісти", а прєдставітєлі нарота дамбаса
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И это еще даже обсуждается??? А я вот считал, что террористы во всем мире подлежат ликвидации. Не?
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Під час всіх конфліктів сторонам дають час на адаптацію після припинення вогню, декілька років. А тут навіть вогонь не припинений, а двох ворогів вже хочуть заселити в одну квартиру. Може не треба так поспішати? Може треба об'єднання робити поступово? Поетапно? Розтягнути на декілька років? Бо зараз це нагадує капітуляцію України
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Спасибо "родной" , "успокоил", аж на душе отлягло. Так вы их как только признаете с особым статусом, они автоматически перестанут быть террористами. Амнистия все равно прописана в договоренностях. Или могут прислать тех кто давал команду стрелять по украинцам, преследовать их и т.д. но сам ни ни, кроме ручки в руках ничего не держал, а значит "чист как стеклышко" Шутник однако министр у нас.
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И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Источник:https://censor.net.ua/n3152641

А например люди которые финансировали тех кто "стреляли в наших людей " и те кто подыгрывал им и еще много разного рода сепарской мрази "вернутся... и ... сядут рядом с депутатами Верховной Рады". Кто их остановит, твоя красная линия??? Они будут баллотироваться в Верховную Раду и 100% будут избраны.
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