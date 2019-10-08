 Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В феврале текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

"На сегодняшний день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему уроженцу Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве", - сказала Максимец.

По ее словам, следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года. Ему инкриминируют п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Пресс-секретарь также указала, что потерпевший работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

В январе этого года сотрудники Интерпола задержали Оленчика в Петербурге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выдала Австрии олимпийского чемпиона Зайзенбахера, обвиняемого в растлении несовершеннолетних