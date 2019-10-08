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 Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура

Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из России в Украину. Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В феврале текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе этот запрос был удовлетворен, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

"На сегодняшний день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему уроженцу Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве", - сказала Максимец.

По ее словам, следствие установило причастность подозреваемого к убийству в октябре 2017 года. Ему инкриминируют п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Пресс-секретарь также указала, что потерпевший работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

В январе этого года сотрудники Интерпола задержали Оленчика в Петербурге.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152639
 
 
 Топ комментарии
 
Очень просто доказывается: кацапы привыкли красть и грабить! А кто сопротивляется - тот жадный! Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6413
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Будет теперь в тюрьме оттачивать свое мастерство, если ночью не удавят.
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Таких (спортсменов) нужно садить пожизненно !!!
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Для чого майстру бойових мистецтв вбивати свого знайомого з метою заволодіння автівкою? Я впевнений, що йому вистачало грошей для купівлі такої автівки.
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Потому что, как и все украинцы, жадный Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4755
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Можеш довести, що всі українці жадібні?
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Очень просто доказывается: кацапы привыкли красть и грабить! А кто сопротивляется - тот жадный! Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6413
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тебе легко быть "щедрым" с пустыми карманами ...
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Машина это побочное !!! Он занял денег отдавать нечем или не хотел во время встречи сорвался и убил !!! Обычная ситуация в наше Жити по Новому !!! Жадность это или нет х.з !!!
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Будет теперь в тюрьме оттачивать свое мастерство, если ночью не удавят.
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Типа который убил человека и убежал, арестовали на тот же срок, что и пашинского, который стрельнул в ногу после того как его повалило пьяное быдло..
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хто вбив українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика? формулюйте правильно...редактора на мило
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випускайте, буде нова тітузєлєнушка
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